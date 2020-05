https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 27.05.2020



Servicios de Comunicación Audiovisual Avanza la designación de la periodista Miriam Lewin como defensora del Público

La comisión bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que encabeza Gabriela Cerruti (Frente de Todos), aprobó este miércoles la designación de la periodista Miriam Lewin como defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La designación de Lewin se realizó en medio de fuertes críticas de Juntos por el Cambio al procedimiento de nombramiento del cargo, ya que aclararon que no cuestionaban a la periodista sino que criticaban el procedimiento y pidieron postergar esa decisión para poder acceder a mayor información sobre las presentaciones de adhesiones y observaciones presentadas.

Desde JxC, la diputada radical Karina Banfi, designada secretaria de la comisión, sostuvo que "no se cumplieron los plazos correspondientes" y dijo que no había "constancia de las observaciones y adhesiones", a la vez que pidió "hacer las cosas bien porque no tenemos apuro, el Covid no influye".

Cerruti aclaró que la información fue publicada en el Boletín Oficial, en los medios nacionales y en las redes sociales y puso de relieve que "todas las adhesiones son de libre acceso y se encuentran en la comisión".

Para saldar ese planteo, la designación de Lewin fue sometida entonces a votación y resultó favorable con el respaldo del Frente de Todos por 9 votos a favor, 6 abstenciones y 1 en contra.

Previamente, y también en medio de fuertes cruces respecto a que fuerza le correspondía el cargo, fue designado el senador de Somos Todos por Chubut, Alfredo Luenzo como vicepresidente de la comisión bicameral.

Juntos por el Cambio reclamó para el interbloque opositor ese lugar, al sostener que "por costumbre parlamentaria" se estila que si un representante de una fuerza ocupa la presidencia, quien lo secunde debe ser de la bancada opositora.

Por la oposición, el diputado del PRO, Waldo Wolff, dijo que ese lugar le correspondía a la oposición parlamentaria "por tradición" y consideró que se trata de "un avasallamiento de las libertades: es lamentable que gente vinculada a la comunicación haga esto porque el senador Luenzo no merece entrar por la ventana. Esto es una mancha"

Para saldar esa discusión, Cerruti dijo que se trataba de "una falta de comunicación del interbloque opositor" que, afirmó, en las últimas horas había respaldado esa propuesta, y puso a votación la designación de Luenzo, que se impuso finalmente por 9 votos afirmativos, 4 negativos y 1 abstención.

Tras la designación de Lewin, los integrantes de la comisión aprobaron el nombramiento de los integrantes del Ente Nacional de Comunicaciones Enacom), por la primera y segunda minoría, respectivamente, al abogado pampeano Alejandro Gigena, propuesto por el FDT, y a la ex diputada, Silvana Giudici, ex titular de ese organismo, impulsada por el PRO.

En tanto, y para el Directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA), el FDT propuso a Cynthia Ottaviano, mientras que el PRO impulsó a Emilio Laferriere, en tanto que la UCR que tiene ya a Miguel Giubergia en ese lugar, propondrá un referente de esa fuerza cuando concluya el mandato del ex senador jujeño.

Si bien no integra la comisión, la diputada del interbloque Federal Graciela Camaño, reclamó para ese bloque un lugar en la comisión como representante de la tercera minoría y pidió también como representante de ese espacio integrar ese organismo aunque por el momento no se hizo lugar a ese planteo.

Lewin se desempeñó en varios medios de comunicación radiales y televisivos y es especializada en periodismo de investigación, integró los equipos de Telenoche, Telenoche Investiga y recibió varios premios a su trayectoria.

En 1985 fue testigo en el Juicio a las Juntas, tras haber estado detenida en el centro clandestino de Detención Virrey Ceballos y en la ESMA y continúa declarando en causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad en Argentina.

