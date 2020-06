https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El bloque oficialista defendió las acciones del intendente Jatón en el marco del conflicto. Pero según parte de la oposición, el mandatario “actuó tarde” ante algo “que se venía venir”. Dudas sobre cómo continuará el conflicto de un servicio público clave.

Desde que se constituyó la nueva conformación del Cuerpo En el Concejo, la crisis del transporte encendió el primer chispazo político

El Concejo santafesino se constituyó el 6 de diciembre pasado. En febrero trató en extraordinaria el Presupuesto 2020. El 5 de marzo inició el período ordinario y, a las pocas semanas, saltó la pandemia. Bastante tiempo debió pasar hasta poder ver el primer chispazo político en sentido estricto, esa tracción de fuerzas midiéndose entre los distintos bloques que integran el Legislativo local en su esquema mixto de sesiones (presencial-virtual). Y el tema fue la crisis del transporte público de pasajeros por colectivos.

Tras 21 días de paro, los choferes nucleados en la UTA regional Santa Fe levantaron la medida de fuerza en la ciudad el pasado sábado 31 de mayo. Los empresarios pudieron abonar el 50% de los sueldos de abril adeudados, que era el motivo de la huelga. Si bien hoy los colectivos circulan, el conflicto de fondo está lejos de resolverse (ver El contexto).

En los sobre tablas del Concejo figuraban dos expedientes sobre el tema que se trataron y aprobaron. Pero en el medio de las sanciones, surgió la discusión cruzada desde las bancas. Desde el oficialismo frentista, se defendieron fervientemente las actuaciones del intendente Emilio Jatón ante el conflicto del transporte; se criticó a Nación y Provincia (ambas con administraciones justicialistas), e incluso a la anterior gestión municipal del ex intendente José Corral.

Y desde el sector opositor radical-Juntos por el Cambio, todo lo contrario: se cuestionó la “demora” de Jatón en intervenir ante un problema que “se venía venir”, y se desmintieron “números oficiales”. Sólo se coincidió —entre ambos bloques— en criticar la “falta de federalismo” de Nación en la distribución de subsidios. Desde el PJ hubo silencio en el recinto.

Subsidios

“El intendente Jatón se puso al frente de esta situación, junto con mandatarios de otras localidades”, arrancó defendiendo la oficialista Laura Mondino. Respecto de los subsidios nacionales —y citó dichos del intendente—, “de cada 10 pesos, 9 quedan en el Amba (Área Metropolitana de Buenos Aires). Necesitamos que se genere un esquema de distribución de subsidios más equitativo y federal”. Y disparó también contra la administración de Omar Perotti: “No vemos que Provincia active algún resorte para destrabar este conflicto grave”, dijo Mondino.

Pereira no demoró en responder. Entendió que el sistema de subsidios nacionales “es lo único viable, y que hoy “son inequitativos” los repartos. “Sí voy a discrepar con la concejala Mondino en que éste era un tema que se veía venir desde hace más de un mes y medio. El panorama que vemos hoy ya se avizoraba en ese entonces; con la caída de cortes de boleto, el sistema de transporte no se iba a sostener. Y no se realizaron las gestiones necesarias y a tiempo: el intendente Jatón recién salió por este tema la semana pasada, con 10 días que iban de paro. Como no se previó y se actuó tarde, ahora estamos en esta coyuntura”, interpretó.

Pero además, “no es verdad que la relación sea 9 a 1 —espetó a LA edila—. Es una irresponsabilidad de parte del intendente decir eso. La proporción real es que un colectivo en el Amba recibe 196 mil pesos, y un colectivo en la ciudad de Santa Fe recibe unos 123 mil pesos. Esos números no dan la proporcionalidad que estima Jatón”. Mondino desmintió al edil radical: “El intendente Jatón no miente: lo que dice es información oficial”. Así se armaba la chicana.

Las gestiones y el calendario

Valeria López Delzar, también oficialista, quiso corregirlo a Pereira respecto del tiempo desde el cual el intendente lleva adelante gestiones por la crisis del transporte. “Le quiero recordar (al edil radical) que desde el 30 de enero el Ejecutivo local está manteniendo reuniones con el Ministerio de Transporte nacional, y la pandemia profundizó el problema”.

“O sea que según López Delzar —recogió el guante Pereira—, Jatón empezó las gestiones el 30 de enero... Bueno, miremos Rosario: el intendente Pablo Javkin comenzó a gestionar en diciembre ante el Ministerio de Transporte. Logró tres veces más de subsidios, mientras que esta capital obtuvo apenas un 20%. Las actuaciones municipales por los subsidios llegaron tarde, otra vez lo digo”, insistió.

El contraataque vino del oficialista Julio Garibaldi. “Veníamos acostumbrados con la anterior gestión municipal a un intendente (por José Corral) que hacía ‘obediencia acrítica’ al gobierno nacional de Mauricio Macri. Porque cuando se eliminó gran parte de los subsidios al transporte público, no escuché al ex intendente pronunciándose en este sentido. Hoy tenemos un Ejecutivo con un rol activo, donde acompaña por lo justo y necesario para la ciudad”.

La “herencia”, el “legado”, lo actual y lo anterior, aparecieron por primera vez en el Legislativo santafesino: ni los barbijos ni las máscaras sanitarias en los rostros de los ediles pudieron disimular las primeras tensiones entre oficialismo y el bloque opositor con segunda mayoría.

Los dos votados

A instancias del presidente del Cuerpo Leandro González (UCR-FPCyS), se votó una comunicación donde se le pidió al Ejecutivo que gestione ante el Estado Nacional “medidas urgentes para diseñar una estrategia conjunta que aborde la problemática del transporte (...) y, particularmente, genere un nuevo esquema de subsidios nacionales más federal y equitativo (...)”.

El otro proyecto sancionado —de Carlos Pereira— fue un pedido al Ejecutivo para que informe cuántos coches cumplieron el servicio en forma diaria en abril; qué cantidad de pasajeros fueron transportados durante ese mes; cuáles fueron los ingresos totales del sistema por cobro de boletos; cuál fue el monto de subsidios recibidos (de Nación y de Provincia), y las estimaciones del Gobierno local sobre cuál es el monto total de recursos faltantes al sistema para afrontar los costos de funcionamiento, entre otros puntos.

El contexto

El Grupo Autobuses pidió la reapertura del procedimiento preventivo de crisis: propuso dar de baja a un 20% de sus trabajadores actuales; suspender a otro 40% y operar con normalidad con el 40% restante. El viernes se cumple el quinto día hábil para el pago de los sueldos de mayo. El sistema atraviesa por una delicada situación que tiene varias aristas: caída de pasajeros transportados (con el aislamiento, cayó 90% el corte de boleto); tarifa atrasada y subsidios insuficientes: desde diciembre de 2019, los empresarios del interior vieron reducidos los aportes que hace el Estado nacional. Santa Fe fue perjudicada.