https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 24.05.2020 - Última actualización - 15:39

15:37

En medio de negociaciones con acreedores

El default no se hizo demanda

Claudio Loser, ex director del FMI, especuló que las negociaciones “de buen a fe” podrían extenderse incluso más allá del 2 de junio. “No el gobierno ni los bonistas quieren quebrar”, dijo el ex director del FMI.

Crédito: Archivo



Crédito: Archivo

En medio de negociaciones con acreedores El default no se hizo demanda Claudio Loser, ex director del FMI, especuló que las negociaciones “de buen a fe” podrían extenderse incluso más allá del 2 de junio. “No el gobierno ni los bonistas quieren quebrar”, dijo el ex director del FMI. Claudio Loser, ex director del FMI, especuló que las negociaciones “de buen a fe” podrían extenderse incluso más allá del 2 de junio. “No el gobierno ni los bonistas quieren quebrar”, dijo el ex director del FMI.

El ex director del FMI para el hemisferio occidental Claudio Loser destacó que pese a que la Argentina entró en default técnico “nadie está tomando acciones judiciales” contra el país, por lo cual estimó que “se puede llegar a un acuerdo”. La Argentina incurrió el viernes en un nuevo incumplimiento en el pago de deuda y con ello está técnicamente en default, por lo que el Gobierno decidió acelerar los tiempos para alcanzar lo antes posible un acuerdo con los acreedores y reestructurar más de 66.000 millones de dólares. “Aunque haya default técnico, no hay problema porque nadie está tomando acciones judiciales. Lo que sucede es que continúa la negociación y, de buena fe, se puede llegar a un acuerdo”, analizó Loser. Si bien la Argentina extendió la negociación con los bonistas hasta el 2 de junio, el economista aclaró que, según su criterio, “el límite” no es esa fecha. “Ni el Gobierno ni los bonistas quieren quebrar la negociación”, evaluó y afirmó que “el Presidente recuerda muy bien lo que sucedió en 2001 y no quiere volver a pasar por eso”. En declaraciones al canal TN, argumentó que, por su lado, “los acreedores no quieren dar una señal negativa al resto del mundo”, lo que “beneficia” a la Argentina. Pese a que el país entró en default, las acciones que cotizan en Wall Street subieron al igual que los bonos, mientras el riesgo país medido por el JP Morgan mostró tendencia negativa. Según Loser, ello es “el reflejo de lo que está pasando” y “significa que la gente tiene alguna confianza de que puede llegarse a un acuerdo”. “No es casualidad. Está reflejando algo”, insistió al referirse a los resultados expuestos por los mercados en las últimas jornadas. En tanto, consideró que el Fondo Monetario “en una mesa de negociación está del lado de la Argentina”, aunque aclaró que, “como un hermano mayor o un primo metido, va a dar sus opiniones respecto de la negociación de la deuda.” Tenés que leer Argentina entró técnicamente en default y acelera una nueva oferta para los bonistas En “confidencialidad” El Exchange Bondholder Group, uno de los acreedores de la Argentina, indicó que el Gobierno “invitó a ciertos representantes del grupo de titulares de bonos” a firmar un acuerdo de “confidencialidad” para continuar las negociaciones por la deuda. “Contrariamente a los comentarios de fuentes no identificadas en los medios argentinos, el grupo de titulares de bonos de Exchange sigue comprometido con la propuesta de reestructuración integral que presentó a la Argentina el 15 de mayo de 2020”, sostuvo en un comunicado. Al ratificarla, consideró que la oferta “proporciona un alivio significativo de la deuda a Argentina y, sin lugar a dudas, proporciona una estructura de deuda sostenible” para el país. “La República Argentina invitó a ciertos representantes del Grupo de titulares de bonos de Exchange a firmar un acuerdo de confidencialidad en la contemplación de entablar negociaciones con el Ministerio de Economía sobre la reestructuración de la deuda de Argentina”, señaló este sábado. En ese sentido, puntualizó: “Se entiende que a los representantes de otros grupos de acreedores también se les ha pedido que firmen acuerdos de confidencialidad con el mismo propósito”. La Argentina entró técnicamente en default en medio de la extensión de negociaciones para llegar a un acuerdo con el fin de reestructurar más de 66.000 millones de dólares de deuda bajo legislación extranjera. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa