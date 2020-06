Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 06.06.2020 - Última actualización - 12:01

11:46

Correspondencia

MANUEL MIÑO

“¿Qué pasa con el correo, reparte la correspondencia? Eso sí: pagan a los planeros. La clase media, los que trabajamos y pagamos impuestos, somos los castigados de siempre. Hace días que espero correspondencia de Rafaela, acá a 70 km, no del extranjero. Este es el país que tenemos. Los empleados públicos no quieren trabajar”.

No cumplen la cuarentena

HÉCTOR RUIZ DÍAZ

“Tengo un pequeño comercio con una persona en relación de dependencia. Hace unos días fui al mercado concentrador de frutas y verduras, en Teniente Loza, al fondo. En los alrededores del mercado, al mediodía, había gran número de personas en las canchitas de fútbol jugando un partido; otro grupito estaba tomando porrón y vino en caja. Conversando con la gente del mercado me dijeron que todos los días pasa lo mismo: gente amuchada, jugando a la pelota. Además, hay gran cantidad de perros flacos y sarnosos. Ninguno trabaja, son todos planes sociales. Ahora bien: si aparece un caso de coronavirus, se va a tener que retroceder fases, quizás llegar a la 1, y cerrar nuevamente negocios, no se va a poder trabajar, ¡por unos cuantos irresponsables! Por eso sugiero, advierto que si no se toman medidas, con la policía, lo que sea, que los metan presos, porque esa gente de otra forma no entiende. Que se notifique a través de los fiscales al Anses, al Correo, como agente pagador, porque estas personas cobran planes sociales y alguien que no cumple con la ley no puede seguir cobrando planes sociales. La sociedad está harta de aguantar vagos”.

Planes sociales

AMALIA ISSA

“Le digo al señor Jatón que vea lo que pasó en Villa Ocampo, él que quiere traer a los 300 chaqueños a cosechar la frutilla. Los santafesinos estamos haciendo un sacrificio enorme, encerrados, algo que nos va a dejar secuelas en la mente y asimismo nos estamos portando muy bien. Por lo tanto, no es discriminación no querer que venga gente de otros lados, es cuidar a los santafesinos. Otra cosa: una concejala propone dar toallitas descartables y tampones gratis. Creo que es absurdo. Antes, nuestras madres nos enseñaban a lavar con jabón en pan nuestras toallitas, a desinfectarlas y guardarlas mes a mes. Ahora les pagan por embarazo, por hijo, les dan la comida, comedores, ¿y encima toallitas? Hay que enseñarles no darles todo gratis, en la boca. Enséñenles a trabajar, a cocinar, a barrer, a higienizar, a lavar... A juntar la basura en bolsas y no formar basurales. Eso es tratarlos como animalitos. Antes, también había gente pobre, pero limpiaba su casita, lavaban y les cocinaban a los hijos con carbón, con lo que tuvieran. Mientras están los que trabajan y pagan y pagan. Lo último: a la concejala que estaba en el Desagüe Espora, le comunico que el mismo empieza en 1º de Mayo y Risso, entonces tendrían que haber empezado la obra por ahí hacia el oeste; en la tele vi que comenzaron por la mitad”.