https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 18.06.2020 - Última actualización - 3:49

3:32

El distanciamiento social y los establecimientos educativos cerrados hicieron mermar las consultas por las típicas patologías del invierno. Francisco Villano, director del Iturraspe; Gabriel Martínez Door, jefe de Guardia y Urgencias del Cullen; y Pablo Ledesma, secretario Técnico del Alassia, comentaron cómo es la atención de los pacientes que llegan con síntomas similares al Covid-19.

En la guardia de los hospitales Las medidas de aislamiento atenuaron la llegada de enfermedades respiratorias El distanciamiento social y los establecimientos educativos cerrados hicieron mermar las consultas por las típicas patologías del invierno. Francisco Villano, director del Iturraspe; Gabriel Martínez Door, jefe de Guardia y Urgencias del Cullen; y Pablo Ledesma, secretario Técnico del Alassia, comentaron cómo es la atención de los pacientes que llegan con síntomas similares al Covid-19.

Los primeros fríos del año llegaron en las últimas semanas a Santa Fe, pero con la particularidad que el invierno 2020 se da en el marco de la pandemia del Covid-19. Años anteriores, entre junio y julio, los hospitales de la ciudad recibían un promedio de consultas de pacientes con afecciones respiratorias que no bajaba de 400 diarias y ante una semana de “ola polar” la atención era a “cama caliente”.

Sin embargo, este año la situación es totalmente atípica y los afectados por enfermedades respiratorias se redujeron. “Afortunadamente todas estas medidas de distanciamiento social que estamos teniendo, de evitar aglomeraciones sociales en eventos sociales, deportivos, musicales y demás; sumado al uso del barbijo; y fundamentalmente el hecho de que los chicos hoy no vayan a clase; todas estas medidas actúan disminuyendo de manera importante todo lo que son patologías respiratorias”, comentó Francisco Villano, director del hospital Iturraspe, en una entrevista con El Litoral.

En esta línea agregó que “el gran portador, muchas veces de estas patologías respiratorias —en gran medida virales—, es el niño que va a la escuela”, y recordó temporadas anteriores: “Años previos cuando hemos tenido estos cuadros respiratorios y se suspendían las clases por vacaciones de invierno, disminuían bruscamente el pico de enfermedades respiratorias”.

Sin circulación

A más de 80 días del último caso positivo de Covid-19 en Santa Fe es menester decir que no hay circulación del virus en esta ciudad y tampoco hay circulación de otras patologías respiratorias.

“En años anteriores teníamos una duplicación de las consultas respiratorias en niños y en adultos. Nosotros veníamos, antes del inicio de la pandemia, con un promedio de 400 consultas generales diarias, de las cuales 200 eran pediátricas y 200 de adultos. En el periodo invernal las consultas se duplicaban”, detalló Villano.

Para trazar un paralelismo a la situación actual, el referente del Iturraspe indicó que “hoy por hoy, sobre los datos del último mes y de los últimos días, tenemos 50 consultas pediátricas y no llegan a las 150 consultas de adultos (en general, no solo respiratorias). Esto significa que no tenemos un aumento de consultas de causas respiratorias”.

Atención a personas con síntomas Covid-19

En el nuevo hospital del norte de la ciudad la atención a las personas con sintomatología vinculadas a un posible caso de coronavirus es prioritaria. “Cuando el paciente ingresa y es un febril respiratorio, va al área de admisión se le pregunta si tiene síntomas como fiebre, respiratorios y en ese triage se le da un código amarillo que el segundo código de gravedad o de severidad. Eso pone en alerta al sistema y para esos pacientes tenemos dos consultorios de guardia, uno se utiliza para las patologías comunes y corrientes, y el otro se reserva para estos pacientes con síntomas respiratorios”, explicó el director del Iturraspe.

Para referenciar la poca demanda de pacientes respiratorios, Villano contó que tras el fin de semana largo, el lunes pasado “un solo paciente fue necesario hisopar porque se lo consideró sospechoso por los síntomas, pero fue negativo. Así que evidentemente no estamos viendo en la patología respiratoria, y puntualmente el Covid, por el momento y esperemos que esto siga así”, concluyó.

Panorama en el hospital de Niños

En el hospital de Niños “Orlando Alassia” la atención en la guardia también es diferenciada y el sistema de triage funciona para saber qué atención y cuál es la urgencia de cada paciente (código rojo, amarillo o verde). “En la guardia hemos dividido la atención. En el consultorio respiratorio hay enfermeras y médicos de guardia asignados especialmente ahí, ya que si es un caso sospechoso de Covid-19, ese médico y enfermera que están ahí cambiados pueden hacer los hisopados”, comentó Pablo Ledesma, secretario Técnico del hospital de Niños.

En comparación a otros años y a las consultas en guardia, Ledesma destacó que “a esta altura del año estábamos con una consulta diaria de 300 personas, para fines de mayo y primeras semanas de junio, dependiendo cómo viene el año epidemiológico, el 95% de las consultas son respiratorias” y agregó: “Desde hace unos 10 días tenemos una demanda amesetada en alrededor de 90 consultas respiratorias diarias. Esto tiene que ver con que el clima nos está dando un respiro y fundamentalmente por el aislamiento y los niños no están en los colegios y los adultos no están usando en gran medida el transporte público. Esa es la razón que nosotros entendemos”.

Respecto a las actividades dentro del hospital que se vienen habilitando, el secretario Técnico detalló que “hace un mes abrimos Quirófano para hacer cirugías que estaban programadas y estaban en lista de espera, y como nos fue bien abrimos los consultorios de las especialidades pediátricas, en una primera instancia a ciudad de Santa Fe y al Gran Santa Fe donde no hay circulación del virus”.

Guardias diferenciadas

​

Guardia especial. En el hospital Cullen quienes llegan con síntomas respiratorios son atendidos en la guardia preparada para la coyuntura sanitaria del coronavirus. Foto: Flavio Raina

Gabriel Martínez Door, jefe de Guardia y Urgencias del hospital Cullen, en diálogo con este medio, señaló cómo es la atención y distribución de los pacientes que llegan al nosocomio de Avenida Freyre. Cuando se decretó el aislamiento social en el país, el Cullen puso en funciones un consultorio especial de enfermedades respiratorias. “Creamos esa guardia para pacientes probables Covid, pero también atendimos pacientes con tuberculosis, dengue, hantavirus, entre otras enfermedades”, sostuvo Martínez Door, y ahondó que “el hospital está estructurado de forma que todos los pacientes que entran al hospital para hacerse atender pasan por el triage y se los valora depende la sintomatología que tienen. Si el paciente tiene fiebre, por ejemplo, no entra en la estructura del hospital sino que es derivado al consultorio de respiratorio donde es valorado”.

Respecto a la demanda de pacientes en las últimas semanas en este nosocomio de la ciudad, el jefe de Guardia analizó que “en el último mes la cuarentena viene aflojando, por lo cual hoy tenemos entre 230 y 240 pacientes (patologías generales) por día, desde que se aflojó la cuarentena las consultas respiratorias aumentaron. De ese total, entre un 10 y 15% pasaron a la guardia respiratoria para ser evaluados y definir qué protocolo se hace, si para coronavirus, Gripe A, dengue, hantavirus”. Estas pesquisas se hacen ya que el Cullen es un efector centinela, es decir que trabaja con el instituto Coni que está en el hospital Sayago. “Indudablemente que para esta época los pacientes respiratorios son menores a otros años”, destacó.

Pronóstico incierto

“No sé qué va a pasar mañana, pero estamos notando que volvió la patología respiratoria al hospital Cullen”, aseguró Martínez Door y advirtió que en los últimas semanas, “estamos volviendo a los niveles de atención, en general, que teníamos pre-pandemia: volvimos a los heridos, a los traumatizados y a eso sumado a los respiratorios que vienen en aumento. Cuanto más se liberen las actividades van a aumentar los ingresos de pacientes”.

Además, el jefe de Guardia admitió que “todavía no estamos en la época crucial de pacientes respiratorios, estamos empezando. Hay menos porque a la cuarentena hay que sumarle que no hizo tanto frío todavía, pero van a ir en aumento lógicamente; si no ocurre mejor”.