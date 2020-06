https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex jugador de Colón hoy ocupa un alto cargo en la Conmebol y su opinión es destacada dentro de los lineamientos del ente sudamericano. Crédito: Archivo

El optimismo de Belloso "En septiembre se podría jugar en toda Sudamérica" Gonzalo Belloso, Secretario General de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), estimó que “en septiembre se podría jugar” en todo el continente, poniendo en marcha la actividad futbolística interrumpida por la aparición de la pandemia de coronavirus.

“Creemos que en septiembre se podría volver a jugar en toda Sudamérica. Tal vez, en algunos lugares, antes”, expresó el directivo de la entidad continental. El ex delantero de Rosario Central, de 46 años, se mostró optimista en reanudar la disciplina en el noveno mes del año, puntualizando que “esta enfermedad tiene un pico rápido y un descenso rápido, también” dijo en “Closs Continental” (AM 590/FM 104.3)

Belloso sostuvo que “en algunos países como Paraguay pareciera que la actividad puede volver antes, pero estimamos que en el resto del continente, septiembre sería una fecha más que probable” insistió. La Liga paraguaya de fútbol, si las condiciones sanitarias lo permiten, estipula regresar oficialmente el 17 de julio. Pero otros destinos como “Perú, Brasil o Chile, por ahí, vuelven más tarde”, dijo.

El también ex jugador de Lanús contó que durante los últimos días hubo un encuentro virtual con preparadores físicos de diferentes equipos sudamericanos y entre todos acordaron que “el período estimativo” de entrenamientos antes de reanudar la actividad rondará “en las seis semanas, aproximadamente”, manifestó. “El acondicionamiento demandará seis semanas, aproximadamente. La exigencia que requiere la competencia está en ese lapso”, agregó.

Belloso manifestó que aun cuando la intención es finalizar la competencia “en diciembre próximo” no sería aconsejable “cargar la programación con miércoles-domingo, miércoles-domingo”, estimó.

El dirigente del fútbol sudamericano destacó que la Conmebol está “trabajando en un protocolo de viajes por el continente para cuando se reanuden los campeonatos” puntualizando que los torneos internacionales (Copa Libertadores-Copa Sudamericana) también tienen fecha prevista de arranque “para fines de septiembre u octubre”.

Por su parte, Belloso también reveló que en el cónclave virtual que mantuvo con autoridades de FIFA, una semana atrás, se evaluó la posibilidad de arrancar las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022 en septiembre. “Acompañamos la decisión de iniciar las eliminatorias en septiembre. Si se puede, sería espectacular”, se esperanzó. Pero Belloso no cerró la oportunidad de que la competencia clasificatoria para la Copa del Mundo “comience en octubre o noviembre si no dan las condiciones sanitarias. No hay que apurar los pasos y trabajar en equipo”, certificó.

Real Madrid también quiere a Lautaro

Real Madrid está intentando convencer al delantero argentino Lautaro Martínez, quien actúa en Inter de Italia, para que continúe su carrera en la entidad en vez de hacerlo en el Barcelona, junto al astro Lionel Messi, señaló la prensa italiana.

Según explica Sky Italia, Real Madrid está presionando al jugador bahiense y al Inter para que cambien su decisión de ir al Barcelona, debido a que no pudieron convencer al noruego Erling Haalang, que optó en su momento por el Borussia Dortmund alemán y al francés Killyan Mbappe, quien prefirió continuar en e PSG francés.

Por el momento, Inter se mostró inflexible exigiendo la cláusula de rescisión de 111 millones de euros, aunque Barcelona aguardará hasta mediados de julio, cuando venza esa cláusula, para pagar una cifra menor ante la crisis económica que dejará la pandemia del Covid-19 en el fútbol mundial. No obstante, Inter, tras vender al argentino Mauro Icardi en 55 millones de euros al PSG, no tiene prisa para vender al ex jugador de Racing, aunque ya tiene en carpeta las opciones para reemplazarlo: el uruguayo del PSG Edinson Cavani, el alemán del Leipzig Timo Werner y el francés Alexandre Lacazette del Arsenal inglés.

El Olímpico de Roma, con figuras de cartón

El club Lazio, de la primera división italiana de fútbol y que tiene al delantero argentino Javier Correa, lanzó una iniciativa para llenar las tribunas del estadio Olímpico romano con figuras de cartón de sus aficionados, en vista de la reanudación a puerta cerrada de la Serie A tras más de tres meses de parate a causa del coronavirus.

La realización de la figura de cartón y la elección de un asiento en las tribunas del Olímpico costará 39,90 euros (unos 43 dólares), informó a EFE la tienda oficial de Lazio, y parte de los ingresos serán donados a la Cruz Roja italiana para ayudar en la lucha contra la Covid-19. Los aficionados de Lazio interesados deberán acudir a una de las tiendas oficiales del club capitalino, firmar un acuerdo para ceder su imagen y proporcionar una foto digital, que será luego adecuada al tamaño de las figuras de cartón, de 75 centímetros por 45.

Lazio, revelación de esta temporada italiana antes de la suspensión por la pandemia del coronavirus, ocupaba la segunda posición en la Serie A a un solo punto de distancia del líder Juventus y reanudará el campeonato el 24 de junio contra Atalanta. La iniciativa del club romano ya fue tomada en las últimas semanas por Borussia Monchengladbach, de Alemania, que lució 12.000 figuras de cartón en los partidos como local de su equipo contra Bayer Leverkusen y Union Berlín, informó la agencia EFE.

“Sucio”

El defensor argentino Pablo Zabaleta, quien juega en el West Ham londinense, se ubicó 23ro. en el ranking de los jugadores “más sucios” de la historia de la Premier League inglesa, en un ranking publicado por la revista británica Four-Four-Two. Zabaleta sumó 350 puntos, muy lejos de los 633 del primero, el inglés Gareth Barry, quien juega actualmente en el West Bromwich Albion de la segunda división, pero que en la Premier actuó en Aston Villa, Manchester City y Everton. Los puntos se suman según las infracciones cometidas, el porcentaje por partido jugado, amonestaciones y expulsiones. Zabaleta, de 35 años y bicampeón de la Premier con el Manchester City, cometió hasta hoy 350 faltas en 303 partidos y su historial disciplinario acumula 68 tarjetas amarillas y cuatro rojas.