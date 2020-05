https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 29.05.2020 - Última actualización - 16:22

16:20

En nuestro país Se mueve el mercado de pases Campaña y Leandro Fernández, otros dos que están a un paso de alejarse de Independiente; River les renovará contrato a los arqueros Bologna y Lux; Blanco dijo que Racing quizás mantenga en el plantel a Javier García y Cvitanich.

El arquero uruguayo Martín Campaña y el centrodelantero Leandro Fernández están a un paso de alejarse de Independiente por serios reclamos económicos, siguiendo el camino que abrió el zaguero, también uruguayo, Gastón Silva, el martes último, con el envío de una carta documento considerándose jugador libre.

Sucedió que Campaña le avisó al abogado de Futbolistas Argentinos Agremiados, José Confalonieri, que no firmaría el acuerdo establecido entre las autoridades del gremio con las de Independiente para diferir la fecha del lunes 1 de junio para el lunes 8, para que el club deposite la primera parte de un plan de pagos por la deuda que mantiene con 12 jugadores.

El guardavalla se plantó en que espera hasta el lunes próximo la parte del pago, de lo contrario el martes venidero enviará el telegrama declarándose en libertad de acción. Es por eso que ‘la dirigencia hará el esfuerzo de abonarle ese día para que no quede libre‘, según indicaron a Télam voceros allegados a la cúpula del “Diablo”.

Los dirigentes firmaron su parte del acuerdo, establecido días atrás con los futbolistas, en las primeras horas de la tarde de este jueves y luego de las 18 lo fueron haciendo, en distintos momentos, los profesionales, a excepción de Silva y Campaña.La situación de Leandro Fernández es más compleja de resolver porque su contrato vence el 30 de junio próximo y para renovarlo su representante Chistian Bragarnik “está solicitando una mejora muy alta en el salario del jugador y un resarcimiento económico por una deuda de vieja data”, señaló la misma fuente.

Eso dista una enormidad de lo que le puede ofrecer el club, por ello es muy viable que el ex delantero de Defensa y Justicia, Godoy Cruz y Tijuana, de México, entre otros, quede libre y pueda continuar su carrera en un equipo mexicano.

Renuevan con Bologna y Lux

Los arqueros suplentes de River Plate, Enrique Bologna y Germán Lux, renovarán sus contratos con la entidad hasta junio de 2021, luego de recibir la confirmación de parte del propio entrenador “millonario”, Marcelo Gallardo. Bologna, de 38 años, y Lux, que los cumplirá el domingo 7 de junio, con cuatro y tres temporadas en el club de Núñez, respectivamente, continuarán un año más defendiendo la “banda roja” cuando se les venzan los contratos vigentes el próximo 30 del mes que viene, según confirmó Télam.

Ambos arqueros están en segundo y tercer lugar respectivamente por detrás de Franco Armani, mientras que el cuarto guardavallas del plantel riverplatense de primera división es el joven rionegrino de la ciudad de Cipolletti, Ezequiel Centuríón, que el pasado miércoles 20 de mayo cumplió 23 años.

De esta manera, con la incógnita latente sobre si finalmente Ignacio Scocco seguirá en el club o volverá a Newell’s Old Boys y la confirmación de que el único jugador que quedará libre el 30 de junio será el juvenil (21 años) zaguero central Kevin Sibile, más las renovaciones anticipadas de Javier Pinola y Leonardo Ponzio, la situación irregular dentro del equipo la transita el volante central ex Banfield, Iván Rossi, que no es tenido en cuenta por el “Muñeco” pero tiene un año más de contrato.

Racing, con García y Cvitanich

El presidente de Racing Club, Víctor Blanco manejó una teoría de la “relatividad” contractual respecto de los experimentados Javier García y Darío Cvitanich, al referir que el problema con las renovaciones de ambos compromisos “es que al no saber cuando volverá el fútbol, quizá se hagan y después ellos no puedan jugar”.

Respecto de una posibilidad todavía bastante improbable de que el arquero pueda volver a Boca en reemplazo de Marcos Díaz, que dejará de pertenecer al “xeneize” el 30 de junio próximo, Blanco le dijo al programa radial Jogo Bonito que no tiene “ninguna información de algo así. Le hicimos una oferta a ‘Javi’ para que siga en el club, pero la verdad es que queremos ser cautelosos con el presupuesto porque no sabemos cuándo volvemos a jugar”.

“En el club queremos que sigan tanto él como Cvitanich, pero el problema pasa por la parte económica y no saber cuándo vuelve el fútbol. Quizá les renovamos y no pueden jugar”, advirtió.