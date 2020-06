Simoniello: "Más de 2000 hogares no pudieron pagar el alquiler"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El dato se desprende de los resultados de la encuesta realizada por el espacio Encuentro. El concejal afirmó además que “la mitad de los que alquilan dejaron de pagar otros servicios para lograr cumplir con el alquiler”. Empleados privados y trabajadores independientes son los más complicados.

Por segundo mes consecutivo, el espacio Encuentro realizó una encuesta online para seguir de cerca la realidad de quienes alquilan en este contexto de pandemia. Lucas Simoniello, integrante del espacio, expresó que “generamos esta segunda encuesta con la idea de seguir monitoreando una situación que ya en abril se evidenciaba muy preocupante para muchas familias”.

De la encuesta realizada durante los últimos 10 días de mayo, se recolectó un total de 460 casos. “Si bien podemos decir que “solamente” un 10% no pudo pagar, no debemos olvidarnos de que estos porcentajes en realidad son personas: mayormente profesionales o trabajadores independientes y empleados privados que no tuvieron ingresos o cuyos ingresos disminuyeron abruptamente” afirmó Simoniello. “En la actualidad, y contemplando el censo del 2010, cerca de 22.500 hogares están en situación de inquilinato, por lo que podemos suponer que, como mínimo, 2000 familias santafesinas no pudieron pagar el alquiler”.

En este sentido, el concejal también agregó que “en meses normales y previo a la llegada de la pandemia, el porcentaje de personas que no paga es cercano al 1%, mientras que hoy ese número se multiplicó por diez. En este contexto, las personas priorizan la compra de alimentos y postergan el pago del alquiler; por eso no solo afecta de manera directa a las familias inquilinas, sino también a quienes son propietarios”.

Al mismo tiempo, Simoniello explicó que “casi la mitad pudo pagar el alquiler con dificultades, es decir, dejando de pagar desde servicios básicos como luz, agua y gas hasta otro tipo de consumos como telefonía, internet y cable, tarjetas de crédito e impuestos varios” enumeró. “Pudimos ver que son mayormente los empleados privados o con vinculación estatal quienes lograron pagar el alquiler” agregó.

Foto: Flavio Raina

Más dudas que certezas

“Muchas personas también manifestaron que no solo lo económico es un problema, sino también la desinformación o la desprotección, dado que hay casos que sufrieron el aumento del alquiler aún cuando eso estaba prohibido por un decreto presidencial” afirmó Simoniello.

“A futuro, las familias se verán cada vez más afectadas, especialmente aquellas que dejaron de pagar los servicios o el mismo alquiler. Deudas acumuladas mes a mes hará una bola de nieve que puede resultar muy peligrosa para los inquilinos, con posibles problemas para los garantes y una situación indeseada para los propietarios”, finalizó.