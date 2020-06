Ratificaron la sanción a Guillermo Bértola

La noticia generada recientemente en la sede que la Federación Internacional de Natación posee Laussanne (Suiza), es contundente: el argentino Guillermo Bértola fue sancionado con cuatro años de suspensión y la pérdida de todas las medallas, puntos y premios obtenidos desde enero de 2018, por haberse comprobado doping positivo.



Por ende, el nadador cordobés de 30 años, no podrá competir hasta 2024 (la sanción se contabiliza desde enero de 2020), más allá que podrá presentar una apelación ante la entidad y como, instancia definitiva, ante el TAS.



El comunicado oficial de FINA expresa: “Informamos que la Federación Internacional de Natación encontró al nadador argentino Guillermo Bértola responsable de haber cometido una violación a las Reglas Antidoping por el uso de sustancia o método prohibido. Se lo sanciona con 4 años de suspensión, a partir del día 20 de enero de 2020 fecha de inicio de la suspensión provisional hasta el día 19 de enero de 2024. Además, todos los resultados obtenidos por el nadador desde el 23 de enero de 2018 serán anulados, con la consiguiente pérdida de medallas, puntos, premios o el reembolso de premios en dinero”.

Buscando precisiones



Atendiendo a la trayectoria de Bértola en las competiciones de aguas abiertas, resulta más que oportuno dialogar con el Dr. Marcelo Micocci, Director del Comité Organizador del Maratón del Río Coronda, quien comenzó describiendo la situación que desencadenó en la severísima pena.



* “El proceso comenzó con un control de dopaje sorpresivo, posterior a la Santa Fe- Coronda 2018, que incluyó tomas de muestras de sangre en el lugar de entrenamiento de Guillermo. Vale señalar que FINA hace habitualemente este tipo de controles; y en especial, a quienes son campeones del mundo y lideres de los rankings mundiales”.



* “Guillermo había sido campeón del mundo de aguas abiertas 2017 y había ganado nuestro maratón unos días antes. Del análisis de las pruebas, surgió que habia valores elevados de determinados componentes en sangre, que denotaban alguna manipulación. En función de ello y comparando esos parámetros con otras pruebas que se le habian realizado con anterioridad y conformaban el de nominado Pasaporte Biológico del deportista, le corrieron traslado para hacer su descargo”.



* “En el descargo, Bértola reconoció que días antes de la Santa Fe-Coronda 2018 se había sentido anémico y débil; por lo que le sugirieron hacerse una transfusión de sangre, con la finalidad de recomponer ese estado de debilidad. Lo hizo, y de ese modo logró una ventaja biológica, con la que participó y ganó esa edición de la prueba”.



* “Posteriormente, FINA continuó con el trámite respectivo y en enero de 2020 suspendió provisoriamente al cordobés. Finalmente, el 29 de mayo pasado dictó la resolución definitiva, que no solo contiene los 4 años de suspensión a partir de esta temporada; sino que además le quitan todos los títulos, puntos y premios obtenidos desde ese enero de 2018 a la fecha... Por ende, la pena se extiende a 6 años...”.

¿Y ahora...?



Con esta determinación, que seguramente no será modificada de manera esencial en caso de presentarse eventuales apelaciones, una de las cuestiones que deberá dilucidarse es que pasará con la clasificación del Maratón Santa Fe-Coronda 2018, que habia sido ganada por el nadador sancionado.



Sobre el particular, Micocci explicó: “Ahora vamos a hacer la consulta con Departamento Legales de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos y la propia FINA, para ver si corresponde el corrimiento de la clasificación de esa edición...”



* “Si así ocurriera, Cecilia Biagoli que culminó segunda en esa prueba, se transformaría en la primera mujer en ganar en el historial de la Santa Fe-Coronda. La mejor actuación femenina anterior databa de 1962, cuando Greta Andersen se ubicó segunda, detrás de Carlos Larriera”.

La temporada 2020



Con respecto a la temporada 2020, vale recordar que por la pandemia de Covid-19 fueron cancelados las siguientes pruebas: Lago San Juan (Canadá), Novi (Croacia), Macedonia y la afamada Capri-Nápoles.



* “Están pendientes de confirmación el Maratón Ciudad de Rosario y la Santa Fe-Coronda, reprogramadas para noviembre; por lo que estamos en contacto con FINA para ver que pasará con estas carreras...”, afirmó el entrevistado.

“Pude haber hecho una estrategia judicial, pero decidí presentarme con la verdad. No pido ser exonerado, reconocí el error. Una las cosas que me decía FINA, era que si uno reconoce su error y arrepentimiento, la sanción puede reducirse a la mitad. No sé porqué se me ha condenado de esta manera, me parece una de las penas más duras que he visto hasta el momento”. Guillermo Bértola, nadador sancionado.