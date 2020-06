https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En un relevamiento pudo comprobar que al menos 7 desagües pluviales estaban muy activos descargando líquidos a la laguna Setúbal.

Presume que son conexiones clandestinas Una hidróloga detectó desagües activos en la Costanera cuando no llueve

Sobre la Costanera Oeste de la ciudad existen varios desagües pluviales que vuelcan líquidos a la laguna Setúbal. Las denuncias de conexiones domiciliarias clandestinas a dichos desagües se sucedieron en varias oportunidades a lo largo del tiempo y El Litoral se hizo eco de las mismas. Esta vez, una vecina de la zona de Guadalupe, que es ingeniera en Recursos Hídricos, se tomó el trabajo de constatar que el problema persiste.

“Relevé 7 desagües pluviales que están muy activos descargando líquidos a la laguna, que seguro provienen de conexiones clandestinas”, detalló María Angélica Sabatier, ingeniera en Recursos Hídricos, magister en Gestión Ambiental, y doctoranda en Educación de las Ciencias Experimentales, quien vive en la zona.

En un documento que elaboró bajo el título “Agua que has de beber, Sabatier explica que “la bajante del Paraná, de sus tributarios y por supuesto del sistema lagunar interior que nos es tan caro, desnuda muchas cosas. De pronto nos deslumbramos ante paisajes nuevos que nos ofrecen imágenes increíbles o recordamos viejas andanzas en medio de antiguas bajantes, y otras no tanto. Postales maravillosas, aves que solemos no ver con tanta frecuencia, atmósferas nuevas y el mismo extraño hecho de caminar por eso que casi nunca vemos, el lecho de la Setúbal. Todos hechos que hasta emocionan”.

“Lo cierto es que entre esas cosas que se revelan aparecen —porque siempre han estado allí— los desagües pluviales que la bajante deja ver cómo descargan agua en forma permanente, llueva o no llueva, a lo largo de la costanera santafesina”. Su documento fue acompañado por registros fotográficos del lunes 18 de mayo. La hidróloga advierte que “la última —exigua— lluvia cayó el 3 de ese mes”.

Sabatier admite que “no es un tema nuevo”, pero al mismo tiempo advierte que es “muy serio que preocupe más lo que aparece en el lecho de la laguna como neumáticos, repuestos, etc, que dan cuenta que hay mucho desaprensivo dando vuelta, que lo que segundo a segundo fluye por los desagües pluviales que descargan sus colectas aun cuando hace días que no llueve”.

Materia fecal



Luego la especialista detalla que se trata de un problema “serio” porque se ve comprometida “la salud, así como el valor estético del espejo de agua, ese que debe invitar a disfrutar de la laguna, a no tener miedo de meter los pies o pegarse un chapuzón, nadar un rato sin miedo a tragarse un coli fecal, o dos. Sobre todo cuando el caudal baja y la concentración aumenta”.

La hidróloga menciona además los estudios realizados por el Instituto Nacional del Agua (Inali) a pedido del Municipio en diciembre de 2011, a través de los cuales se comprobó que “el Espigón I y Los Sauces” estaban “contaminados con materia fecal”, y el agua contenía “un alto nivel de coliformes fecales”.

Dos años más tarde, el problema persistía. En 2013, la Municipalidad informaba que “el Paseo de la Laguna y la zona conocida como Playa Grande estarán habilitados como solarium; es decir que allí no estará permitido ingresar al agua, ya que no alcanzan los requerimientos de carácter bacteriológico para que se proceda a su habilitación como balnearios”.

Y más cerca en el tiempo, a fines del 2019, “leíamos: ‘Por la bajante, las playas de la Laguna Setúbal no estarán habilitadas como balnearios (...) Los análisis que todos los años hacemos para detectar la presencia de microorganismos y la posibilidad de uso recreativo del agua, nos ha dado que no es posible utilizar la zona de la Laguna’”, menciona.

Pide firmeza



“Está claro, o quizás no tanto, que lo que hay que eliminar es la fuente de la contaminación por coli fecales y otros microorganismos, así como cualquier tipo de desecho que no debería nunca llegar a un cuerpo de agua”, advierte la ingeniera. “¿Cómo llegan a los pluviales?, pues, parece obvio por conexiones clandestinas, que han estado allí desde hace tiempo y que muy probablemente se han multiplicado”, sostiene luego.

Por ese motivo, esta vecina especializada en la materia pide que se detecten dichas conexiones clandestinas “con cierta periodicidad” y “mucha continuidad y firmeza. Ya que deben ser combatidas todo el tiempo y con medidas muy duras con el que altera el uso de los desagües, que son públicos, contribuyendo a la contaminación de un recurso tan vital, alterando en definitiva eso que no es otra cosa que un bien común no sólo de los santafesinos”.

Sabatier asegura luego que el problema no es de la última década sino de larga data, y menciona antiguos estudios de la FICH UNL. “Lo cierto es que no por antiguo y consuetudinario debe ser naturalizado. No es ni saludable ni razonable que los pluviales descarguen aguas contaminadas al espejo de agua que nos gusta pensar como emblema de la ciudad, ni en ningún otro, pero la laguna es nuestro paisaje estandarte. Y el paisaje no es una foto, es el entorno, que tiene que poder ser vivido intensamente”, concluye.

“La reina de Holanda —argentina ella, como sabemos— nada en los canales de Amsterdam para dar una muestra al mundo de la calidad del agua que ellos almacenan y transportan. ¿Se atreverían algunas celebridades del medio local a hacer lo mismo hoy o mañana cuando suba un poco el nivel de la laguna? No estaría para nada segura”, concluye.

Preocupación en el Concejo

Concejales de la ciudad de Santa Fe pusieron la lupa en los últimos días sobre el estado de la laguna Setúbal. Con proyectos parlamentarios, piden el saneamiento de la misma. Además, el sábado pasado los ediles del PJ recorrieron la zona de los desagües pluviales de la Costanera junto a autoridades de Medio Ambiente de la Provincial y de la ONG Yacaré, y detectaron presencia de contaminantes.