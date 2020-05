El retiro deberá esperar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El árbitro de la Liga Santafesina de Fútbol había anunciado su retiro de las canchas pero la falta de juego hizo que su trabajo siga cuando comience el torneo. 17 años recorriendo pueblos y ciudades de un país futbolero por naturaleza.

José Belázquez es uno de los árbitros que, según sus dichos, ya cumplió con su trabajo como juez. Con 41 años de vida y un recorrido de 17 años de tarea arbitral en las distintas canchas de la Liga y en otras partes del país, el hombre de negro había anunciado su retiro pero la pandemia hizo que su decisión se traslade al año próximo. “La decisión estaba tomada. Éste era mi último año como árbitro pero casi con seguridad el retiro, por razones obvias, será el año próximo”, aseguró a modo de anticipo.



—¿Cómo fueron esos 17 años impartiendo justicia desde un campo de juego?

—Elegí lo que me gustaba y ahí pude alternar buenas y algunos dolores de cabeza.



—¿Sos un árbitro como cualquiera o polémico?

—Me considero un árbitro normal y eso significa que puedo cometer errores como lo hace cualquiera de los que trabaja en esto.



—¿Hasta dónde llegaste a dirigir?

—No fui contratado por AFA, pero llegué a dirigir Copa Argentina y los torneos de ascenso a nivel nacional. Mi último partido lo disfruté mucho con Gastón Freyre y Rubén Vegetti, como asistente. En cancha de Resistencia, en el partido de Sarmiento y Deportivo Patria.



—Un partido que recuerdes...

—En Textil Mandiyú vs Colegiales de Concordia de Corrientes por el Federal B. Ese día debutaba Adrián Franklin y la verdad que nos fue muy bien.



—¿A qué árbitros considerás amigos?

—En general me llevo bien con todos pero con Maxi Moya, Gastón Freyre, Diego Masiello, Martín Mendoza y Mariano González tengo una excelente relación.



—¿Qué esperás para un futuro inmediato?

—Que vuelva el fútbol, así podemos regresar a trabajar en algo que nos hace sentir felices. Hoy la Liga y sus clubes están en condiciones de presentar los protocolos necesarios para poder comenzar con las prácticas. La verdad que vuelva el fútbol sería algo muy bueno desde lo psicológico para todos, ya que llevamos mucho tiempo sin hacer lo que más nos apasiona.



Un ida y vuelta



—Un partido destacado.

—Descenso: San Cristóbal-Agua y Energía;, duro, el que perdía descendía.



—Un árbitro.

—Maxi Moya, de los nuestros.



—Un jugador polémico.

—Varios, pero si tengo que elegir uno, Maxi Franco.



—Una cancha complicada para dirigir.

—Floresta de Santo Tomé, complicada, difícil...



—Una camiseta de regalo.

—Tengo varias, pero para que nadie en la Liga se enoje, me quedo con la que me regaló Leo Madelón.



—Una pelota que guardás hasta el día de hoy.

—La que me dieron en el ascenso de Belgrano de Coronda.



—Una duda o muchas...

—Una duda, cancha de Huracán Corrientes, dirigía Adrián Franklin y yo estaba de asistente. El arquero le cometió un terrible penal al delantero que iba mano a mano, y llovía torrencialmente, entonces la duda era si era dentro del área o afuera, nos miramos con Adrián y cobró afuera. Después se vio en televisión y fue adentro del área, pero no hubo problemas porque era para el local, que terminó ganando 4-0.



—Un acierto que definió un resultado.

—Ciclón Norte vs Los Juveniles. 48 minutos del segundo tiempo, partido 2 a 2 y penal para la visita. Nadie protestó nada y el partido terminó 2-3.



—Un insulto que te haya molestado.

—Nunca me han insultado más allá de los insultos normales.



—Una vuelta olímpica que mereció ser observada por vos.

—En Liga no recuerdo, pero si destaco por Copa Santa Fe, Colón 0- 9 de Julio de Rafaela 1. Esos muchachos festejaron como si hubieran obtenido un campeonato. El partido se jugó en el Brigadier López.



—El apoyo de la familia.

—Si, la familia siempre está apoyándome. Me acuerdo que me tocó viajar a Corrientes por el Federal B y el bautismo de mi nena fue el mismo día del partido. Fue horrible, no lo volvería a hacer.



—Si volvieras a nacer, ¿elegirías esta profesión?

—No lo dudo, volvería a elegir esta maravillosa profesión.

