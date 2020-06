https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Para los próximos tres meses

La tendencia climática no permite esperar una recuperación significativa del Río Paraná

Así lo indica el último informe del INA sobre las proyecciones del río en la región. “La perspectiva meteorológica no es favorable”, advierten. En Santa Fe, el río hace una semana que está por encima del metro.

Tras tocar el piso de 48 centímetros en el Puerto de Santa Fe el 21 de mayo, el Río Paraná comenzó un esperado repunte y llegó a 1,27 mts (última medición de Prefectura Naval Argentina). Es decir, en la última semana la altura creció 79 cm. Este martes, el Instituto Nacional de Agua (INA) actualizó su reporte semanal sobre las proyecciones del río para la región. Para el 9 de junio prevé una altura de 1,37 mts en la capital santafesina. Mientras que para el 16 de este mes podría bajar a 1,07 mts. En el mismo informe, el organismo reafirma lo que viene diciendo en las últimas semanas. “La perspectiva meteorológica no es favorable. Se espera la persistencia de días con lluvias acotadas o escasas”, advierten. En ese sentido, desde el INA explican que “la futura evolución de los niveles en este tramo del río dependerá fuertemente de la distribución espacial y montos de las lluvias. La tendencia climática no permite esperar una recuperación significativa en los próximos tres meses”, aseguran. Por último, expresan que “las conversaciones formales con los países vecinos se mantendrán en las próximas semanas, concentrando la atención en el caudal entrante al tramo argentino del río Paraná”. Foto: INA