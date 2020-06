El sábado se registró la mayor temperatura histórica en Siberia

Verjoyansk, ciudad de Siberia que hasta ahora reivindicaba ser el punto más gélido del hemisferio norte, midió este fin de semana un insólito récord de justo lo contrario: 38 grados. Este es un lugar de temperaturas extremas. Aquí en invierno el termómetro suele bajar de -50 y esta localidad se disputa con otra ciudad rusa, Oimiakón, tener el registro más bajo de temperatura, -67,8 grados, sin embargo, en verano se superan habitualmente los 30 grados. Ahora bien, esto resulta excepcional para estas fechas. Según los datos del servicio meteorológico regional, el calor ha llegado este año antes a Verjoyanks, la ciudad más septentrional de la región de Yakutia, un territorio de más de 3,1 millones de kilómetros cuadrados (más de seis veces España) en el que viven solo 908.000 personas. Y este récord de altas temperaturas incrementa el riesgo de incendios.

En caso de validarse este registro, todavía pendiente de revisión, esta sería la temperatura más alta documentada al norte del Círculo Polar Ártico —donde la crisis climática muestra claramente su impacto—, según el departamento de hidrometeorología y monitoreo ambiental de Yakutia. Tatiana Marshalik, jefa del servicio meteorológico yakutio, apunta que en otra ciudad de la región, en Yakutsk se registró un máximo similar (38,3 grados) hace una década. El calor es normal en verano en el norte de Yakutia, pero las altas temperaturas suelen llegar en julio o en agosto, reconoció Marshalik a la agencia Ria Novosti.

El Ártico se está calentando más del doble que el promedio del resto del mundo. “Es el impacto de la inestabilidad del clima debido al constante calentamiento”, apunta María Anánicheva, del Instituto de Geografía de la Academia Rusa de Ciencias, que indica que estas altas temperaturas son parte de una tendencia a largo plazo. Este año, además, Siberia está registrando temperaturas más extremas aún. En el oeste de Siberia se documentó el mayo más cálido “con diferencia”, según un informe especial de Copérnico.

Las altas temperaturas aceleran que la nieve y el hielo se derritan y favorecen que el suelo de permafrost se descongele. El deshielo de esa capa de suelo permanentemente congelado es un elemento extremadamente preocupante. No solo porque su descongelación libera gases, entre ellos metano, apunta la experta Anánicheva, un gas de efecto invernadero muy potente. También es alarmante porque puede provocar corrimientos de tierra y daños en los cimientos de infraestructuras; de hecho, hace un mes pudo causar el derrumbe de un tanque con combustible en la ciudad siberiana de Norilsk que generó el que ya se considera como el peor vertido del Ártico. Tanto, que Rusia ha ordenado la revisión de sus infraestructuras clave —desde centrales nucleares y eléctricas a puentes y edificios— en las zonas afectadas.

Temperatures reached +38°C within the Arctic Circle on Saturday, 17°C hotter than normal for 20 June. #GlobalHeating is accelerating, and some parts of the world are heating a lot faster than others.



The #RaceToZero emissions is a race for survival.



Dataviz via @ScottDuncanWX pic.twitter.com/NIKeAYdiJd