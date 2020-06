https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 03.06.2020 - Última actualización - 12:20

8:10

Cumplió 64 años el 29 de mayo Antecedentes y creación de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe

Héctor Ariel Nardi*

Todavía bajo los efectos de una Nación impactada por los acontecimientos producidos en 1955, las entidades culturales y destacados protagonistas del quehacer cultural independiente, en todas sus ramas música, teatro, artes plásticas, danzas, literatura, cine y foto clubes, etc., se autoconvocan a principios del año 1956 constituyendo la Federación Popular de Cultura (1). Unos meses antes de la creación de esta federación, las diversas entidades musicales dispersas en Santa Fe, deciden también agruparse en la nueva Asociación de Cultura Musical, unificando sus objetivos y accionar a través de una Comisión Directiva, presidida por Carlos A. Borruat (2).

Ambas entidades promueven una dinámica e intensa agenda de actividades, procurando nutrir el panorama cultural santafesino y estableciendo una estrecha relación con la Comisión Provincial de Cultura creada por la intervención federal en la provincia. Es así como en forma casi simultánea las dos entidades, expresan en sus primeras reuniones la decidida intención de propender a realizar las gestiones necesarias para crear un organismo orquestal sinfónico en la provincia, de carácter oficial, como consta en sus respectivos libros de actas en mi poder. en la reunión extraordinaria del 9 de abril de 1956, convocada expresamente para considerar tal proyecto, el Dr. Borruat cita los antecedentes de esta iniciativa en los años 1933 y 1937, y propone se interese a los poderes públicos para el éxito de este propósito. Luego de escucharse diversas opiniones de los presentes, el autor de estas líneas pone en conocimiento de la asamblea del expediente originado en el ministerio de Educación y Cultura de Santa Fe que hace mención al proyecto de creación de un organismo sinfónico y solicita a la Comisión Provincial de Cultura se expida al respecto, elaborando el diseño de reglamentación de la futura orquesta. (3)

Atento a lo expresado se resuelve nombrar una Comisión que deberá redactar un memorándum con los antecedentes, acompañado de un anteproyecto de reglamentación, a efectos de su elevación al Ministerio pertinente. Se comisiona para tal tarea a los profesores Juan Carlos García Puente y Héctor Nardi, quienes de inmediato se abocan a la misma.

El 29 de mayo de 1956 la Asociación vuelve a celebrar una asamblea extraordinaria, a efectos de considerar los documentos redactados. En la reunión, realizada en el local de la Bolsa de Comercio, asiste un importante número de músicos, representantes de entidades musicales y fuerzas vivas de la ciudad. Se inician las deliberaciones aprobándose los documentos, cuando súbitamente el Dr. Borruat debe retirarse para atender una llamada telefónica. Al regresar, visiblemente emocionado, comunica que las autoridades del Ministerio autorizaban la creación de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe.

Concluye así la etapa previa de creación de esta importante herramienta cultural, gracias al entusiasmo y denodada acción de tantas personas e instituciones que se prodigaron sin retaceos en torno al proyecto original. La extensión de esta nota no me permite detallar las inevitables anécdotas generadas a raíz del concurso de oposición que para constituirla se realizara al poco tiempo en el viejo Palacio del Consejo General de Educación, frente a la plaza San Martín, ante el calificado Jurado compuesto por eminentes músicos provenientes de Capital Federal.

Quedaba así constituida la tan anhelada Orquesta Sinfónica, que tuve el privilegio de integrar desde su fundación hasta mi retiro por jubilación. Inmediatamente comenzaron los ensayos a cargo de su primer director, el recordado y querido maestro Washington Castro, realizándose el concierto inaugural el 15 de noviembre de 1956 en el Teatro Municipal de nuestra ciudad. (4)

*Profesor de viola y director de coros. Miembro Fundador de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe.

Referencias

(1) Mesa Ejecutiva de la Federación. Presidente: J. L. Vittori (de Adverbio); Vicepresidente: C López Claro (de Asociación de Plásticos del Litoral); Secretario de Relaciones: E. Salgado (de Asociación Santafesina de Teatros Independientes); Secretario de Cultura: Dr. C. A. Borruat (de Asociación Cultural Musical); Vocales 1°: H. A. Nardi (de Agrupación Coral Palestrina); 2°: M de López Claro (de Escuela Ballet); 3°: E Fuksman (de Asociación Cultural Israelita I. L. Peretz).

(2) Asociación de Cultura Musical. Presidente: C. A. Borruat; Vicepresidente: F. Tosti; Secretario General: A. Mateo; Secretario de Actas: H. Nardi; Tesorero: C. Velardo; Vocales: R. Schurjin (1°), R Guarnaschelli (2°) y F. Maragno (3°).

(3) El dato es obtenido al concurrir como delegado a la reunión de la Comisión Provincial de Cultura realizada en Rosario.

(4) Primer programa: 3a. Sinfonía de Mendelssohn, 3 corales de J. S. Bach, J. J. Castro, Pericón de Luis Gianneo y Los Maestros Cantores de Wagner.