https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 17.06.2020 - Última actualización - 11:09

11:08

Así lo estimó el ministro de Trabajo, Roberto Sukerman. La intención es no autorizar patios de comida ni espacios recreativos y de juegos infantiles. El desafío es cómo administrar la afluencia de público, para evitar grandes concentraciones.

Terminan de definir los protocolos Podrían habilitar los shoppings a partir del próximo fin de semana Así lo estimó el ministro de Trabajo, Roberto Sukerman. La intención es no autorizar patios de comida ni espacios recreativos y de juegos infantiles. El desafío es cómo administrar la afluencia de público, para evitar grandes concentraciones. Así lo estimó el ministro de Trabajo, Roberto Sukerman. La intención es no autorizar patios de comida ni espacios recreativos y de juegos infantiles. El desafío es cómo administrar la afluencia de público, para evitar grandes concentraciones.

La provincia se encamina a habilitar la apertura de shoppings en los grandes centros urbanos, probablemente, este fin de semana. El decreto 487 firmado por el Poder Ejecutivo el pasado 8 de junio establecía que tanto centros comerciales como bingos y casinos podían comenzar a trabajar en los respectivos protocolos. Pero planteaba como condición sine qua non para la apertura, que dichos protocolos fuesen avalados por los Ministerios de Trabajo y de Salud, y que el gobierno emitiese un nuevo y expreso acto administrativo, es decir, que el gobernador firmase un nuevo decreto. No se llegó a esa instancia aún, pero se está cerca. Según confirmó a El Litoral el titular de la cartera laboral, Roberto Sukerman, deberán seguir aguardando autorización los bingos y casinos. Pero los shoppings, con una serie de restricciones, podrían abrir sus puertas en los próximos días.

“Estamos trabajando en los protocolos. Si bien se pensó originalmente en la habilitación de shoppings, casinos y bingos, sinceramente la que vemos más cercana en el tiempo es la de los shopings. Hay, además, una coyuntura que tiene que ver con la del día del padre (el domingo) y ello puede constituir una buena ocasión para que puedan empezar a funcionar. Lo que sí, desde ya aclaro que no van a poder funcionar como estábamos acostumbrados”, planteó.

- ¿Qué va a cambiar?

- No podemos permitir aglomeración de personas, entonces, habrá que ver cómo se puede administrar la concurrencia. Una de las medidas que entendemos que habría que tomar pero que se sigue analizando es la de que no funcionen los patios de comida donde habría muchísima gente en el mismo lugar y en el mismo momento.

- ¿Tampoco espacios recreativos y para niños?

- Claro, entonces que funcione como una galería, si se quiere. Que la persona pase por allí y pare a comprar lo que necesite. Los bares podrán seguir funcionando con el sistema “tomar y llevar”; buscar una comida y una bebida pero no comer allí.

- ¿Cómo se administra la cantidad de personas dentro del lugar?

- En realidad lo que hay que pensar es cómo se puede ordenar en caso de que se llegue a la capacidad máxima establecida. Es decir, como todo el mundo sabe, venimos planteando el cincuenta por ciento de ocupación de cada lugar que se habilita. Eso, en todas las actividades. En bares, restaurantes, gimnasios. Todo lo estamos planteando a la mitad de la capacidad. Por lo tanto, llegado a ese nivel de ocupación, de algún se deberá ‘cerrar la puerta’. Lo ideal sería encontrar una manera de organización así. Porque si tenemos una avalancha de personas que van a comprar regalos para el día el padre, cosa que en una situación de normalidad sería maravillo, hoy lo tenemos que ver como un peligro y tenemos que administrar el público. Estamos terminando de definir con los shoppings cómo podemos hacerlo.

- ¿Puede haber corredores dentro de los shoppings?

- Es posible todo; no descartamos nada. También uno piensa que va a estar atestado de gente y quizá no es así, y estamos pensando en un montón de previsiones que no terminan haciendo falta, pero sabemos que los shoppings tienen diferentes promociones en determinadas horas, y eso sí sería difícil de manejar. Estamos buscando administrar el flujo de público para que esos locales puedan empezar a funcionar porque además, hay que decirlo claramente: si una galería comercial puede funcionar, también tiene que poder hacerlo un shoppings con las características que estamos mencionando y que va a implicar algún tipo de limitación.

- ¿Podrían habilitarse a partir del viernes?

- Ojalá que sí para que se pueda aprovechar las ventas por el día del padre.