Domingo 14.06.2020

13:16

"No soy amigo de las expropiaciones" Fernández sobre Vicentin: "Si me traen una mejor solución, la tomo enseguida"

El presidente Alberto Fernández aseguró este domingo que la expropiación de Vicentin "es un remedio absolutamente excepcional, no es una regla", pero insistió con que si le traen "una mejor solución, encantado la tomaría", ya que no es "amigo de las expropiaciones".



"Si me traen una mejor solución, la tomo enseguida. No soy amigo de las expropiaciones", explicó.

Según el jefe de Estado, Vicentin "es una empresa en quiebra. Tomó créditos a diestra y siniestra que no pueden pagar. Hacer otra cosa que no sea la expropiación, sería muy turbio, pero si me traen una mejor solución, yo encantado la tomo. Hasta ahora no la conozco".

En declaraciones al programa "Incorrectamente Políticos", que se emite por radio Rivadavia, Fernández señaló que están "expropiando una empresa que sus dueños le dicen al Estado que no pueden hacer frente a sus obligaciones, una empresa que se dedica a la producción de cereales, que es un bien estratégico para la Argentina".

"Es un mercado enormemente trascendente. Y se abre la posibilidad de que sea una empresa manejada por YPF Agro y así, contar con una compañía testigo en el mercado cerealero", enfatizó el Presidente.

Fernández admitió que la situación de Vicentin "es un tema complejo", pero aclaró: "Estoy intentando desideologizarlo. Trato de rescatar una empresa, no esotra cosa".

¿"No queremos repetir la experiencia de 2001, cuando vimos pasar empresas argentinas a manos multinacionales", enfatizó el jefe de Estado.



Y añadió que la soberanía alimentaria "es que la Argentina no importe soja, como hizo Vicentin en los últimos años, importando soja del Paraguay".

Asimismo, señaló que "es absolutamente falso que el mundo no tenga empresas testigo" y añadió: "Es más falso todavía que los estados no están invirtiendo en empresas que tienen riesgos de perderse. Hablo del caso Lufthansa (en Alemania). Francia acaba de sacar un formidable plan de salvataje para empresas".

Fernández pronosticó que "después de la pandemia" de coronavirus, "todos los Estados van a tomar participación en el mundo de la alimentación y de la producción de alimentos, que es el gran problema que habrá pronto".

