El ex goleador de Racing y con presente en New England Revolution, de la Major League Soccer (MLS), Gustavo Bou, reconoció tener “miedo” de contagiarse la enfermedad de Covid-19 porque “en Estados Unidos crece la cantidad de infectados”.

El temor del hermano del delantero de Unión Gustavo Bou y la realidad del virus en Estados Unidos

“En Estados Unidos crece la cantidad de infectados. Con mi familia tenemos miedo de contagiarnos, así que no salimos ni siquiera al supermercado”, refirió Bou esta tarde en declaraciones para El Primer Grande Radio (programa partidario del Racing Club on line). “Estamos pasando un momento muy difícil, porque hace 11 días que estamos en cuarentena voluntaria porque aún no es obligatoria. De todas maneras, la gente cumple y las calles están vacías”, señaló quien fuera el goleador del Racing campeón del torneo de Transición 2014 (10 goles) y el máximo anotador (8) de la Copa Libertadores de América 2015.



Residente en las cercanías de Boston, Massachusetts, prosiguió con que tiene “una distancia de tres horas, en auto, con Nueva York”, por lo que le “preocupa mucho la situación”, como les preocupa a sus familiares “que viven en Entre Ríos”, ya que el centrodelantero es nacido en Concordia. Para mitigar el mal momento trata de “no escuchar tanto los noticieros, pero es difícil porque uno se quiere informar. Desde el club constantemente están pendientes” y por eso le envían un termómetro para que diariamente se controle con su familia, comentó quien surgiera de las divisiones formativas de River Plate.



Sobre su presente futbolístico en la MLS indicó que se adaptó “muy bien y rápido, que es lo más difícil y costoso cuando alguien llega a un equipo y liga nueva”. Tan positivo resultó que lo valoró como “arrancar con el pie derecho, debutando con un gol de volea”, manifestó por aquella jornada de julio de 2019, al defender por primera vez a New England Revolution, que pagó 10 millones de dólares por su fichaje completo.



En referencia a su salida de la “Academia”, comentó: “Mi último paso por Racing no fue lo que esperaba. Por eso tomé la decisión de salir y creo que fue lo mejor para el club y para mí”, en relación a cuando regresó en 2018 a préstamo del Tijuana, de México, al que había sido transferido en 2017. “Al no jugar, la cabeza te empieza a maquinar y perdés la confianza, lo que repercute en el cuerpo y en los compañeros. Por eso tomé la decisión de salir, ya que el ‘Chacho’ (el DT Eduardo Coudet) no me ponía porque veía que un compañero estaba mejor”, adujo el entrerriano, de 30 años.



“No me fui mal de Racing, ni con rencor”, aclaró Bou, que para concluir subrayó: “Cuando me fui, le dije a Víctor (Blanco, presidente de Racing) que si me toca volver, y estoy bien físicamente, estaré encantado”, prometió.