La peste en mi pago Quien no sabe leer se muere La peste llegó sin que nadie lo tuviese decidido, pero está claro que la Pos Pandemia encontrará tres grupos, los apresurados, los retardatarios y los racionales.

Una frase que me llega por el correo de un amigo, analista político de verdad, con trabajo de consejero en diversos sitios, no como los que cobraban suculentos billetes a los candidatos para acomodarles el traje o el vocabulario, me obliga a la reflexión profunda.

Primero el risueño divague. Qué caso el de las supercherías. De esos consejeros de pacotilla y cotillón el más sensacional es uno que tenía a su familia en fotografía y cámaras. Solo superado por otro que venía de Buenos Aires y decía “hacemos tres sesiones en el día, porque a la noche tengo que estar en mi casa”… Finalmente si alguien les pagaba para creerse mejor de ese modo el mal no está en ningún lado… o sí. Pero quién juzga a quién.

Una frase que me llegó por correo, que me obliga a reflexiones que pretendo más profundas decía: “…Compañero, yo veo un plan en el grupo Kicillof, Provincia de Buenos Aires. Una lectura apresurada pero totalmente contemporánea. Ellos están viendo lo que pasa en Economía/ Trabajo/ Sociedad/ Nuevo Contrato… Leer los tiempos, decía Ezequiel Martínez Estrada”

Los apresurados suponen que el mundo cambiará y se acomodará a sus sueños. Habría que remitirlos a Calderón de la Barca. Ni Che Guevara, ni Reforma Agraria ni Economía Cerrada.

Los retardatarios suponen que tiene razón Giuseppe de Lampedusa. Un poquito de maquillaje para que nada cambie. En este caso aquellos “coaching” y abusadores de la ignorancia estarían ejerciendo maestrías superiores. Es su mejor horizonte.

Después los racionales que advierten el movimiento, la sinergia del virus con los tiempos, la falta de sábana que desnudó todas las cosas y aplican, con una razonabilidad envidiable, la practicidad.

En la Pos Pandemia todos estamos advertidos. Aclaro: habrá una Pos Pandemia, que no será como la llegada del virus; se sabe que llegará. No-se-si-he-si-do-cla-ro. Hay una Pos Pandemia en el almanaque y es tarea del gobernante trabajar para ella.

Una Ciudad Pos Pandemia y una Provincia Pos Pandemia. Esa es la tarea impostergable.

En Santa Fe Dolorcito Gaitán volvía al vagón cuando se iba la inundación. Horacio Correa, el Mateo Booz tan claro como fatalista, como costumbrista, dejaba muy visible que la falta de instrucción, como de planes del Estado, ponía al inundado de nuevo en los terrenos inundables.

Martillean las palabras de ese mensaje: “Economía/ Trabajo/ Sociedad/ Nuevo Contrato… Leer los tiempos decía Ezequiel Martínez Estrada”

Parece obvio entender que la pandemia está, que la peste nos superó, nos rodea de realidades y fantasmas, de noticias agoreras e inacciones que nos dejan como se ha dicho: sin la sábana.

Sería un “abandono de persona seguido de muerte” si los gobernantes no atienden a una sociedad así, desnuda, con un Contrato Social que ya no responde a cuanto nos pasa.

Recontratar el rol del Estado. Reformular políticas públicas. Partir del cero real de la economía y la pobreza. Del trabajo. De los Gremios. De las ONG’S, de las que se llamaban “organizaciones propias del pueblo”. El sitio de los clubes, de las escuelas, de los comedores, del periodismo. Hay quienes creen que el periodismo no es un hecho cultural permanente y que, como todo mutante, no deja de rodar. Qué es hoy el hecho cultural. Qué sentido tiene la Salud Pública. La escuela. Todas son preguntas.

Hay quienes “están leyendo” la Pos Pandemia. Hay apresurados, retardatarios y racionales y hay otra categoría más peligrosa, tremenda y poco denunciada. La de los que no saben leer la realidad. Ejecutan uno de los siete pecados capitales: La Soberbia.

Los discursos de algunos funcionarios, pero estrictamente sus hechos, apuntan a eso, a saber leer lo que sucede, prepararse para la Pos Pandemia es el suceso en tránsito y ejecutar en consecuencia.

El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Pertenezco a los gobernados. Otros son los gobernantes. Ojalá tengan trato con el ensayista de alta escarapela popular. Martínez Estrada, el hombre de estos pagos, fue calificado (su libro) como un texto de “espléndidas amarguras”. J.L.B. decía eso.

Ezequiel Martínez Estrada fue un escritor, poeta, ensayista, crítico literario y biógrafo argentino. Recibió dos veces el Premio Nacional de Literatura, en 1933 por su obra poética y en 1937 por el ensayo “Radiografía de la pampa”. (Wikipedia) Fecha de nacimiento: 14 de septiembre de 1895, en San José de la Esquina, Argentina. Fallecimiento: 4 de noviembre de 1964, Bahía Blanca. Hay que saber leer para vivir/ gobernar con lo que se sabe que llega: Pos Pandemia. Dos mínimas cuestiones. En “Radiografía de la pampa” el cierre es advocatorio: “vivir en salud”. El tema del “Cogobierno” (Capital y Provincia de Buenos Aires) lo resume su segundo ensayo más eterno: La cabeza de Goliat. Esa cabeza está viva y parece que está leyendo el Pos Pandemia. Acaso en soledad. En unitaria soledad.