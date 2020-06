https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con estrictos protocolos de seguridad Peñarol y Nacional regresan a las prácticas en Uruguay

Los planteles de Peñarol y Nacional encabezaron este lunes una nómina de catorce equipos que reanudaron los entrenamientos presenciales con miras a la continuidad del torneo Apertura de Uruguay, parado en marzo pasado por la pandemia del coronavirus.

Los conjuntos ‘mirasol’ y ‘tricolor’ regresaron a las tareas, con estrictos protocolos de seguridad, luego de que los jugadores hayan sido testeados de coronavirus durante la semana pasada.

Peñarol, bajo la conducción técnica de Diego Forlán (ex delantero de Independiente), arrancó las labores en el predio Los Aromos de Montevideo. Lo hizo sin los argentinos Gabriel Rojas (ex San Lorenzo) y Nicolás Franco (ex Aldosivi de Mar del Plata), ese último en cuarentena obligatoria de dos semanas tras haber llegado a Uruguay hace ocho días

“Nos encantaría que (Gabriel) Rojas pueda quedarse pero habrá que ver la parte económica”, expresó Forlán al sitio Tenfield, en relación a la situación del marcador de punta izquierdo.

Por su lado, el equipo de Nacional, a las órdenes del DT Gustavo Munúa, regresó en cinco turnos diferentes en el complejo Los Céspedes. Los argentinos Gonzalo Bergessio (ex San Lorenzo) y Claudio Yacob (ex Racing) se hicieron presentes.

También volvió al trabajo el líder del campeonato, Rentistas, que practicó en su Complejo de Cerrito de la Victoria. Los argentinos Mauro Valiente y Carlos Villalba (ambos, ex Talleres de Córdoba) se sometieron a los exámenes de coronavirus, aunque no practicaron.

El único conjunto que se había adelantado y empezado las prácticas una semana atrás fue Montevideo Torque City. El elenco que dirige el rosarino Pablo Marini (ex Newell’s y San Martín de San Juan) continúa ejercitándose en el predio Daniel Marsicano.

