Fontanini: "Atlético no es viable si no apuesta a las inferiores"

El flamante titular de la Crema (todavía no asumió por la pandemia) reconoce que ante la compleja situación de las cuentas del club, la única salida es apostar ya a un proyecto deportivo de largo plazo sustentado por canteranos.

Juan Carlos Scalzo

deportes@ellitoral.com

Agencia Rafaela

Silvio Fontanini debía hacerse cargo de la presidencia el 27 de abril pasado en el marco de una Asamblea de asociados, en cuyo marco se elige y se traspasa el mando, pero las medidas de aislamiento lo impidieron.



De todas maneras, al tratarse de una lista de unidad, con continuidad de muchos de los miembros anteriores, hoy existe una comisión directiva ampliada (en lugar de 23 integrantes hay 30) que trabaja en conjunto.

El Litoral dialogó con el mandamás del albiceleste, quien se muestra tranquilo, mesurado y con una gran cuota de confianza para sacar adelante un presente que se muestra complejo y preocupante tanto en lo económico y como en lo deportivo.



La tarea no será sencilla porque ineludiblemente está obligado a realizar un recorte profundo en los gastos para encausar el actual desequilibrio y la primera medida no será grata porque en comisión directiva, aunque se lo prefiera mantener en reserva, ya está tomada la decisión de no extender los vínculos que caducan a fin de mes y se desprenderá de todos los elementos con trayectoria y jerarquía que tiene el plantel.

Esto quiere decir que Atlético jugará lo que le toque en el próximo semestre con los juveniles del club.



El momento económico-financiero de Atlético mostraba señales de alerta el año anterior y la tabla de salvación era la venta del pibe Godoy (a un equipo de la Major League Soccer) en un millón de dólares, dinero que le daba tranquilidad a sus cuentas, pero se frustró. Demás está decir que todo se agravó a partir de la suspensión del fútbol y actualmente el cuadro es de mucha preocupación.



“Nuestra situación es muy parecida a la de casi todos los clubes, no digo de todos, algunos están un poco mejor y otros un poco peor, pero no difiere mucho la situación. A todos nos pasa que se cayeron una serie de ingresos, como recaudaciones, sponsor, cuota societaria, el mes que viene vendría la renovación de los palcos y plateas, pero no vamos a contar con un peso. Y vender jugadores también es imposible en este momento. Pero las crisis deben agudizar el ingenio y hay que trabajar el triple para conseguir lo mismo que antes y equilibrar las cuentas. La situación es delicada así que hay que romperse la cabeza para salir adelante.



—¿Cómo están las charlas con el plantel por la deuda y atrasos en los pagos?



—Estamos negociando. Le hemos explicado a los jugadores la situación y le pedimos su apoyo. Hay una cuestión particular que es el vencimiento de muchos (16 en total) de los contratos el 30 de junio, pero igualmente creo que vamos a encontrar la salida porque todos son gente de bien y saben que no es por nuestra responsabilidad que estemos pasado por esto.



En función del ajuste que tienen que hacer todo indica que todos, o casi todos, no serán renovados ...



Nosotros tenemos que movernos en base a la realidad, se lo explicamos bien a los jugadores, y no queremos crear falsas expectativas porque no podemos hablar de renovaciones cuando ni siquiera sabemos qué, cómo y si somos parte de lo que se va a jugar. Es muy difícil planificar hoy el semestre que viene, pero la idea preponderante es un proyecto para año y medio y no seis meses solamente.



Igualmente da toda la impresión que la idea es volver a las fuentes, apostar al trabajo a largo plazo sin urgencias y apostando a los juveniles....



No tenga duda de eso por una cuestión fundamental: Atlético no es viable si no apuesta a las divisiones inferiores para jugar y para transferir. Vamos a potenciar el trabajo formativo porque queremos que tengan el peso que no tuvo en los últimos tiempos. La haremos por necesidad y, sobretodo, por idiosincrasia.



—¿Ya le han ofrecido renovar al técnico Walter Otta?



—No hay una decisión formal de ofrecer la extensión del vínculo a pesar de que nos gusta mucho el perfil, el trabajo y el esquema de Otta. En este mes queremos tener cerrado el tema jugadores y después nos sentaremos a charlar con él, pero siempre pensando en un proceso largo y en ese sentido Walter es alguien que mira mucho abajo, habla con los técnicos de inferiores, se puede adecuar a lo que tiene y a las condiciones actuales. Ojalá podamos seguir con este DT.



Después sin hacer nombres (aunque el destinatario era sin dudas Roberto Sagra, presidente de San Martín de Tucumán, que reclama un ascenso directo a la máxima división), Fontanini recordó que “siempre se reclama que todo se resuelva dentro de la cancha y todo el mundo habla mal de los escritorios, pero ahora algunos prefieren que se resuelva en un escritorio. Se puede entender porque cada uno defiende los intereses de su club, pero habría que tener una mirada más amplia”



Con relación a las distintas versiones que llegan desde AFA sobre la manera como se dirimirán los ascensos a la Liga Profesional (la última es que habría dos descensos por escritorio y dos por la disputa de un Reducido, el nuevo titular de la Crema opinó que “nunca se sabe si lo que trasciende es la realidad o la echa a rodar alguien interesado y termina publicado. Vaya uno a saber quien largó ésto último, aunque hasta puede que termine siendo así”.