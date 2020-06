https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El DT de la albiceleste se volvió a referir a sus propios dichos Scaloni : "no quise faltarle el respeto a la gente de river"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, volvió a aclarar este martes sus declaraciones sobre el estadio "Monumental" al afirmar que "bajo ningún concepto" quiso faltarle el respeto a la gente de River.



"Lo que dije de la cancha no va por un tema de camiseta, de aliento. Yo no soy así, no estoy para desunir. Sólo hablé del calor del público, de acercar a la gente", señaló el director técnico en diálogo con la señal de cable TyC Sports.

En la misma línea, agregó: "Fue una respuesta de la que se hizo una bola. Pero bajo ningún aspecto le quise faltar el respeto a la gente de River".

De esta manera, el DT de la albiceleste se volvió a referir a sus propios dichos, ya que había manifestado que prefería jugar en la cancha de Boca, o bien en las de Newells Old Boys o Rosario

Central, por la efervescencia y el aliento que puede transmitir el público.

Por último, Scaloni sumó una anécdota personal sobre el encuentro que el equipo de Gallardo le terminó ganando 3-0 a Central Córdoba en el partido definitorio de la Copa Argentina.

"Cuando fui a ver la final de River en Mendoza, llevé a mis hijos de 4 y de 8 años, y se hicieron hinchas de River", relató el entrenador.

