https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.05.2020 - Última actualización - 15:31

12:48

Adriana Cantero habló de pensar recorridos de aprendizaje “no tan compartimentados” ni “estrictamente anualizados”. La idea se discute en el ámbito del Consejo Federal con todas las provincias y Nación. Repitentes, paritarias y retorno a las aulas.

Para el escenario post pandemia Educación acuña el concepto de "ciclos lectivos extendidos" Adriana Cantero habló de pensar recorridos de aprendizaje “no tan compartimentados” ni “estrictamente anualizados”. La idea se discute en el ámbito del Consejo Federal con todas las provincias y Nación. Repitentes, paritarias y retorno a las aulas. Adriana Cantero habló de pensar recorridos de aprendizaje “no tan compartimentados” ni “estrictamente anualizados”. La idea se discute en el ámbito del Consejo Federal con todas las provincias y Nación. Repitentes, paritarias y retorno a las aulas.

Mientras la provincia evalúa un retorno progresivo de los alumnos y docentes a las aulas después de las vacaciones de invierno, también discute nuevos formatos para pensar cada ciclo lectivo de aquí en más, sin ceñirse estricta y necesariamente al año calendario. Ésa es una de las alternativas que se discuten para el futuro inmediato en el ámbito del Consejo Federal de Educación, y también se analiza en Santa Fe. ¿Se trata de un año “más abarcativo” en términos de aprendizaje y evaluación? “Es una posibilidad”, dijo la ministra Adriana Cantero en diálogo con el Litoral.



“A mí me gusta decir que podríamos estar empezando a pensar en ciclos lectivos extendidos y que de alguna manera pudieran articular trayectorias de aprendizajes escolares en función de las prioridades que se determinan, y no cerrarnos sólo en el formato de cursado en una modalidad estrictamente anualizada”, dijo la ministra. “Ello -acotó- supone pensar también en una reprogramación curricular, un acompañamiento de formación docente y una mirada diferente sobre la evaluación”.



Respecto de los mecanismos para evaluar, Cantero definió el tema como “álgido”, pero recordó que sobre ello “el Consejo Federal ya dio un paso con una resolución que pone en alternativas todos estos criterios y posibilidades. A partir de allí, las provincias vamos a tener que ir trabajando para poder recuperar, por ejemplo, lo que los chicos aprendieron de manera dispersa en este tiempo de pandemia, por las diferencias culturales y geográficas. A ello hay que ponerle cierta sistematicidad que permita articular con otros aprendizajes”, planteó.





- ¿Hablar de un ciclo lectivo extendido implicaría terminar con el concepto de tercer año, séptimo grado, etc...? ¿Hablaríamos de ciclos antes que de años y grados?



- Son alternativas. Uno podría hablar de años y grados pero esos años y grados integrados en una trayectoria ciclada. Por ejemplo, podríamos decir que el ciclo alfabetizador de la escuela primaria puede llegar hasta el tercer grado. Entonces, esos aprendizajes tienen ese período para poder concretarse. Por lo tanto, la movilidad interna (del alumno) sería mucho más fluida entre un grado y el otro. Uno también podría pensar en primer y segundo año de la escuela secundaria básica como una misma unidad académica; no dejan de pensarse como primero y segundo, pero el recorrido puede construirse en un período más extendido.





- Hoy estamos acostumbrados al ‘aprobó o repitió el año’. ¿Cómo sería si esto se sustituye por ciclos más extensos?



- A lo mejor se trata de extender el límite de la aprobación o la reprobación. No es que no habrá evaluación; tiene que haberla porque si no, no se puede enseñar. Tampoco es que no habrá acreditación; tiene que haberla porque ésa es una facultad importante de la escuela: acreditar y certificar. el tema es que quizá se haga con otros criterios. Yo creo que es un momento para que pensemos esos nuevos formatos escolares porque lo que uno puede intuir sin certezas es que la forma de cursar la escuela por un tiempo largo va a ser diferente. Probablemente tengamos intermitencias entre momentos de aislamiento preventivo y presencialidad, entre momentos de trabajo en el aula y trabajo a distancia. Eso es lo que estamos viendo, incluso en países que ya pasaron por esta primera etapa del virus y están volviendo a la presencialidad, pero estructurada de otra forma. Así que tal vez por un tiempo importante tengamos que ver y pensar recorridos que tengan continuidad pero que no estén tan compartimentados.





- ¿Hay alguna revisión sobre la decisión tomada sobre repitentes del nivel secundario, que causó mucho rechazo en gremios y directivos de escuelas?



- Revisión, no. Porque las resoluciones de Santa Fe están enmarcadas en acuerdos federales. La resolución 363 del Consejo Federal fue votada por unanimidad y estuvieron todos los gremios con representación nacional. Nuestra provincia se ajustó a eso. Lo hicimos un poco antes porque el calendario escolar se agotaba, pero lo hicimos sabiendo que ése era el proceso que se venía discutiendo con todos los ministros. Así que esa decisión está enmarcada en las resoluciones anteriores del Consejo Federal sobre trayectorias escolares, en la nueva resolución sobre evaluación y en las normativas provinciales. No hay motivo para derogar una resolución que lo que hace es convocar a los chicos a una nueva oportunidad.



- ¿Cuándo van a convocar a paritarias?



- Esperemos ahora a ver cómo se resuelve junio con sueldos y aguinaldos. En este momento, el empeño está en pagar esas obligaciones con el mejor cronograma posible, pero terminado eso, seguramente habrá alguna alternativa para ir pensando otras cuestiones. Todos estamos tratando de ver cuándo es el momento de reiniciar el diálogo paritario.

Retorno

Respecto de la vuelta a las aulas, el Ministerio de Educación evalúa como fecha probable julio, después de las vacaciones de invierno. Sería de manera progresiva, gradual y no todos los días. Se priorizarían los alumnos de primer grado, que necesitan presencialidad para el aprendizaje de la escritura; y los alumnos de séptimo grado, que finalizan el ciclo primario.