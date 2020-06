https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue multicampeón con Danubio y Peñarol de Motevideo, además de dirigir en Arabia y recientemente a Barcelona de Ecuador. Matás Eijo, su preparador físico, es elogiado por todos.

Está en Montevideo y espera con ganas Leo Ramos: "Sería muy lindo dirigir a Unión"

Mientras el presidente de Unión, Luis Spahn, tiene todo para “bajar el martillo” y designar al reemplazante de Leonardo Carol Madelón, el nombre del conocido urugayo Leo Ramos se sumó a la danza de candidatos, donde algunos quedaron directamente descartados y aparecen “apenas dos o tres” que se adaptana las necesidades de lo que busca la dirigencia del “Tate”.



“Somos un grupo de trabajo que dejamos todo para que nuestros equipos rindan al máximo y salgan a ganar”, contagia Leo Ramos desde su propio sitio web (www.leoramosdt.com).



Su última experiencia fue en el Barcelona de Ecuador, aunque estuvo muy cerca de dirigir a Huracán de Parque Patricios en el mes de enero: “Nos juntamos dos o tres veces con Nadur, pero finalmente nos bajamos nosotros de esa chance y preferimos esperar”, dice a El Litoral desde Montevideo.



Si bien a las cuestiones “finas” se las maneja desde hace diez años Pablo Riveros, su representante, admite que “escuchó el rumor de lo de Unión, por ahora no me comunicaron nada pero la verdad que me encantaría”.



Un dato no menor es que su preparador físico, Matías Eijo, elegido como el mejor PF del fútbol uruguayo, está realizando la cuarentena en la ciudad de La Plata y habría tenido algún contacto informativo con el mánager tatengue que es Martín Zuccarelli. Su otro colabrador, Rodolfo Ojeda, también es argentino y está por estas horas relizando el aislamiento en Necochea.



En su carrera de entrenador profesional, dirigió Guillermo Brown de Puerto Madryn (2007-20089, Estudiantes de Caseros (2009), Club Atlético Nueva Chicago (2010), Club Atlético Progreso de Montevideo (2011-2012), para luego llegar lo mejor:



— Campeón Apertura 2013 y Campeón Uruguayo 2013-2014 con Danubio de Montevideo (dirigió 104 partidos)

— Campeón Supercopa 2018, Campeón Uruguayo 2017 y Campeón Torneo Clausura 2017 con Peñarol de Montevideo (71 partidos)



— Dirigió al club Al-Ettifaq de Arabia Saudita y al Barcelona de Ecuador



“Nosotros tenemos un grupo de profesionales que nos adaptamos al lugar donde vamos. Es una estructura: a Arabia fuimos 5, a Barcelona de Ecuador 4 y en el caso de Peñarol éramos 6 trabajando acá en Montevideo. Hoy todo cambió, porque el segundo profe y el entrenador de arqueros lo tienen cada club de manera fija y formal”, cuenta Leo Ramos desde Montevideo.



En la tranquilidad de su casa en la capital de la República Oriental del Uruguay, se ilusiona con poder volver al fútbol argentino, ahora a la máxima categoría, luego de sus inicios en el ascenso y de su crecimiento como entrenador.



“Me encantaría ir a Santa Fe, sería muy lindo dirigir a Unión”, repite varias veces el recordado zaguero fuerte de Estudiantes de La Plata. Además, luego del éxito en Uruguay, se nota que tiene ganas de cruzar el charco y volver de este lado donde se ganó el respeto con la camiseta de varios clubes.



Así, en las últimas horas, a la danza de nombres en Unión se sumó al del internacional uruguayo Leo Ramos. Lo que pareciera estar claro, en virtud de los ofrecimientos de nombres como Rudman, Marioni, Lorenzo o Torrente, es que el presidente Luis Spahn tomó la decisión de “no apostar ni arriesgar”.



Si bien debe “bajar el martillo”, lo hará por alguien con rodaje y experiencia al frente de un plantel profesional. Por lo pronto, para reemplazar a un Leo (Madelón) empezó a sonar otro Leo (Ramos).





¿Otro préstamo de Soldano?



Franco Soldano, ex Unión, sería uno de los nombres a retener por Boca, además del deseo del jugador de no moverse de Argentina. Su préstamo vence en un mes y deben arrancar las negociaciones con el Olympiakos de Grecia, dueño de su pase, para poder estirarlo. La opción de compra es de 5 millones de euros, por lo que la única variante es lograr que el delantero siga siendo prestado.



“Las partes están de acuerdo. La secretaría técnica quiere a Soldano y estamos formulando la continuidad” contó Hernán Rubiola, su representante, en AM 910.



Luego, agregó: ‘Franco vino a Boca y quiere quedarse en Boca. Faltaría la opinión del club griego, hay que sentarse para ver las condiciones. Olympiacos en ningún momento puso una barrera cuando Franco vino a Boca y ahora tampoco. El club griego tiene disposición para eso, escucha al jugador. La cláusula es de 5 millones, pero esta vencida”.



Unión está atento al tema Franco Soldano en Boca: accedería al 15 por ciento en el caso de de una futura venta.