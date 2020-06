https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martínez en Godoy Cruz y Berti en Central Córdoba Nuevos procesos en Mendoza y Santiago Ambos arreglaron en este largo parate y, a la distancia, se ponen al tanto de todos los temas para armar el plantel frente a la nueva temporada. Sin fecha de retorno por la pandemia, las pautas son a largo plazo.

Central Córdoba de Santiago del Estero oficializó como nuevo entrenador en plena pandemia del coronavirus a Alfredo Berti, quien reconoció que tiene que “armar un equipo nuevo” pero que afronta el desafío “con mucha ilusión”.

Berti, que en Primera División tuvo experiencias en Newell’s de Rosario y Argentinos Juniors y en la B Nacional dirigió a Aldosivi, Independiente Rivadavia de Mendoza y a Belgrano de Córdoba, reemplazará así a Gustavo Coleoni, quien formó parte de los máximos logros deportivos del “Ferroviario”, finalista de la última Copa Argentina.

“Le damos la bienvenida a nuestro nuevo entrenador de Primera División, Alfredo Berti, y a su cuerpo de colaboradores integrado por los ayudantes de campo Iván Gabrich y Roberto Castelli y el preparador físico Hernán Puerta. Éxitos!!!”, anunció el club en un breve comunicado. Así puso a fin a un par de meses de incertidumbre sobre el cargo, porque Coleoni había renunciado antes del inicio de la Copa de la Superliga, en marzo pasado, torneo que fue cancelado por la pandemia.

Berti confió que “se trata de un lindo desafío”, porque “hay muchas cosas por lograr, por hacer”, lo que produce mucho entusiasmo. “Sabemos que tenemos que armar un equipo nuevo, pero esperanzados que las cosas vayan bien”, reconoció Berti, sobre la sangría que tendrá el plantel.

El entrenador, que acompañó a Marcelo Bielsa en la Selección de Chile, deseó conseguir un equipo “agresivo, intenso, que se tome cada partido como una final”. “Me gustó la propuesta de la institución. Es un club que da sus primeros pasos en el fútbol grande y estoy ilusionado con ser partícipe, con generar un buen clima, de hacer proyecto y un proceso futbolístico en donde mejorar día a día y mes a mes. Tenemos un desafío muy grande”, detalló. Y cerró: “Se percibe la pasión de la gente. Lo hablé con Alexis (Ferrero, el manager) y lo vi mucho en mi etapa en Independiente Rivadavia. La cancha siempre llena, con un hincha pasional. Todos queremos siempre tener una hinchada que aliente. Es el mejor escenario que podemos tener”.

En Mendoza

Diego Martínez, flamante nuevo entrenador de Godoy Cruz de Mendoza, explicó que buscará “convencer con la idea” a los jugadores que dirigirá, una vez minimizado el peligro que genera la pandemia del coronavirus, que mantiene paralizada la actividad futbolística desde marzo pasado.

“Buscaremos convencer con la idea. Intentaremos trasmitir lo que creemos que es mejor” apuntó el técnico que reemplazó a Mario Sciacqua en el elenco “bodeguero”. Martínez, de 41 años, dejó Estudiantes de Buenos Aires en la Primera Nacional y asumirá el desafío de conducir por primera vez a un equipo en la Primera División. El entrenador, con desempeños anteriores en Ituzaingó, Cañuelas, Comunicaciones y Ferrocarril Midland, insistió en “mantener la esencia” que lo identificó durante su paso por el “Pincha” de Caseros, durante las dos últimas temporadas, obteniendo en la primera de ellas el ascenso desde la B Metropolitana a la Primera Nacional.

“Nuestro pensamiento es salir a ganar en todas las canchas. Pelear por un descenso a nosotros no nos modifica el trabajo”, aseguró el DT a Closs Continental (AM 590/FM 104.3). Martínez, volante zurdo que se retiró en Estudiantes de Buenos Aires allá por 2011, consideró “lógico que no haya descensos en esta temporada por el parate, pero habría que evaluar si sería justo en un segundo año”, dijo.

El nuevo entrenador firmó con el “Tomba” un contrato hasta diciembre de 2021. Pero Martínez se ilusiona con “permanecer en Godoy Cruz por mucho tiempo”. “Ojalá sean más de 18 meses. Para eso vamos a trabajar intensamente en un club que nos abrió las puertas y confió en nosotros”, resaltó.

Martínez eligió como referente en su oficio a “Pep” Guardiola, de quien dijo que “sabe trasmitirle a los jugadores su pensamiento”. Pero también mencionó a otros técnicos argentinos entre sus preferidos. “Diego (Dabove), además de ser mi amigo, es uno de los que otorga simpleza bárbara a sus conceptos”, expresó sobre el actual DT de Argentinos Juniors.

Pellegrino confía en arreglar con Maradona

El presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, Gabriel Pellegrino aseguró que el astro Diego Armando Maradona, actual entrenador del equipo de primera división, “aceptaría la propuesta” de renovar el contrato hasta diciembre de 2021.

“No tengo dudas que Diego aceptaría la propuesta”, dijo Pellegrino a radio La Cielo de La Plata. “Está difícil por la cuestión económica, pero vamos a tener la posibilidad de hablar con Maradona”, se esperanzó el dirigente. Pellegrino sostuvo que la “oferta que rechazó su entorno es inamovible, porque el club está por sobre todas las cosas”. “Lo queremos tener a Maradona, pero no lo podemos pagar porque estamos en una crisis mundial” alertó el dirigente.

Pellegrino contó que el representante de jugadores y entrenadores, Christian Bragarnik, “es el intermediario en la negociación” y explicó que Gimnasia “ofrece un contrato con los mismos números, porque no puede pagar más”. Sobre las apreciaciones de Matías Morla, abogado de Maradona, en redes sociales, contestó que al representante legal de Diego “le gusta twittear. Y lo hace como a mí ir a trabajar a mi empresa. No sé por qué twitteó, porque no hablamos nunca con él. El tweet no nos cayó bien pero poco nos importa, porque no tenemos nada que ver con él. Para nosotros tiene poca importancia”, remarcó. “Cuando nos acercamos a Maradona lo hicimos a través de Christian Bragarnik. Después quien habla en términos de contrato sí es Morla. Bragarnik puede compartir o no lo que piensen de cada lado, pero hace de intermediario”, apuntó.

Tigre

Ezequiel Melaraña, presidente de Tigre, admitió que “aún no hablamos” con Néstor Gorosito para definir la continuidad del entrenador al frente del equipo, una vez superada la pandemia del coronavirus. Melaraña destacó que “por lo conseguido, Pipo (Gorosito) quedará en la historia y en el corazón de todos los hinchas”, aunque también reconoció que la irrupción del brote virósico “cambió drásticamente las cosas”.