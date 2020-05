Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 25.05.2020

19:42

Barrido y limpieza

MIRIAN FELAJ

“Es para hacer un reclamo por el barrido y limpieza de la Av. Gral. Paz desde al 5400 hasta el 5800 aproximadamente. Yo hace 1 1/2 año que vengo reclamando porque aquí no se hace ese trabajo y pagamos por ese servicio. Todos los vecinos tenemos medio metro de hojas y no pasa el barrendero. Por las calles laterales, Derqui, Ruperto Godoy, pasan hasta dos y tres veces por semana. Gracias al diario por el espacio”.

Barrido y limpieza II

RAQUEL ALBERTO

“Al intendente: pasé por la costanera y la vi muy sucia y llena de yuyos altos, que llegan al límite. Sería bueno en este momento de bajante, en que no hay agua, se pongan a limpiar. Por supuesto que estamos en cuarentena, pero no es necesario que los trabajadores se amontonen. Había muchas botellas dispersas también. Es triste verla así, pero más triste es verla sucia. Sería éste el momento oportuno para limpiarla. También el centro está sucio, abandonado. Veo la ciudad muy sucia. Está bien, estamos en cuarentena, pero no por eso vamos a dejar de limpiar. Por eso me dirijo a quien corresponda y también a la gente, que no ayuda cada uno en su casa, ¿no? Gracias al diario”.

Controlar los ingresos a la ciudad

UNA LECTORA

“Soy una lectora del vespertino El Litoral. Estoy de acuerdo con el señor Mario Pilo, que dice que no dejemos entrar a Santa Fe a los porteños, que son los que traen la peste. Hagan un control más estricto Santa Fe-Bs. As. y viceversa. Lo mismo con los rosarinos. Afortunadamente, Santa Fe está exenta de todo y ellos están contagiados. Muchas gracias por publicar mi mensaje”.

Ramón Carrillo

UN LECTOR

“Estoy leyendo algo que me causa mucho asombro, pero también indignación, y es que el instituto Wiesenthal manifestó su repudio de que la imagen de Ramón Carrillo, quien fuera ministro de Salud del Gral. Perón, esté en un billete. Ramón Carrillo es un prócer y fue un patriota que murió en la pobreza y fue un excelente sanitarista argentino; y este instituto, que no sabemos a quién responde, lo descalifica. Me pregunto: ¿con qué derecho?, ¿por qué se mete en la historia argentina? Es un instituto que defiende intereses foráneos y potencias extrañas. Si no le gusta, que nosotros pongamos nuestros próceres en los billetes es simple: dejen de embromar la paciencia de los argentinos. Tienen en Oriente un lugar donde vivir”.

No contestan

JESÚS OJEDA

“¿Cómo hay que hacer para comunicarse con la responsable del 0800 municipal? Estuve toda la mañana intentando contactarme y no logré hacerlo”.

Ancianos de riesgo

MARIO PILO

“Hay que obrar de una vez por todas sobre los derechos de la ancianidad. Son seres plenos, han sostenido a sus familias. Muchos las siguen sosteniendo. Son las madres y padres sustitutos que todo hijo/a necesita con sus propios hijos. No los discriminemos con eso de ‘personas de riesgo’. En todo caso, un adulto mayor siempre es de riesgo por y para cualquier enfermedad. Después de los 60 años, dicho por expertos, el mejor remedio es el afecto, el encuentro, la actividad, no la lástima y el hipócrita eslogan: los cuidaremos. Cuidan camas y respiradores en hospitales destruidos, porque un anciano contagiado, que se curará incluso, ocupa por más tiempo una cama que un joven productivo. Sobre todo -y lo ha dicho la muy dubitativa y poco apta OMS- ante esta crisis alrededor de 500 mil ancianos han muerto en el mundo por causas varias y no por coronavirus en estos 6 meses, sobre todo en geriátricos, sin haber podido ver por última vez a sus seres queridos; sin sepelios, cremados, las más de las veces. Y su enfermedad terminal no ha sido ni por la edad ni por el geriátrico, ni por el virus, sino por la depresión, por el corazón, el encierro ominoso. Quien inculca miedo a los pueblos, los domina fácilmente, pues el miedo es la medicina de los cobardes. ‘No arrojen los viejos por la ventana’, decía una hermosa película. La vejez ordenada por el gobierno a partir de los 65 años es en todo caso el estado del espíritu, no de la cronología. Por supuesto que hay más debilidad después de los 60 años, pero es física no espiritual. El viento es viejo, pero aún sopla fuerte”.