Esperan por Alvarez para definir el futuro

El entrenador tiene la intención de venir a Paraná y charlar personalmente sobre el futuro del plantel de Primera División. A fin de junio finalizarán 27 contratos de futbolistas. ¿Qué será de la vida del goleador Cristian Tarragona?

Por Ezequiel Re

deportes@ellitoral.com

Paraná (Especial para El Litoral)



Todo por resolverse en Patronato. En el contexto de la pandemia del coronavirus el rojinegro no escapa a la regla y hoy navega por un mar de incertidumbre, en relación al futuro del plantel que deberá salir al ruedo cuando se reanude la actividad del fútbol profesional.



El camino será duro y complicado para todos. ¿Cómo está Patronato en este contexto? Al ser una entidad que está al día con los sueldos y sin deudas, es claro que puede respirar mejor y dar los pasos con responsabilidad pero a la vez tranquilidad.



¿Y cómo serán esos pasos? Gustavo Alvarez se sabe que seguirá siendo el entrenador del equipo. En una charla con El Litoral el gerente de la entidad paranaense, Gustavo Abdala comentó que “con el entrenador venimos hablando por teléfono, está tratando de lograr un permiso (cumple la cuarentena en Buenos Aires) para venir a Paraná porque su intención es hablar cara a cara con nosotros sobre los contratos de jugadores, no le parecía bien hacerlo por Zoom, pero si no es posible que venga no nos queda otra que usar la herramienta tecnológica. Son temas que hay que ir definiendo porque el 30 de junio vencen los contratos y no queremos jugar con la especulación, esperando esa fecha”.



En ese sentido se sabe que Patronato dará por concluido 27 contratos profesionales, siendo muy pocos los que tienen vínculo más allá de esa fecha. Si continuarán el defensor Oliver Benítez, y los volantes Lautaro Torres, Gabriel Compagnucci y Fernando Luna por ejemplo. El técnico evaluará que pasará con el resto. Se sabe que es difícil que regresen los uruguayos Mathias Abero (defensor) y Hugo Silveira (delantero), quienes ya retornaron a su país. Puede que exista interés por volver a contar a modo de préstamo con el arquero Matías Ibáñez, más allá que el 30 de junio deberá regresar a su club Lanús. El resto es incertidumbre.



La novela Tarragona



La gran figura de Patronato en la Superliga fue el delantero Cristian Tarragona. El goleador, ex Platense, llegó al club desde la B Nacional a préstamos y con una opción de compra de 350.000 dólares que expiró el pasado 30 de mayo. Ni bien se supo que el “Santo” no estaría dispuesto a adquirirlo surgieron rumores desde Unión de Santa Fe y otra entidad de primera división. Ante ello Abdala afirmó que “por el tema Tarragona estamos hablando con su representante (Uriel Pérez) porque queremos que se quede. No hicimos uso de la opción de compra pero estamos negociando ofrecerle una renovación con un mejor contrato del que tenía”. Por lo que sabe ni Unión ni la otra entidad en cuestión ofrecerían comprar el pase y buscarían lo mismo que el “Santo”, es decir un contrato a préstamo.



“En febrero era una cosa, ahora la realidad es otra, nadie arriesga comprar, ni siquiera en el fútbol mexicano”, sostuvo Abdala en relación a la crisis que envuelve al fútbol en el marco de la pandemia por coronavirus.



De todos modos el gerente del rojinegro sostuvo que “nosotros queremos armar un buen equipo, subiremos juveniles, pero nos vamos a reforzar. Hay que seguir sumando en la tabla. Pero todo se va a clarificar cuando mejore la situación en el país”.



Puertas cerradas



Luego agradeció que “el club está cerrado solamente se atiende a los socios por ventanilla. Y agradecemos el alto porcentaje que cumple con la cuota a pesar de que no hay actividades. Hoy por hoy en la entidad hay 2000 socios al día”.



Patronato tendrá en el segundo semestre que resolver su futuro dirigencial mediante una Asamblea General Ordinaria en la que Miguel Hollman va por la reelección en el cargo de presidente. Por cuestiones del coronavirus y la paralización de las actividades administrativas el acto recién se desarrollará en el mes de setiembre. Existe la posibilidad que el dirigente Fernando Gan (h) hijo del presidente que llevó al equipo al Nacional del 78 (Fernando Pascual Gan) se presente como oposición junto al ex arquero Sebastián Bértoli.

El campo de juego del estadio Grella presenta un aspecto excelente. “Nunca paramos de trabajar en todo este tiempo, fue el único personal de todo el club que siguió trabajando en cuarentena. El pasto crece y era un momento en marzo donde no podías dejar de actuar. No se trabajaba todos los días, pero hacíamos mantenimiento. En ese entonces había muchos casos de dengue en la zona del estadio”, afirmó la ingeniera agrónoma a cargo del césped del campo principal, como de La Capillita (lugar de entrenamiento y partidos de inferiores de AFA) Vanina Martínez. Luego aseguró que “dimos como prioridad cortar el césped para erradicar el mosquito, por la salud del barrio. Luego aprovechando el parate trabajamos la parte estética, controlando malezas. También hicimos trabajos en nivelación, en un área, la que da a la tribuna de calle Ayacucho. Los cancheros, a partir de que me hice cargo en febrero nos manejamos como un solo grupo tanto para Capillita como el estadio”. Luego cerró: “el otro trabajo fuerte que se hizo fue la resiembra, la cancha principal está muy linda. Se resembraron en el estadio, Cancha 1 y 2 de Capillita y falta la Cancha 3”.