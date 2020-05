https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La conductora confirmó que se encuentra en La Mary, aseguró que le dieron los permisos, y se refirió a las medidas impuestas por el gobierno de Alberto Fernández.

Se fue a Uruguay en avión Susana Giménez aseguró que "tenía permiso" para salir del país La conductora confirmó que se encuentra en La Mary, aseguró que le dieron los permisos, y se refirió a las medidas impuestas por el gobierno de Alberto Fernández.

Luego de conocerse la noticia de su viaje a Uruguay en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio, y causar una revolución en las redes sociales, Susana Giménez confirmó que se encuentra en el país hermano, donde hace años tiene su chacra, La Mary.



Susana Giménez confirmó que cruzó la frontera junto a su hermano Patricio, quien también tiene residencia en la República Oriental del Uruguay. En diálogo con Nicolás Wiñazki, quien le preguntó por qué viajó, la diva de los teléfonos respondió: "Pedí permiso como residencia porque tengo casas acá, entonces me la dieron porque tengo personal que pagar, tengo animales y estaba muy preocupada".



"Después de 65 días encerrada en mi casa sola, tenía derecho a venir acá. Y pedí permiso, no es que te subís a un avión y listo. Llené más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo. Cuando llegás también, te toman la fiebre y todo eso, y me parece perfecto", explicó la conductora frente a la lluvia de mensajes que comenzaron a leerse en las redes y que recordaron al escandaloso viaje de Marcelo Tinelli a Esquel horas antes de que rigiera el confinamiento.



"Ahora estoy en cuarentena en mi casa con mis perros, feliz. Catorce días tengo que estar sin salir de acá. Estoy con todos. Me vine con mi hermano (Patricio) porque Mercedes (Sarrabayrouse) no podía acompañarme porque tenía cosas que hacer. Estoy acá feliz", detalló.



Al preguntarle cómo estaba atravesando la pandemia, dijo: "Yo soy muy solitaria. nunca me aburro, pero que mis perros no me reconozcan... cuando llegué dos no me dieron pelota y casi me muero del corazón. Tenía que traer a Rita porque me estaba destrozando la casa. Tengo personal acá, tengo jardinero, casero, la gente tiene que cobrar. Aparte, Niquito, vos me conocés, yo me sé cuidar sola y sé muy bien lo que tengo que hacer", señaló.