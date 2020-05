https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reconoce que "va a ser muy difícil" Conmebol quiere comenzar a jugar las copas Libertadores y Sudamericana en septiembre

La Conmebol tiene decidido reanudar a la disputas de las Copas Libertadores y Sudamericana en septiembre próximo, pero reconoce que "va a ser muy difícil", debido a la problemática de cada país ante la pandemia de coronavirus.

"Nuestra obligación es encontrar el escenario adecuado para que la actividad en las Copas vuelva, pero tenemos que analizar la situación de cada país frente a la pandemia y la idea es que se juegue lo antes posible. Va a ser muy difícil pero estamos haciendo todo lo posible para que suceda", reconoció Gonzalo Belloso, Director de Desarrollo de Conmebol.

En diálogo con TyC, el ex jugador de Rosario Central puntualizó que el fútbol es "una de las tantas industrias que está sufriendo esta pandemia", y agregó que "la problemática" más compleja que enfrentan es la de las "migraciones de equipos y los aeropuertos".

"Queremos volver en septiembre a jugar las Copas. De a poco vamos tratando de cumplir nuestro rol y estamos escuchando a los que más saben", sentenció Belloso, quien agregó que se están en conversaciones con los diferentes gobiernos.

El dirigente sudamericano no confirmó una fecha fehaciente de reinicio, como así tampoco una de final de los torneos, aunque confesó que "si se tienen que terminar el año que viene, tendrá que ser así".

"También tenemos que ver los calendarios y los torneos de cada país para que se determine la clasificación de las Copas del año que viene. Estamos trabajando muy de cerca con los gobiernos, no vamos a poner en riesgo la vida de la gente", aclaró.

Lo que sí descartó Belloso es que se vaya a modificar el formato de competencia, dado que las copas ya están en desarrollo y "no pueden modificarse".

"La zona de grupos se tiene que terminar. Nunca se evaluó jugar en una sola sede o en un solo país. Inicialmente tenemos pensado jugar los mano a mano en formato ida y vuelta, nunca se pensó en jugar a un solo partido", afirmó.

Belloso se refirió también a las Eliminatorias Sudamericanas, para el Mundial de Catar 2022, que con el inicio de la pandemia de coronavirus ni siquiera se pudo comenzar a disputar.

"El calendario de Eliminatorias para el Mundial no es simple de cambiar ya que está coordinado con la FIFA. Por ahora está planteado comenzar en septiembre como estaba pautado, pero no puedo decir si se va a jugar o no en esa fecha. La idea es respetar el calendario. Después, más cerca de la fecha, se determinará si se puede jugar o no", sentenció.

Con información de NA