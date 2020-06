Agosto: “Ratifica el déficit y la deuda”

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La AGN dictaminó sobre las cuentas públicas en 2019. El organismo de contralor presentó recién este viernes el informe solicitado por el actual gobierno antes de asumir.

La Auditoría General de la Nación confirmó que el actual gobierno provincial asumió con una deuda flotante de casi 15 mil millones -que no incluía casi 6 mil millones más a pagar en concepto de salarios y aguinaldo- y una situación de déficit financiero superior a los 8 mil millones.



El extenso informe, que alcanza las 78 páginas, fue entregado este viernes al gobierno de la provincia. Había sido solicitado por el gobernador Omar Perotti antes de asumir, y aceptado por el entonces mandatario provincial Miguel Lifschitz, que se puso a disposición.



La decisión de someter a un chequeo técnico la información y los balances del gobierno frentista fue tomada a medidados del año pasado, en simultáneo con las primeras reuniones de la dilatada y finalmente conflictiva transición.



Mientras en las sucesivas reuniones que mantuvieron funcionarios entrantes y salientes -con escasos encuentros de los dos mandatarios entre sí- se generaban cruces por la situación financiera, el presupuesto de este año, la continuidad o no de la cláusula gatillo de actualización salarial e incluso un amague de relanzar el proyecto de reforma constitucional -ahora por parte del PJ-, la AGN comenzó a llevar adelante su tarea.



“En general cuando hay cambio de signo político se pide la auditoría, hubo en Jujuy, en Córdoba y en Santa Fe hubo cuando asumió el socialismo”, consignó el por entonces titular del organismo de contralor, el santafesino Oscar Lamberto.



El funcionario agregó que “lo que hacemos técnicamente es una auditoría de corte, es una fotografía del estado de las cuentas el día de cambio de gobierno.Un equipo de 20 personas recolectarán información, y básicamente relevan datos sobre el inventario de la situación financiera y patrimonial del gobierno. En la AGN no opinamos sobre las gestiones. Nos dedicamos a precisar el estado de situación, en este caso hasta el 9 de diciembre”.



El informe de auditoría se demoró un poco más de la cuenta, mientras los cruces políticos sobre los números de la provincia se incrementaban. El 16 de marzo, pocos días antes de que se declare la pandemia de coronavirus, el Ministro de Economía Walter Agosto reclamó al nuevo presidente de la AGN, Jesús Rodriguez, el tratamiento del citado informe a la brevedad posible.



En la Legislatura, también los senadores del Frente Progresista reclamaron que se hiciera público el informe. “El alcance de tal auditoría comprendería no solo a las jurisdicciones, entidades y organismos de la Administración Provincial sino también a aquellos que integran el sector público provincial. Según se informó públicamente, el citado organismo de control externo nacional llevó a cabo diversas tareas concernientes a dicha auditoría a través de un equipo de funcionarios y técnicos. Habiendo transcurrido tres meses del corte señalado, es de interés de este cuerpo legislativo conocer los resultados de dicha auditoría”, se puede leer entre los fundamentos del pedido de informes, firmado por Felipe Michlig, Orfilio Marcón, Rodrigo Borla y Lisandro Enrico.



Pero la demora en efectivizarse el cambio de titular de la AGN ante el cambio de signo político a nivel nacional y los efectos en el plano administrativo de la emergencia sanitaria dilataron la elaboración del informe, que finalmente llegó a manos de las autoridades provinciales este viernes a la tarde, y ya se encuentra publicado en la página del organismo de contralor.



En cifras



Las principales conclusiones del informe ubican la deuda flotante en $ 14.794 millones -sin contar los 6 mil millones de salarios y aguinaldo a pagar-; el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) con un total de $ 15.091 millones y una deuda de $ 14.450, lo que dejaba disponibles 641; una Posición Financiera Neta (recursos menos deuda) de $ 24.641 millones y un déficit financiero al 30/11/2019 de $ 8.199 millones.

La auditoría involucra también a organismos o empresas provinciales, como la Empresa Provincial de la Energía, la Caja de Asistencia Social (Lotería)y el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos), entre otros, indicó.

La AGN realizó una tarea idéntica en 2007, con ocasión del traspaso de mando entre el peronista Jorge Obeid y el primer gobernador electo por el Frente Progresista Cívico y Social, el socialista Hermes Binner.

Agosto: “Ratifica el déficit y la deuda”

El ministro de Economía de la Provincia, Walter Agosto, dijo a El Litoral que el resultado de la auditoría de AGN “confirma lo que veníamos diciendo antes de asumir, y con más énfasis a medida que se acercaba la fecha: había una situación de déficit fiscal importante y una deuda de corto plazo todavía más importante, lo cual configuraba un escenario sumamente complejo”.

Agosto confirmó a este diario que la expectativa era contar con los resultados de la auditoría con mayor antelación, pero que la suma de complicaciones resultante del cambio de autoridades políticas -que llevó al reemplazo de la conducción de la AGN, del justicialista Oscar Lamberto por el radical Jesús Rodríguez- y de la evolución de la pandemia, postergaron los plazos hasta ahora.

“La valoración que hace el gobierno es que, como efectivamente nosotros sosteníamos, la provincia tenia una situación de déficit fiscal importante y una deuda de corto plazo todavía más importante. Con lo cual el cuadro era muy complejo, porque el único instrumento que la provincia podía tener para afrontar esta situación era el Fuco, que estaba casi totalmente utilizado”.

“Esto trasladó sus efectos no sólo a diciembre, sino a lo que va de este año. Primero porque ahí teníamos que hacer frente a una nómina salarial y al aguinaldo, y esos fondos no estaban. Y en segundo lugar, no había ningún instrumento, ningún otro programa de financiamiento previsto”, completó.

Saglione: “Confirma nuestros números”

El ex ministro de Economía de la Provincia durante la gestión del Frente Progresista, Gonzalo Saglione, aseguró que el “informe de auditoría ratifica lo que siempre hemos dicho, proyectado antes de finalizar el mandato y actualizado luego. El déficit al 30 de noviembre ascendía a poco más de 8 mil millones, lo que representa el 2,5 del presupuesto ejecutado en 2019. Desde el gobierno electo se hablaba de 20 mil millones”.

De igual modo, remarcó que “con respecto a la deuda flotante, en enero se hablaba de que eran 27 mil millones. Pero la deuda exigible, la real, la que demanda recursos para atender en el momento, nosotros decíamos que era de 4.500 millones, y ése es el monto que indica la AGN”.

Y consignó además que, “si bien esto no fue admitido por las autoridades entrantes, había una disponibilidad de recursos de $ 4.593 millones. Y así está plasmado en la auditoría” (N. de la R: la entrevista completa será publicada por El Litoral en las ediciones del domingo 7/6)