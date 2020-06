Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Soberanía

ALCIDES FABRO

“El día 28 se supo que el gobierno de Londres se niega a devolver a Venezuela el depósito de oro venezolano, que está en Londres, y que sumaría unos mil millones de dólares. En un acto de piratería, y aduciendo razones totalmente infundadas, Inglaterra se niega a devolver el oro a Venezuela. Yo les recuerdo a los argentinos que el ex presidente Macri depositó el oro de nuestras reservas en Londres, hace un par de años, de manera que nos podría pasar exactamente lo mismo. Por eso digo que la soberanía de los países no se declama, se ejerce. Como argentino considero indispensable que el gobierno tome una serie de medidas que nos devuelvan la condición de país soberano, que hoy no tenemos. Algunas serían: 1) la recuperación del oro depositado en Londres, 2) la expropiación de todas las tierras compradas por extranjeros en zonas limítrofes, 3) romper relaciones diplomáticas con Gran Bretaña y malvinizar nuestras relaciones exteriores, 4) denunciar el tratado de Madrid firmado por Cavallo y Menem y 5) expropiar la pista clandestina de Lewis en Río Negro. Me parece que éstas serían medidas indispensables para empezar a demostrar que somos un país soberano y empezar a fijar posiciones. No puede ser que los países extranjeros hagan lo que se les ocurra con nosotros. En este listado de exigencias, creo que se debería sumar: la población quiere saber de qué se trata la base china instalada en la Patagonia; en qué consiste, cuál es su finalidad y cómo funciona hoy”.

Pedidos

AMALIA ISSA

“Es para hacerle una sugerencia al intendente Jatón: la ciudad está necesitando de su atención. Donde yo vivo, en las esquinas, se están formando basurales y hace mucho tiempo que no vienen a sacar la basura. En Pje. Ingenieros y Risso hay un basural que ya se está haciendo una montaña; en 1º de Mayo y Padre Genesio, otro basural, ¡y no vienen a retirar la basura! Aparte le quiero decir al intendente que ya que usted cree que estamos bien y quiere dejar ingresar a los chaqueños que están re infectados, entonces que saque a la gente a trabajar... ¿Cuándo van a venir a arreglar la calle Risso?, que desde 1º de Mayo hasta Facundo Zuviría es un lodazal; así quedó esto cuando hicieron el Desagüe Espora (pero se equivocaron, en lugar de pasar por Espora, está en Risso): destrozaron todo, está lleno de agua y barro. Le pido que haga arreglar esta calle. Antes pasaban el 16 y el 11 por Risso, para el lado del centro. Ahora, en cambio, los tenemos a 5 cuadras. Otra cosa, quedan las luces prendidas de día, ya he llamado a la Municipalidad por esto: no vino nadie. Vuelvo con el tema de los chaqueños: no los deje entrar en Santa Fe. Ellos quieren trabajar en Coronda, pero estamos en una pandemia. Hay que seguir cuidándonos. No es discriminación, es sentido común, ellos están re infectados”.



Llegan cartas

Repudio a los políticos sin memoria

Comisión directiva del Centro de jubilados de Santo Tomé

Ante el miserable aumento que para los jubilados de ANSES se ha dispuesto por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el que solo alcanza al 6,12 %, no podemos menos que repudiar la desconsideración puesta de manifiesto una vez más hacia a la clase pasiva al otorgarle ese ínfimo porcentaje que más se acerca a una limosna que a la recuperación de la dignidad y del poder adquisitivo.

Este aumento se suma a los ya otorgados por el gobierno anterior que siempre fueron inferiores a la inflación que hubo durante todo su mandato. Todos los políticos sin distinción de partido cuando están en campaña prometen solucionar el problema de los jubilados (es un gran caudal de votos) pero cuando llegan al gobierno NO parecen tener memoria. Por eso este comunicado no es sólo hacia el Gobierno Actual sino para los anteriores también.

Si tenemos en cuenta que de haberse mantenido en vigencia la suspendida ley de movilidad el aumento que hubiese correspondido sería del 12.56 %, queda claro que se sustituyó un porcentaje mayor que beneficiaba a los jubilados por otro que sólo tiene por fin alimentar las voraces arcas del Estado.

Recordamos también que en el mes de marzo pasado con el falso argumento de que es un sistema solidario, los que en realidad fueron solidarios fueron únicamente los jubilados que ganaban un poco más de la mínima (con dinero de otro cualquiera es solidario).

Exhortamos a todos los Centros de Jubilados ya sea individualmente o a través de la Federación que los nuclea a que respondan a esta medida para lograr que se derogue el citado Decreto y se nos otorgue un aumento real, más digno y justo. Además exigir que el Congreso de la Nación se reúna de inmediato para discutir y aprobar un ley donde se recomponga primero el haber jubilatorio y legisle para el futuro teniendo en cuenta el real costo de vida de los argentinos.