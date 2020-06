"Garabato": reconocimiento internacional para una obra de estudiantes de la UCSF

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dos estudiantes de esa institución ganaron el 1° Premio en la categoría “Cartel Anunciador” de un concurso de ideas convocado en el exterior. Clara Lostaló, una de las galardonadas, dio a conocer los detalles del proyecto.

Clara Lostaló y Maximiliano Acosta, estudiantes que transitan su tercer y quinto año de carrera, respectivamente, en la Facultad de Arquitectura, participaron de un concurso internacional que consistía en la elaboración de un cartel anunciador de la exposición que se realizará conmemorando el 110 Aniversario de Félix Candela (1910-2020), un reconocido arquitecto de origen español.

“El cartel es una síntesis de una de las obras más icónicas de Félix Candela. El objetivo era, a través de pocos trazos, lograr una idea conceptual muy rica. Nuestro cartel en un concepto sería ‘menos es más’. Trata de, con pocos recursos, como simples trazos, explicar muy bien las características principales de sus obras”, contó Clara, en diálogo con El Litoral.

“La idea del cartel fue una de las primeras que surgió. Luego, lo que tuvimos que hacer fue un estudio más profundo sobre la fundación que promueve este concurso para ver los colores que utilizaban, las formas de su tipografía y de los gráficos que usaban habitualmente. Así, tratamos que nuestro trabajo tenga que ver o esté relacionado con la identidad de la fundación. De ahí, por ejemplo, provienen los colores que utilizamos”, relató la estudiante.

“La última instancia de este trabajo fue, cuando ya teníamos claro qué concepto queríamos transmitir y los colores que íbamos a usar, empezar a trabajar a través de las proporciones del cartel, ya sea que tanto la tipografía como el dibujo estén proporcionados y que a la visual del observador sea agradable y se entienda lo que queríamos mostrar”, agregó. El resultado les valió el reconocimiento internacional, ya que finalmente resultó el ganador de entre otras 207 presentaciones.

-¿Qué es lo que te llevó a participar del concurso?

-Me entero de este concurso a través de un mail que mandan Victoria Silvestre y Carmela Tuchneider, mis profesoras de arquitectura de años anteriores. Todos los alumnos de la facultad estaban invitados. Si estabas interesado tenías que comunicarte con ellas que eran las facilitadoras de este concurso. Realmente me interesó mucho porque hacía un tiempo que venía buscando algún concurso de arquitectura para participar. Fue la oportunidad perfecta porque conocía a las profesoras y siempre trabajé muy bien con ellas. Después de recibir el mail, le confirmo a Victoria que me encantaría participar.

El cartel ganador realizado por los estudiantes de Arquitectura, que aparecerá anunciando la exposición de la obra de Félix Candela. Foto: Gentileza de Clara Lostaló

-¿Cómo fue que terminaron trabajando junto con Maximiliano Acosta?

-Podíamos trabajar desde una persona (solos) hasta cuatro. El concurso fue anunciado a finales de febrero. En ese momento, estábamos preparándonos para rendir finales y yo estaba estudiando una materia con Maxi. Nos presentó un amigo y coincidió que los dos necesitábamos preparar esa materia, así que decidimos estudiar juntos. Cuando recibí el mail estaba con Maxi y empezamos a debatir sobre qué se podía hacer con la propuesta que nos habían dado y, como teníamos ideas muy parecidas y queríamos hacer lo mismo, decidimos hacerlo juntos.

Fue la primera vez que trabajé con él. Fue un desafío, nunca habíamos trabajado juntos y fue una experiencia nueva, pero realmente fue muy bueno porque rápidamente encontramos lo que queríamos hacer y coincidíamos. No hubo problemas, trabajamos muy bien y nos complementamos mucho. Entre los recreos de estudio hacíamos croquis y estudiábamos propuestas de lo que pensábamos hacer.

-¿Influyó mucho la cuarentena en la manera de trabajar?

-Realmente no nos influyó tanto, obviamente aclarando que no es lo mismo proyectar con un compañero al lado. A través de zoom hacíamos reuniones juntos e íbamos charlando y nos pasábamos vía mail el trabajo para ir interviniéndolo entre los dos. Luego de armar más o menos lo que queríamos, se lo enviábamos a las profesoras. Ellas hacían una reunión aparte en zoom, nos mandaban su devolución y a partir de ahí hacíamos retoques a las propuestas. Tuvimos más o menos tres reuniones con ellas. Por nuestra parte, nos juntábamos casi todas las noches o noche por medio para trabajar sobre el cartel.

En la primera reunión presentamos como tres o cuatro propuestas, las cuales fueron seleccionadas dos muy distintas y trabajamos sobre estas dos, estas dos opciones fueron enviadas al concurso. Al final, la que ganó fue Garabato. El otro que presentamos se llamaba Reflejos.

-¿Por qué Garabato?

-Había que elegir un lema que represente cada trabajo, por eso nosotros elegimos Garabato. Al fin y al cabo, se trata de un croquis, un boceto, que usamos siempre en nuestra carrera. Tiramos dos líneas y surgió eso, y por eso garabato.