https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 27.05.2020 - Última actualización - 23:21

22:11

La secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, Lucila Puyol, anunció hoy que se sumará a otros funcionarios y dirigentes para presentarse como querellantes en la causa originada a partir de la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

Denuncia de la AFI Espionaje: la secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe también será querellante La secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, Lucila Puyol, anunció hoy que se sumará a otros funcionarios y dirigentes para presentarse como querellantes en la causa originada a partir de la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. La secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, Lucila Puyol, anunció hoy que se sumará a otros funcionarios y dirigentes para presentarse como querellantes en la causa originada a partir de la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Espero que haya voluntad dentro del Poder Judicial para avanzar rápidamente en la investigación", sostuvo Puyol, quien indicó que hará la presentación junto a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, y la directora provincial de Derechos Humanos, Valeria Silva, debido a que las tres integran la nómina de víctimas.





La funcionaria santafesina evaluó que "en el listado hay distintas situaciones", en referencia a "algunos opositores políticos partidarios y otros que también conllevan militancia social, territorial y de Derechos Humanos", además de recalcar que "también hay personas que pertenecen al mismo partido que gobernaba".



En declaraciones a radio Aire de Santa Fe, dijo que se sentía "impresionada" por figurar entre las presuntas víctimas y lo atribuyó a su militancia en la "oposición al macrismo".





"Los organismos de Derechos Humanos, y lo digo como integrante de HIJOS, hemos luchado mucho contra esa mirada que tenía el macrismo planteando el 'curro' de los derechos humanos, objetando el números de desaparecidos, denostando a nuestras Madres y Abuelas y quitándole recursos a los juicios por delitos de lesa humanidad".





La funcionaria recordó que también integró con "mucha convicción" el Comité por la Libertad de Milagro Sala, "pensando en la libertad de todos los presos políticos".





Entre los dirigentes santafesinos que integran la lista de presuntos espiados figuran también el gobernador Omar Perotti y el diputado camporista Marcos Cleri, entre otros.





La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció ayer presunto espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías durante la gestión de Macri.





En la denuncia se solicitaron las indagatorias del ex mandatario y del ex director y la ex subdirectora deI organismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, respectivamente.

Con información de Télam