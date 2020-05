Sancarlinos ya pueden pasear pero con restricciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 27.05.2020 - Última actualización - 10:53

10:50

Al igual que en el resto de la provincia, en San Carlos Centro ya se disfrutan las salidas breves para caminatas de esparcimiento en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico. Sin embargo, sólo se pueden hacer en determinados horarios y respectando indicaciones. A la par siguen los controles de temperatura en ruta, limpieza de espacios públicos de gran concurrencia y las fumigaciones contra el dengue.

Tras los anuncios realizados esta semana por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, en San Carlos Centro ya se pueden disfrutar de salidas breves para caminatas de esparcimiento, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico. Así lo comunicó la Junta Municipal de Protección Civil, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Nº 436 del año en curso. Tal como informó la administración local, las personas podrán salir de lunes a viernes de 13 a 18 y los sábados y domingos de 9 a 18.

En el caso de menores de edad, deben estar acompañados de un familiar responsable. Además los vecinos tendrán que guardar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones no menor a un metro y medio. La caminata recreativa no podrá tener una duración mayor a una hora, ni realizarse más de una vez por día. No podrán detenerse en la vía pública ni tampoco circular por plazoletas, plazas y parques, mucho menos usar aparatos de gimnasia y playones deportivos.

A su vez, se prohíbe la aglomeración de personas o reuniones. En tanto, recordaron que en todo momento es obligatorio la utilización de elementos de protección facial cubriendo boca, nariz y mentón, con excepción de los menores de 5 años.

Este permiso de circulación coincide con el reclamo que desde el Ejecutivo sancarlino venían solicitando hace tiempo, a partir de que hasta la fecha no se detectaron casos de coronavirus en esa ciudad del departamento Las Colonias. En este sentido, la referida Junta había dispuesto un protocolo para salidas breves de esparcimiento.

Más acciones



A modo preventivo, en la localidad se fueron adoptando diversas medidas sanitarias de manera tal de contribuir al control de la diseminación del virus. Por ejemplo, periódicamente se ejecutan chequeos en distintas horarios. Los mismos se llevan a cabo en el acceso norte de la ruta 6. En los operativos se utilizan una cámara termográfica para detectar la temperatura corporal a distancia. Se trata de una tarea a cargo del personal capacitado de Bomberos Voluntarios, siguiendo el protocolo acordado con los profesionales médicos.

Por otra parte pero en sintonía con todo lo ejecutado en el marco de la pandemia, durante los días de buen tiempo y en horarios de poca circulación, el Municipio local efectúa la limpieza y desinfección de las veredas de aquellos lugares con gran concurrencia de personas. Asimismo, por redes sociales el Gobierno de San Carlos Centro aprovechó a recordar que las excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio para nuevas actividades comerciales, nuevas modalidades de ventas o atención a clientes o nuevos horarios, se rigen por las normativas dictadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y deben ser respetadas.

Aclararon esto debido a que según lo establecido por el Decreto Nº 420, fechado el 13 de Mayo de 2020 y que lleva la firma del gobernador de la provincia y el ministro de Gestión Pública, supedita la asignación de fondos que le corresponden a los Municipios y Comunas en el marco de la Ley Nº 13.978 - Emergencia COVID-19, al estricto cumplimiento de las normativas vigentes en el marco de Emergencia Sanitaria, las excepciones y a la prohibición de circular libremente. Se recuerda que en el supuesto caso de verificarse por parte de los gobiernos locales acciones contrarias a las normativas vigentes durante la Emergencia Sanitaria, el Poder Ejecutivo Provincial hará cumplir las mismas directamente a través de sus propios organismos y dependencias.

Vale recordar que también se trabaja en pos de reducir la propagación del dengue. Al respecto, se desarrollan permanentes tareas de fumigación contra mosquitos en distintos sectores de la ciudad. Cabe destacar que hasta el momento, no se detectaron casos de esta enfermedad en el distrito según la información del último reporte epidemiológico en la materia.