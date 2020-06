Elías "anunció" que vuelve a jugar en Godoy Cruz

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Había llegado a préstamo y si bien tuvo continuidad, no fue un jugador que se haya destacado. Habrá que ver, cuando se defina lo del DT, cuáles serán los jugadores con los que se renovará contrato.

Si bien era muy difícil su continuidad, inclusive por las condiciones en las que se podía negociar la compra de su pase, Jalil Elías abrió de par en par las puertas de su regreso a Godoy Cruz en sus declaraciones. A esto se suma lo que dijo José Mansur, presidente del club mendocino, cuando señaló hace algunas semanas que “cometimos un error en dejar ir a Jalil Elías”.



“Me toca volver al club donde siempre fui feliz. El tiempo que me tocó estar siempre peleamos por objetivos importantes, lo tomo con mucho entusiasmo‘, dijo el jugador que empezó su carrera en Newell’s, en diálogo con Ovación de Mendoza.



El volante, que Lucas Bernardi lo utilizándolo de lateral derecho en su ciclo, se fue dolido cuando lo cedieron a préstamo a Unión: “En su momento me dolió, me habían pedido un favor de jugar en una posición que no era habitual”. En Unión tuvo mucha continuidad y generalmente se desempeñó en la función de doble cinco.



“Cuando se abrió el libro de pases hablé para ver si se podía reforzar ese puesto y yo volver a una posición donde siento que le puedo brindar más cosas al equipo. La respuesta fue que no me iban a tener en cuenta y busqué la salida del club”, reveló.



Con respecto a la llegada de Diego Martínez al banco de suplentes opinó: “Me parece que es un técnico que tiene una buena idea de juego por lo que vi en los partidos de Estudiantes, me identifico con ese estilo”.

Sobre la anulación de los descensos, dijo: “No es una buena opción la eliminación de los descensos. Se va a perder mucho la competencia y el nivel del fútbol argentino”, opinó.



Por último, Elías se refirió a Mendoza: “La verdad que es una linda provincia y se extraña, las ganas de volver siempre estuvieron”.



Los jugadores que vinieron a formar parte del actual plantel de Unión —algunos de los cuáles terminan sus préstamos a fines de este mes— no le dieron el salto de calidad que se pretendió cuando comenzaron a irse aquéllos que habían formado parte de la base titular.



En el mediocampo se hizo más perceptible este detalle, atendiendo a que se desarmó aquella estructura con la salida, en primera instancia, de Zabala, Mauro Pittón y Fragapane, sumándose luego el “Chaco” Acevedo, que se fue a principios de este año junto con Martínez y Yeimar Gómez Andrade.



Esto incidió en la decisión final de Madelón, que admitió no haberle encontrado la vuelta a un equipo que se armó para dar un salto de calidad y que terminó en el puesto 17 de la última Superliga, apenas logrando dos objetivos: ganar el clásico y dejar en el camino a un durísimo y jerarquizado rival como Atlético Mineiro, en el partido de la primera fase de la actual Sudamericana.



Olla popular



Bajo el lema Unión social, el club organiza una olla popular para el 20 de junio, a partir de las 13, ocasión en la que se entregará viandas a gente con necesidades y de barrios carenciados. La entrega se hará por el portón del estadio cubierto Angel Malvicino, por Cándido Pujato, y se solicita a las organizaciones barriales y sociales que se comuniquen al 156-984281.



¿Quién dijo que es inminente?



Si bien el presidente Spahn admitió que en junio habrá definición con el tema del técnico, nada hace suponer, salvo rumores, que el “humo blanco” saldrá en los próximos días.



“Parece que algunos van demasiado apurados”, confiaron a El Litoral desde el mismo club. Es cierto que se ha tomado contactos con algunos entrenadores y que con algunos se avanzó más —siempre hablando de charlas— que con otros, pero no hay una decisión tomada, al menos por estas horas.



En Chile se dice que Juan Manuel Azconzábal era esperado por los dirigentes de Antofagasta, con los que tiene vínculo contractual hasta diciembre de 2020, pero no habría viajado por razones que son de notorio conocimiento y que tienen que ver con las limitaciones producto de la pandemia.



Con Azconzábal hubo un diálogo, pero se trata de uno de los tantos nombres que han quedado en carrera a partir de que Rondina se decidió a quedarse en Arsenal.



Algunos no descartan a Néstor Lorenzo, que fue colaborador de Pekerman desde los tiempos en que José dirigía a la selección argentina en juveniles, mientras que hay otros nombres que siguen en carpeta, como los de Walter Coyette, Pipo Gorosito (más allá de que declaró en Buenos Aires que nadie de Unión lo habló), entre otros.