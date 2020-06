Ginóbili convocó a figuras del deporte para el proyecto solidario "Seamos Uno"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Gaby” Sabatini, Schwartzman, Mascherano, Adolfo Cambiaso, Ricardo Darín y Diego Torres, entre otros, fueron invitados para difundir la idea que tiene como objetivo “la solidaridad, el compromiso y la empatía”.

Emanuel Ginóbili, Gabriela Sabatini, Diego Schwartzman, Javier Mascherano, Adolfo Cambiaso, Ricardo Darín y Diego Torres se juntaron este viernes por la tarde en la plataforma Zoom para difundir el proyecto solidario del que son parte: “Seamos Uno”.



“Este es un proyecto anti-grieta, abarcativo. Están todas las religiones, todas las empresas que usualmente compiten, a todos nos une la solidaridad, el compromiso y la empatía”, explicó el ex basquetbolista Ginóbili, encargado de convocar a figuras del deporte y el espectáculo.



“Seamos Uno” es un proyecto creado por CIAS-Compañía de Jesús, Cáritas, el Banco de Alimentos, el Consejo de Pastores Evangelistas de CABA, la AMIA, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangelistas y otras organizaciones empresarias y sociales. Cuenta con 450 voluntarios que entregan cajas de 15 kilos de alimentos y elementos de higiene a familias del conurbano bonaerense en el marco de la pandemia por el coronavirus. El objetivo es llegar a repartir un millón de cajas.



“Cuando vi la transparencia de todos, no dudé en sumarme y llamar a personas que me inspiran. Te cuentan la situación en cada uno de los barrios y es difícil no conmoverse. Todos los que llamé se sumaron desde el primer momento, felices y agradecidos de poder ayudar”, dijo Ginóbili. Y agregó: “Esta es una situación sin precedentes, un AMBA sano es muy difícil porque hay gente que no puede quedarse en su casa. Colabora que tengan un plato de comida. Todos nos tenemos que comprometer y ayudar un poco”.



La ex tenista Gaby Sabatini comentó: “Todos sabemos el difícil momento que atraviesa el mundo. En nuestro país se agravó el estado de personas en situación vulnerable y hay muchas familias en estado de emergencia, no podemos ser indiferentes. Es impresionante cómo trabajan en ‘Seamos Uno’ y me emociona esa unión para tratar de cumplir con el mismo objetivo”.



El futbolista Javier Mascherano le agradeció a Ginóbili por la convocatoria: “Gracias a ‘Manu’ por ser parte de este proyecto al lado de gente que admiro. Más allá de nuestras profesiones, todos nos unimos en los valores que tenemos y la forma de pensar. Encontramos en ‘Seamos Uno’ la posibilidad de hacer algo diferente, de poder dar una mano. Ojalá esto sea el comienzo de otras acciones y no se quede en la pandemia”.



El tenista Diego Schwartzman contó que conoció a Ginóbili en el US Open de 2019: “Soy un pichoncito al lado de todos, pero la realidad de los argentinos empeoró con la pandemia y es un placer poder estar. Cuando ‘Manu’ me contó del proyecto, del bajo perfil, no dudé en ayudar con lo que pueda, aunque es mínimo al lado de lo que hacen los 450 voluntarios”.



Por último, el polista Adolfo Cambiaso aseguró: “Sumamos solamente un granito de arena porque ‘Seamos Uno’ llega a muchos lugares y hace cosas increíbles. Es un orgullo ser parte de un proyecto así”.



La iniciativa de “Seamos Uno” fue celebrada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y también recibió el apoyo del Papa Francisco desde el Vaticano.