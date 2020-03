https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El descargo de Nicolás Burdisso

"El tiempo me dio la razón y Boca ganó el campeonato"

El ex secretario técnico del “Xeneize” no se quitó méritos con respecto al torneo logrado por el equipo y se refirió a la contratación de De Rossi como una “mejoría” para el plantel.

El ex secretario técnico de Boca Juniors Nicolás Burdisso dijo que “el tiempo” le dio la razón y el equipo “ganó el campeonato” de la Superliga, a la vez que reivindicó la llegada al plantel del volante italiano Daniele De Rossi, quien a principios de año se retiró del fútbol profesional.

“El tiempo me dio la razón y Boca ganó el campeonato”, dijo Burdisso como síntesis de su gestión, en su primera entrevista luego de dejar el cargo tras las elecciones que consagraron a Jorge Ameal como presidente en reemplazo de Daniel Angelici.

Respecto de la contratación de su amigo De Rossi, el ex defensor planteó: “La elección de Daniele fue para mejorar. De hecho su contribución fue enorme, gracias a su capacidad de liderazgo. Trajimos a un gran campeón”, dijo en una comunicación virtual con la cadena Sky Sports.

Y agregó: “Soy directivo por vocación, por las ganas de tener desafíos todos los días y por los conocimientos que conseguí durante tantos años en el fútbol. Inmediatamente, cuando tuve la oportunidad de ocupar el cargo en Boca, no lo dudé”.

En cuarentena después de haber estado más de un mes en Europa, Burdisso habló también sobre cómo en la Argentina se esta tratando el tema de la enfermedad del coronavirus. “En Argentina se ha actuado rápido. Estuve hasta hace veinte días en Italia y vi lo que ocurrió. Acá aplicaron las mismas medidas que en Italia pero en forma más dura y rápida‘, dijo.

Burdisso estuvo a cargo de todo el fútbol de Boca el año pasado y fue el principal gestor de la llegada del ex jugador de la Roma y de la selección de Italia Daniele De Rossi, quien con 36 años solo jugo siete partidos en el segundo semestre de 2019 y a principios de este año dejó la institución y terminó su carrera profesional por temas personales.

¿Llega Cavani?

El entrenador de Peñarol de Montevideo, el ex delantero uruguayo Diego Forlán, aseveró que se imagina a su compatriota Edinson Cavani, actualmente en Paris Saint Germain de Francia, “como refuerzo de Boca Juniors porque es un futbolista de élite”. Forlán argumentó que el equipo “xeneize” sería una tentación para Cavani, de 33 años, por ser un “equipo muy pesado, muy importante en América, que pelea el campeonato argentino y la (Copa) Libertadores”.

Aunque, también, “Cachavacha” reconoció que “es difícil” la llegada de Cavani por el tema económico, estando en la plenitud de su carrera deportiva: “No hay comparación con lo que gana en Europa”, admitió al programa “¿Cómo te va Benedetto?” (AM 1030). “Pero si Edinson mira el lado profesional y no el económico, tal vez lo vea como un desafío muy grande”, destacó.

Más escéptico se mostró respecto del arribo del propio Cavani y de otro compatriota, el delantero de Barcelona Luis Suárez, al fútbol uruguayo. “Sin haberlo hablado con ellos veo difícil que vuelvan al fútbol uruguayo; por ahí a ‘Edi’ lo veo en Danubio, Nacional o Peñarol, pero no sé. Y lo de Luis lo veo difícil”, estimó el ex Manchester United de Inglaterra.

En el Rojo

Independiente apunta a renovar contrato con el volante central Diego Mercado y con el centrodelantero Leandro Fernández, cuyos vínculos concluirán el 30 de junio próximo. Son ocho en total los jugadores a los que se les vencerá el vínculo para mediados de año, pero la dirigencia mostró mayor interés por el juvenil mediocampista y por el ex goleador de Defensa y Justicia y Vélez, entre otros, para su continuidad.

Jugador de Godoy Cruz quedó a cargo del hotel donde vive

El paraguayo nacionalizado argentino Danilo Ortiz, jugador de Godoy Cruz de Mendoza, quedó a cargo del hotel donde vive luego de que por la pandemia de coronavirus se fueran todos los huéspedes y los dueños le entregaran las llaves del establecimiento. “Los dueños del hotel donde estoy me dieron las llaves de mi departamento y de la entrada principal y se fueron a sus casas”, dijo Ortiz a CNN Radio Argentina.

El defensor central vive con su esposa en el hotel Amerian, reciben en forma espaciada la asistencia de las mucamas del inmueble, y contó que “hay 17 pisos y se fueron todos los turistas”. “Llevamos nueve días encerrados, pero todo sea por el cuidado de todos”, alertó Ortiz, quien se comunica con otros familiares a través de video llamadas.

Atlético Tucumán no pedirá el adelanto de la Conmebol

Atlético Tucumán no solicitará el adelanto de parte del dinero por su participación en la Copa Sudamericana, alternativa que ofreció la Conmebol para que los clubes puedan hacer frente a sus obligaciones económicas mientras dure la suspensión de las competencias por el coronavirus, ya que el club “está saneado y tiene sus cuentas equilibradas”, señaló su presidente Mario Leito. “Tenemos un club ordenado y saneado, con dinero ahorrado que nos permitirá hacer frente a las obligaciones en el corto plazo”, indicó Leito al explicar que no pedirán el adelanto ofrecido por la Conmebol.

Primera Nacional

Marcelo Achile, titular de la Mesa Directiva de la Primera Nacional y además presidente de Defensores de Belgrano, destacó que “no es prioridad definir ascensos y descensos” de la categoría, mientras dure la inactividad oficial por la expansión global del brote de coronavirus. Durante las últimas horas, en círculos lindantes a la AFA, se instaló la versión de que el torneo sería “dado por terminado”, en virtud de que la reanudación estaría pensada para el segundo semestre, en el mejor de los casos. “Es mejor que no comentemos nada de este tema que hoy tiene un futuro incierto”, resaltó Achile al programa radial “Dos de punta” (90.1 Mhz). Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

