Nacional espera el día del debut

En noviembre del año pasado logró el ascenso a Primera de Liga y luego, sin perder el tiempo, comenzó con el trabajo de preparación que incluyó la participación en el Torneo Tiburón Lagunero. Después, a una semana del debut oficial, todo se detuvo y la ilusión se hace esperar.

A fines de 2019, el “Albo del Sur” derrotaba a Nuevo Horizonte por 5 a 4 en los penales y volvía a Primera con un festejo lleno de emociones e ilusiones en el sur de la ciudad de Santa Fe. Juan Manuel González, fue el DT elegido por la Comisión del club para que el logro se pueda llevar a cabo después de casi siete años en la B. Hoy, con la obligación de saber que el primer año será el de mantener la máxima categoría, su entrenador habló de la realidad que viven en medio de la pandemia.



—¿Cómo están viviendo la cuarentena, Juan?

—En lo personal estoy bastante tranquilo. Pensé que iba a estar caminando por las paredes pero estoy manejando bien las emociones y las ansias. Obviamente, estoy informándome, esperando noticias del reinicio del fútbol que es a lo que me dedico y lo que quiero hacer. Esperemos que para julio podamos empezar a entrenar al menos, con protocolos de inicio de actividades en campo. Por otro lado, sigo capacitándome. Este año inicié el curso de director técnico de ATFA y cursamos vía red social o app de reuniones online. Todo sirve como para hablar de fútbol y entrenamiento, mientras estamos cumpliendo la cuarentena.



Por otro lado, el grupo de jugadores está en constante comunicación con el cuerpo técnico. Todos los días el profesor, (Leocata) manda una rutina para que entrenen en sus casas, también realizamos entrenamientos en grupos vía zoom (app) y el que no puede conectarse a la plataforma nos manda el vídeo así nosotros podemos corregir y tener un seguimiento adecuado. Este es un momento que cada jugador lo vive a su manera. Algunos con más ansiedades que otros, algunos con más ganas, otros por ahí se van “pinchando” producto de esta incertidumbre (lo vemos cómo normal) pero siempre hablando con todos. En algunos casos tratando de levantar ánimos ya que no todo es color de rosas y no todos tienen la misma posibilidad ante esto que estamos afrontando, trabajando como equipo en definitiva.



—¿Cómo fue la preparación para el debut en Primera?

—Nos preparamos para estar en óptimas condiciones para el inicio del torneo, con una pretemporada que salió un lujo a nuestro parecer, jugando varios amistosos y el torneo de verano Tiburón Lagunero dónde tuvimos muy buenos resultados, no solo en el marcador sino también en esta etapa de adaptación de jugadores incorporados al equipo y de adaptación a la categoría en otros casos. Estábamos listos y preparando el partido contra La Perla del Oeste, pero pasó lo que todos ya sabemos.



—El plantel...

—Tuvimos, al igual que el año pasado, más de 8 incorporaciones y 4 bajas en relación al plantel del 2019.



—¿Cómo ves el regreso del fútbol?

—Me parece que Santa Fe ciudad, a diferencia de otros distritos, está haciendo las cosas bien en cuanto a lo que la cuarentena respecta y se están viendo los resultados, me parece razonable que las actividades físicas se vayan incorporando a las actividades permitidas con sus respectivos protocolos. Como profesor, pienso que es fundamental la actividad física como hábito de salud; por tanto, y viendo como viene todo en la ciudad, creo que tendríamos que ir dando comienzo a estás actividades, sobre todo en ámbitos abiertos o disminuyendo la cantidad de personas en lugares cerrados (con protocolos aptos).

Dos planteles en uno



“El plantel de primera y reserva es uno, con los cuales entrenamos todos los mismos conceptos, en total son 33 los jugadores que lo conforman. Junto con los profesores ponemos hincapié en que no se divida al plantel, sino que conceptualizamos a todos por igual y la competencia radica en quien mejor entienda lo que pedimos y le salga obvio”, dijo el entrenador.



El cuerpo técnico está compuesto por: Juan Manuel González (DT); Bruno Leocata (PF y AC); Alejandro Vanni (DT de reserva y AC); Pablo Chito (Médico).

Una trayectoria que comenzó hace 11 años

“Comienzo en GyE de Ciudadela, en escuelita, luego paso a dirigir todas las categorías, infantiles, menores, mayores y colaboro, en muchos casos, en primera y reserva. Ahí pasé 6 años donde también coordiné por 4 años la escuela de fútbol. En ese tiempo pasé por la escuelita de El Quillá, luego, en el 2017 emigré a Cosmos FC donde dirigí dos categorías de inferiores mayores y al mismo tiempo estaba de PF en el plantel superior de Banco Provincial. En 2018 solo trabajé en Banco Provincial como PF de primera, DT de reserva y quinta, donde logramos muy buenos resultados en esta última. En 2019, me llamaron del Club Nacional donde logramos el ascenso a primera división de Liga Santafesina. Son 11 años de carrera sin interrupciones en la formación de jugadores”.