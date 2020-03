https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 29.03.2020 - Última actualización - 17:17

17:14

Las destacadas jugadoras que se iniciaron en El Quillá están cumpliendo el aislamiento preventivo en sus domicilios. Mientras entrenan tratan de “matar el tiempo” con otras actividades esperando pacientemente que la complicada situación provocada por el coronavirus llegue a su fin lo antes posible.

“Cande” Carosso y “Pupi” Traverso con la camiseta de la selección de Italia. En las Canarias. “Stefi” Antoniazzi junto a Romina Zanni Braccio, ex jugadora de River. Crédito: Gentileza

“Cande” Carosso y “Pupi” Traverso con la camiseta de la selección de Italia. En las Canarias. “Stefi” Antoniazzi junto a Romina Zanni Braccio, ex jugadora de River. Crédito: Gentileza

Carosso en Italia y Antoniazzi en España "Cande" y "Stefi" en cuarentena en Europa Las destacadas jugadoras que se iniciaron en El Quillá están cumpliendo el aislamiento preventivo en sus domicilios. Mientras entrenan tratan de “matar el tiempo” con otras actividades esperando pacientemente que la complicada situación provocada por el coronavirus llegue a su fin lo antes posible. Las destacadas jugadoras que se iniciaron en El Quillá están cumpliendo el aislamiento preventivo en sus domicilios. Mientras entrenan tratan de “matar el tiempo” con otras actividades esperando pacientemente que la complicada situación provocada por el coronavirus llegue a su fin lo antes posible.

Candela Carosso y Stefanía Antoniazzi son dos jóvenes jugadoras de hockey que desde chicas se han destacado en las inferiores de Club Náutico El Quillá de la mano del “Perro” Fernández, “legendario” coordinador y entrenador del hockey de la entidad del Lago del Parque del Sur. Dadas sus excelentes actuaciones, ambas han sido varias veces seleccionadas y concentradas con planteles de Las Leoncitas en el Cenard de Buenos Aires.

Tanto “Cande” como “Stefi” supieron capitalizar lo que aprendieron en El Quillá y en las mencionadas concentraciones, y gracias a ello tuvieron (y aún tienen) la posibilidad de mostrar sus dotes en Europa: Carosso está actualmente en Italia, más precisamente en el Club Societa Ginnastica Amsicora (Cagliari); y Antoniazzi en España, en el Club Unión Deportiva Taburiente (Islas Canarias). Las dos ofrecieron sus testimonios para la página oficial de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH).

Candela Carosso

La delantera contó cómo vive en Italia la crisis que provocó el coronavirus: “El 27 de febrero llegué a la Isla de Cerdeña, donde juego para el S.G. Amsicora. Hay 35.700 casos positivos y alrededor de 3000 muertos (N. de la R., cifras de hace una semana). Acá todo comenzó sobre finales de enero con la llegada de dos chinos a Roma y les dio positivo. Al principio se expandió por el norte de Italia y después por todo el país. Cerraron todo: escuelas, bares, restaurantes, universidades, trabajos, aeropuertos y también las fronteras. Por ahora hasta el 3 de abril nadie puede salir ni ingresar, salvo casos especiales. Solamente permanecen abiertos supermercados, hospitales y farmacias”.

La santafesina agregó que “la gente entró en pánico y está con mucho miedo. Iban al supermercado y se llevaban todo. Eso no ayuda en nada. En lo personal lo tomo con mucha calma, seriedad y responsabilidad. Trato de tranquilizar a familiares y amigos que me consultan. Donde resido, es uno de los lugares más tranquilos con respecto a esta situación. Hay 160 casos y 40 muertes”.

Respeto a cómo vive la cuarentena, “Cande” sostuvo: “Hace días que no podemos salir a la calle, salvo para ir al supermercado o alguna urgencia médica. Leo libros, miro series, tomo sol, hago actividad física y gimnasio. Solamente salgo para ir al super y cuando lo hago, visito y paso el tiempo con amigas que viven en el club. Pero antes de salir, me lavo bien las manos y uso alcohol en gel. Cuando vuelvo hago lo mismo. Cuando salís a la calle, está lleno de policías. Si lo hacés sin ningún motivo, te hacen multa de alrededor de 300 euros para que la gente tome conciencia de que no hay que hacerlo”.

Por último, Candela Carosso se refirió a su presente deportivo: “Cuando llegué iniciamos los entrenamientos, pero se suspendieron los partidos y luego el club tomó la decisión de detener las prácticas porque la situación estaba empeorando. Se detuvo el campeonato hasta el 3 de abril. Se analizará si se retoma o se lo frena por completo para continuar en otra etapa cuando llegue esa fecha. Nos estaba yendo muy bien. Arrancamos en septiembre del año pasado y terminamos siendo líderes con dos partidos menos. Esta segunda parte aún no la pudimos arrancar. Hay un gran equipo en un club que es uno de los mejores de Italia”.

Stefanía Antoniazzi

La talentosa mediocampista comenzó su segunda etapa en el hockey europeo en febrero. Regresó al Unión Deportiva Taburiente, en las Islas Canarias, club español donde es dirigida por el argentino Eugenio Paulón. Sin embargo, no escapó a la grave dificultad que generó la declarada pandemia por el Covid-19.

“Stefi” afirmó que “debido al coronavirus, la liga se suspendió por aproximadamente un mes y medio. De acuerdo a cómo continúe esta situación, la competencia se retomará o se suspenderá. Estamos en cuarentena total y sólo podemos salir para ir al supermercado. La realidad es complicada. Afectó sobretodo a Madrid y Barcelona, que es hacia donde viajábamos a jugar”.

Además, la ex volante de El Quillá agregó: “En Gran Canaria, donde vivo, sólo hay 35 casos. Estamos a tiempo de que no pase a mayores. El gobierno tomó las medidas necesarias y la gente está cumpliendo con los recaudos. Estamos esperando que la Real Federación Española de hockey se expida sobre cómo seguir”.

Sobre la manera en que pasa la cuarentena, Antoniazzi contó: “Aproveché para retomar mis estudios. Me traje unos apuntes desde Santa Fe. Mediante una aplicación de video, el club nos envía tres entrenamientos para realizar durante la semana. Hacemos 40 minutos de ejercicios. Además estoy entrenando dentro del mi departamento. Hago circuitos con los elementos con peso que encuentro, todo aeróbico”.

También comentó el momento del UD Taburiente: “Conseguimos una victoria ante el CD Terrasa por 2-1 en la última fecha que jugamos, que nos dejaba muy cerca del objetivo que tenemos de ingresar a playoffs. Antes de que se detenga la competencia íbamos a enfrentar al Club Egara, que está un escalón arriba nuestro en las posiciones”.

Para finalizar, Stefanía Antoniazzi describió su presente en el equipo. “En lo personal venía mejorando bastante. Estaba jugando con mucha confianza y adaptándome al sistema de juego del equipo para terminar la temporada de la mejor manera. Ojalá que la liga siga pronto. Todo depende de nosotros, que cumplamos con la cuarentena, nos portemos bien y que la situación mejore para volver a jugar”.