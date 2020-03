"Tengo para comer y vivir porque Unión está al día"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El periodista había dicho que “no sé si el 4 de Unión o el 8 de Atlanta tienen para comer” en una editorial. Blasi, el lateral por derecha tatengue, lo tomó con humor.

Con un fútbol paralizado, las dudas respecto de cómo harán las instituciones para mantener el pago de los sueldos a sus jugdores profesionales están fundadas. Ya en Europa se habla de esto y hasta la Fifa se ha expedido. En la Argentina, ningún plantel ha tomado alguna determinación como ha ocurrido en otros paises del planeta, como por ejemplo la de proponer una rebaja de sus salarios. Los niveles son incomparables. Una cosa es el plantel de Boca o de River y otra totalmente diferente es la realidad de un plantel como el de Unión —y el de muchos clubes que juegan en la Primera División—, donde el nivel de ingresos dista bastante de aquellas instituciones con otro “poder adquisitivo”.



El colega Alejandro Fantino, refiriéndose a la problemática del fútbol, dijo por América hace un par de días que “no se va a morir de hambre Tevez, no se va a morir de hambre el Muñeco Gallardo, ellos tendrán para comer. Pero de pronto, el 4 de Unión no sé si tiene para vivir. Y el 8 de Atlanta, ¡menos!”.



Si se refiere al que usa la camiseta “4” de Unión, se trata de Gerometta, un juvenil que tuvo su bautismo en este año cuando Madelón lo puso en un par de partidos (fue titular ante River y entró en el segundo tiempo ante Dock Sud). Pero, en realidad, el que juega en esa posición como titular pero no con ese número, es Brian Blasi, que fue entrevistado por Olé al igual que Jorge Valdez Chamorro, el “8” de un Atlanta de muy buena actuación en el torneo de ascenso.



Blasi lo tomó con humor. “Unión es un club ordenado y nos tienen al día”, señaló el defensor rojiblanco. “No nos deben nada en cuanto a los pagos, obvio que hay compañeros del ascenso que la pasan mal”.



Por su parte, Valdez Chamorro también dijo que le causó gracia lo de Fantino. “Apenas empezó a circular la frase, me la mandaron los chicos por whatsapp y todo el plantel me cargaba. Le saqué captura y lo subí al instagram riéndome y se volvió viral. Me mandaron un montón de mensajes y lo levantaron muchos medios. Ni cuando hago un gol tiene tanta repercusión”, señaló el volante por derecha de Atlanta.



“A mí, en lo personal, el parate me perjudica porque venía jugando de titular y se pierde un poco el ritmo”, dijo Blasi. Por su parte, Valdez Chamorro señaló que “en el ascenso cuesta más todo, nosotros tenemos cubierto este mes como si hubiésemos ido a entrenar todos los días. El club nos tiene bien y nos tratamos de ayudar, pero hay categorías menores que la pasan muy mal, inclusive hay algunas en las que se le deben tres o cuatro meses a los futbolistas”.



Respecto de su actividad diaria, Blasi dijo que “estoy entrenando en casa y haciendo tareas del hogar. Por suerte, los profes del club nos dieron una planificación con días y las herramientas necesarias para que podamos mantener el ritmo. Obviamente que no es el mismo que el día a día y en el campo de juego, pero nos arreglamos”, a la vez que concluyó señalando que “estoy muy a favor con la medida de parar el fútbol, porque corríamos riesgo. Y ahora, que estamos todos iguales, también creo que es lo mejor para superar este mal momento”.