Los hijos de Sergio Denis demandarán al teatro por el accidente

El abogado de la familia confirmó a la prensa que iniciará una demanda al lugar donde hace 14 meses el músico cayó al foso de orquesta.



La semana pasada, luego de catorce meses de agonía, Sergio Denis murió en la clínica de rehabilitación Alcla. El 11 de marzo del 2019 el músico se cayó del escenario al foso de orquesta del teatro Mercedes Sosa de Tucumán en medio de un show y debió ser hospitalizado de urgencia.



En medio del dolor por la despedida de su padre, sus hijos, Federico, Bárbara y Victoria, decidieron iniciar acciones legales contra el lugar, que está a cargo de la Gobernación. “El reclamo sería por daños y perjuicios”, explicó Diego Colombo, abogado que llevará adelante la causa y amigo incondicional del intérprete de temas como “Te quiero tanto” y “La vida vale la pena”.



“Estamos evaluando de presentarnos como particulares damnificados en las actuaciones penales que se labran allí en Tucumán. Los hijos de Sergio están decididos a iniciar acciones contra la Gobernación y contra todos aquellos que de alguna manera sean responsables del accidente que sufriera el 11 de marzo del pasado año”, agregó.



Apenas se levanten las restricciones para circular, Federico Hoffman viajará a Tucumán, además para “tomar conocimiento de las actuaciones que una fiscalía de allí inició de oficio”. Aunque ya se hicieron pericias apenas ocurrido el fatal accidente, no descartan que estas sean insuficientes y tengan que pedir nuevos estudios “con el objeto de esclarecer el hecho que ocasionó el daño irreparable en Sergio”.



Al momento del accidente, el administrador del lugar, Raúl Armisen, tenía previsto cerrar el espacio para hacer “más operativa” la sala ya que hacía años que no se usaba el espacio para la orquesta. Incluso detalló que el trámite para realizar la obra ya lo había comenzado, que estaban esperando unas autorizaciones y que esa semana le llegarían las maderas para realizar el trabajo (el accidente fue un lunes y los materiales llegaron el miércoles).



“No me habilita la Municipalidad. Es un tema de trámites, porque a partir del accidente me empezaron a pedir planos. Hay cumplimientos burocráticos, está todo en vías de realizarse, pero hay un tema administrativo. Dependo de los tiempos de la Municipalidad, porque corro el riesgo de que si hago algo me clausuren el teatro, antes no pasaba nada, pero hoy en día, hay que esperar a cumplimentar los papeles y en eso estamos”, había explicado Armisén en mayo.