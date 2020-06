"Hablo con bastantes de los chicos y están a la expectativa de que haya una solución"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El exjugador de Los Pumas y Jaguares charló en “Milenium Sports” (FM Milenium) en relación a su viaje trunco a la liga de los Estados Unidos y el futuro de la franquicia argentino en el Súper Rugby.

Tras el Mundial de Japón en 2019, el cuarto en su extensa carrera de 16 años defendiendo la camiseta de Los Pumas, el santiagueño Juan Manuel Leguizamón había decidido retirarse de la actividad. Pero un mes después recibió una oferta de los Seattle Seawolves de la estadounidense Major League Rugby y aceptó el desafío. Algo que no se pudo cristalizar, debido a la pandemia generada por el Covid-19.

Por este motivo es que hoy con casi 37 años (los cumple el sábado 6 de junio), no quiere despedirse de esta manera. “No estoy para perder contra el coronavirus. Tengo muchas ganas de jugar, donde sea y como sea. Tenía planeado irme a jugar a Seattle a mediados de enero. Primero se empezó a posponer por un tema de la VISA, pero después apareció el coronavirus. Se suspendió la temporada y mi experiencia en Estados Unidos quedó en el aire. Hay mucha incertidumbre de cómo seguirá”, explicó ‘Legui’.

“Era un proyecto de dos o tres años con la posibilidad después de seguir colaborando con equipo. Estaba buenísimo y veremos cómo sigue cuando se reavive el deporte en Estados Unidos”, agregó.

Además, el surgido en Santiago Lawn Tennis Club de Santiago del Estero, dijo. “Cuando defina no jugar más, me va a llevar tres o cuatro años sacarme el chip. Me está costando esta situación, ya vamos tres meses casi. Las primeras semanas estaba súper motivado pero se empezó a hacer más espeso sin certezas”.

Sobre Jaguares

Si bien desde la Unión Argentina de Rugby aseguran que la franquicia argentina seguirá, también es una realidad que liberaron a los jugadores para que tengan libertad de acción para seguir sus carreras donde quieran. En definitiva, el futuro de Jaguares es incierto.

“Me genera tristeza. Es una pésima noticia. Pienso en todo lo que costó, la adaptación, la transición y muchos momentos espectaculares que pensábamos eran malos pero era todo experiencia”, expresó Leguizamón.

“Son 35 o 40 contratos que desaparecerían. No sé cómo se va a dar y hay mucha incertidumbre.Hablo con bastantes de los chicos y están a la expectativa de que haya una solución. Se dice que pueden empezar a buscar club pero sigue siendo muy duro. Me costaría entender que todo esto sea por el hecho de que Jaguares ya les pelee de igual a igual”, concluyó el experimentado tercera línea.

“Había una molestia logística con Argentina”

El rosarino Raúl “Aspirina” Pérez fue entrenador de Jaguares en 2016 y 2017. El exjugador de Duendes también dialogó con “Milenium Sports” ante los rumores de disolución de la franquicia argentina.

“Había una molestia logística con Argentina. A Jaguares le va a costar volver a insertarse en el Súper Rugby. Nueva Zelanda está satisfecho con su torneo interno y con Australia pasa algo parecido. Tienen una travesía muy grande para venir acá, que Argentina asume porque es la que busca la competencia”, aseguró Pérez.

“Respecto a Jaguares, por ahora son versiones. Lo concreto es que este año los que van a jugar serán Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica que tienen asegurados sus torneos locales con los equipos que tienen. Este año sería ilógico pensar que Jaguares se pueda plegar a alguna competencia. Argentina podría plegarse con Sudáfrica y participar de esa región, pero es algo que esta por verse. Hay que esperar por la imaginación de los dirigentes y crear algo nuevo”, finalizó.