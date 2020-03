https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Beto” Gaitán y las declaraciones de Garcé "Nunca me voy a meter en lo que no sé"

Ariel Garcé, en su entrevista a La Nación, dijo entre otras cosas que “me senté con el presidente (Lerche) para plantearle que había que cambiar ciertas cosas para dar ese paso, como el cuerpo médico, por ejemplo, tipos que estaban hacía 30 años en el club por acomodo, como pasa en tantos clubes”.



Uno de los profesionales que hace tiempo desempeña funciones como kinesiólogo en Colón, al que llegó a principios de la década del 90, es el Licenciado Norberto Gaitán, hoy responsable máximo del Departamento Médico del club.



Además de señalar que “tanto Schmidt como Bernardi van a estar bien cuando se reanude la actividad y habrá que ver lo de Celis, que está en el cuarto mes de su recuperación de la operación de ligamentos cruzados”, también se refirió a las declaraciones que hizo el “Chino”.



“A mí nunca me gustó polemizar ni tampoco quiero hacerlo en este momento. Yo opino de lo que sé. Nunca me voy a meter en lo que no sé. Es como si le dijera a Eduardo (por Domínguez) cómo tiene que hacer jugar al equipo o a determinado jugador, o a José (por Vignatti) cómo tiene que manejar el club como presidente”, dijo Gaitán.



También dijo que, en estos tiempos de cuarentena y aislamiento, “mantengo contacto permanente con los tres jugadores que están lesionados porque son los que se comunican conmigo para contarme cómo va la recuperación. Después, el mayor contacto lo tiene el cuerpo técnico, como debe ser”.