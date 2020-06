https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 17.06.2020

Venado Tuerto Reclaman más acción de la Justicia

El intendente Leonel Chiarella mostró conformidad por los resultados de los ‘operativos de saturación‘ que se llevaron a cabo durante el fin de semana en la ciudad y que permitieron poner paños fríos a la creciente ola delictiva y de violencia que se venía registrando. En este marco, resaltó la tarea conjunta que viene desarrollando el Municipio junto a la Policía y el Ministerio de Seguridad, a través de la Mesa de Seguridad. A su vez volvió a reclamar mayor compromiso del Poder Judicial porque todavía ‘hay delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra y hay que terminar con eso‘, expresó.



‘Venimos llevando adelante junto al Ministerio de Seguridad y la Policía el desarrollo de una Mesa de Seguridad que nos permite abordar la problemática de la inseguridad en un mismo espacio y de manera conjunta. En este ámbito se empezaron a dar pasos que quedaron demostrados este fin de semana con los operativos de saturación, realizados en conjunto entre las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como federales, y del Municipio, prestando colaboración con Tránsito y Control Urbano, y solventando los gastos que requiere la presencia de los operativos de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Rosario, tanto de alojamiento, como comida y demás‘, comentó Chiarella.



Por otro lado, el intendente volvió a marcar su ‘preocupación‘ en torno al rol de la Justicia en este escenario que hoy vive Venado Tuerto. ‘Vemos que la Justicia aún no tomó cartas en el asunto, no se dio cuenta de la realidad que estamos atravesando, ya que muchos delincuentes siguen entrando por una puerta y salen por la otra. La semana pasada veíamos diferentes hechos de violencia que incluso tuvieron como blanco al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y que todavía no podamos terminar de resolverlos, con tanto personal que está destinado a la investigación, nos preocupa de sobremanera y nos indigna. Por eso seguimos planteando la necesidad de que la Justicia tenga un mayor compromiso; porque nosotros desde el Municipio hacemos nuestra tarea, lo mismo que la Policía, pero solos no podemos, porque los encargados de librar las investigaciones y enjuiciar son los jueces‘, enfatizó.



Y amplió: ‘Tenemos que terminar con la impunidad, con este sistema en el que una persona está senada atrás de un escritorio y parece no ver lo que vive la ciudad‘.



Inseguridad narco



En otro orden, el mandatario señaló que los últimos hechos de violencia en la ciudad tendrían vinculación directa con la venta de droga. ‘En lo personal vengo desde hace tiempo denunciando a quienes venden y distribuyen droga en nuestra ciudad y creemos que estos hechos podrían tratarse de una disputa de territorio como se viene planteando. De igual modo esta hipótesis debería ser ratificada por la Justicia, que tiene los recursos y organismos de investigación, como Gendarmería o Policía Federal. A esta altura, y con tanto personal a disposición, se debieran resolver estos conflictos y evitar así que la realidad se vuelva más compleja‘, insistió.



Falta de fiscales



Chiarella, finalmente, informó que enviaron una nota al fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, solicitando que se cubran los cargos de fiscales que están vacantes. ‘Venado Tuerto debiera tener 12 fiscales y hoy en actividad hay apenas cuatro, ya que cinco concursaron para ser jueces y aún no han sido restituidos, mientras que los tres restantes están con licencia. Por eso es necesario que se avance con los concursos necesarios para que se puedan cubrir, al menos, los cinco cargos que quedaron vacantes‘, indicó.