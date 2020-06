Otra provincia para otro Gobernador

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Estamos próximos al 16 de junio. Con memoria larga la Marina Argentina asesinó, el 16 de junio de 1955, a los manifestantes peronistas en Plaza de Mayo. Eso es historia.

La fecha, planteada con memoria corta, pone a la provincia en este punto. Elecciones provinciales en el 2019. Perdió el Socialismo ampliado. Ganó el peronismo ampliado. Desde aquella noche del 2019 dos cosas sucedieron, ambas definen una provincia que después, sobre el 20 de marzo, saltó por el aire.

Desde el 17 de junio del 2019 Lifschitz comenzó a organizar su retirada de la gobernación y el armado de su posición, la que asumiría el 11 de diciembre del 2019. Principal opositor real al peronismo, también a Perotti. El discurso de asunción de Perotti en la Asamblea Legislativa invirtió el orden, Lifschitz es el principal enemigo de Perotti y de todo el peronismo.

“La Usina”, en el Barrio Pichincha, en Rosario, es parte de una planificación opositora. Se trata de una residencia dedicada a forjar ideas y proyectos. Felicitaciones ante tal previsión, que no es frecuente. Nada de Lifschitz huele a improvisación. Nada.

“LA ORGANIZACIÓN VENCE AL TIEMPO” (JDP)

Desde el 17 de junio del 2019 Omar Ángel Perotti comenzó a organizar su gabinete, su gobierno, su trabajo como Gobernador. Se recuerdan dos puntos fuertes en promesas de campaña. Paz y Orden. Boleto Gratuito para todos los que tienen relación con la educación. Nadie puede decir que el actual gobernador no tuvo tiempo para elegir colaboradores. No hay posibilidad de excusas. Los que están en funciones de gobierno, en gestión, fueron / son parte de aquello que se pensaba desde mucho antes.

Desde Borgonovo a Parola (Primera Baja) desde Llonch a Sain. Todos sus funcionarios fueron pensados con mucho tiempo. Mucho. Perotti no es la primera vez que se presenta a elecciones. Ganó las del 16 de junio del 2019. El sueño es anterior. Está claro que Paz y Orden no es, a la fecha, algo resuelto. En cuanto a la relación transporte y educación, costos y ayudas el Coronavirus dejó fuera la prueba de campo. La Peste alteró todo.

Aquello que en Lifschitz era oposición cerrada después del 20 de marzo debió alterarse. Dejar desguarnecida una gestión provincial no es sencillo, podría el Gobernador manejarse a “decretazo” y “redireccionamiento de partidas” pero es evidente que Perotti quería un aval legislativo. Ni Diputados es un territorio sencillo, en todo caso hostil antes que amistoso y el Senado Provincial un sitio de experimentados políticos territoriales con solo dos sorpresas.

Las sorpresas en el Senado devienen de aquel 16 de junio de 2019. En la ciudad de Rosario un peronista convicto y confeso, con una importante presencia mediática, se convierte en Senador Departamental. El colega Marcelo Lewandovsky. Mónica Fein, su oponente, no ayudó al socialismo, todo lo contrario. En Rosario el intendente Javkin proviene del FPCyS, no directamente del socialismo.

En la ciudad de Santa Fe el cantante y líder musical Marcos Castelló repite esquema. Intendente un locutor devenido a político, cercano al gobierno de Lifschitz (fue Senador por el FPCyS) Emilio Jatón. El senador Castelló, se insiste, proveniente de la lista peronista. El Senado Provincial no tiene socialistas.

Perotti, que claramente le gana a Bonfatti en Rosario en aquel 16 de junio del 2019, tiene senadores peronistas representando los votos de los dos conglomerados urbanos: Rosario y Ciudad de Santa Fe. Y comparte mandato con dos intendentes que no le son propios. Emilio Jatón y Pablo Javkin. Opositores.

ADENTRO Y CON LAS MANOS LIMPIAS

Desde el viernes 20 de marzo los planes políticos se alteraron. Fenomenal excusa ante un fenomenal problema. El Decreto que colocó a la Argentina en Cuarentena operó en tres sitios de modo esencial. En el Ejecutivo Nacional, el provincial y en los Ejecutivos municipales. De modo lateral en los cuerpos legislativos.

En el plano nacional aquello que fuera un mandato de CFK (“Cristina me ha pedido que sea candidato a presidente”...) pone, a quien era ejecutante de un mandato de “alguien” más importante, en una figura verdaderamente central: General de la Pandemia. Adelantémonos: tal vez también General de la Reconstrucción Pos Pandemia. Si es que sabe hacerlo. Alberto Ángel Fernández, el porteño. Fernández es el General que lucha, con todos nosotros detrás, en la pelea mortal contra el coronavirus. Pelea o guerra. Vaya uno a saber que dirá el relato dentro de unos años.

En el plano provincial Omar Ángel Perotti, con aquellos que él designó para los ministerios y las secretarías de Estado, debió hacerse cargo de la misma pelea, la misma lucha, la misma guerra.

En Rosario el escenario fue / es todo de Javkin. Pocas visitas del Gobernador. Se ha dicho y ahora se repite, Salud Provincial, Municipal, Nacional, Autárquica (PAMI) gremial (Sindicatos con Obras sociales poderosas) y privada (Grupo Oroño, Grupo Tour/Swiss Medical). El Intendente al frente del problema. Abogado, con padres profesionales de la salud y una vida de militante, no extrañó su foto barriendo u ordenando peatones y colas de jubilados.

Presidente, Gobernador, Intendente. Todos los ejecutivos en la calle mientras el pedido era todos adentro y lavándose las manos con agua y jabón.

LO QUE VENDRÁ NO ES LO QUE HABÍA

Hay un solo eje. Provincia Pos Pandemia. Santa Fe: lo que vendrá. Entremos al Siglo XXI.

Esa es la otra provincia, la verdadera, que espera otro gobernador. Otro Omar Perotti. El deberá saber qué le sirve y qué no le sirve de lo que pensó desde el 16 de junio al 11 de diciembre de 2019 y en funciones desde entonces.

La frase que me sugirió José María Vernet sobre la Pos Pandemia es un acierto. La transcribo. “Creo que no habrá cambios... pero nada va a ser igual...”. Anda Giuseppe Lampedusa por allí.

La Cultura está en deuda con la provincia. La comunicación oficial (5RTV) se sostiene aún con la idea de cinco regiones (eran el ideario socialista y no del del peronismo) y no se acertó siquiera a quitar ese 5 que correspondía a los nodos de Binner. Inercia y quietud no son buenos acompañantes en el arte de comunicar. Hoy Cultura es una ausencia y la comunicación del Estado es eso. Ausente sin aviso. Cultura y Medios oficiales están en la misma sintonía. Deberían estarlo. Educación ya fracasó. Ni conectividad ni maestros y alumnos preparados para enfrentar los algoritmos. Discuten sueldos. En Educación quedaremos en Emergencia.

La economía es Economía de Guerra y el Gobernador es bueno en este punto. Tal vez demasiado “amarrete”, pero la administración Perotti solo tiene gastos innecesarios en cuestiones heredadas a las que todavía no enfrentó. Ejemplos. Autopista. ENAPRO. Lotería (¡Paga en Rosario un estudio de televisión que no usa!). El acierto de esta Gobernación está en los números cuidados. En la provincia que se viene deberá resolver prioridades. Poco dinero, muchas necesidades. Ese es el tema social que sobrecoge. No le tocan vacas gordas a Perotti

La seguridad tiene un “ministro emplumado” que habla con una solvencia de magíster, una solvencia magistral, pero es sabido que siguen las drogas, siguen las muertes, siguen los prevaricatos y las guerras comarcales en un mapa del delito que, es cierto lo que dice el ministro, no se corresponden con los ficticios límites departamentales. El problema está más fuerte que nunca. La Pandemia ha servido a la reorganización de las tribus delictuales.

La Salud ofertará, en la Provincia Pos Pandemia, una situación inusual. Mucho conocimiento del territorio, de los bienes inventariados, de la actualización en aparatos y personal y la falta de un plan. Salud en Provincia Pos Pandemia es una deuda enorme. No se puede perder tanto conocimiento adquirido. Tuvo un costo alto. Salud hoy está dedicada a un tema. Pero se insiste: no hay una cabeza estratégica. Hay reacciones reflejas. No es lo mismo.

En la provincia que viene aparecerán varios casos como Vicentin, donde el gobierno nacional interviene directamente. Ese es el nudo. Argentina es un país con territorios ATN Dependientes. El Cogobierno es F/K/F. Deberíamos acostumbrarnos a eso todos. Y cuando uno dice “todos” no deja nadie fuera.

