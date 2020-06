https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 23.06.2020

20:59

Cuarentena, Vicentin y el cementerio Vicentin es una empresa familiar provincial con 90 años de desarrollo que invirtió para producir y dar trabajo. Con el anuncio del gobierno nacional de una posible expropiación, fue herida de muerte.

La historia de Vicentin -una empresa de 90 años- comienza con unos comerciantes con visión de futuro, con ganas de trabajar, con ansias de progresar, de dar trabajo, guiados por el concepto del desarrollismo, que es invertir para producir y para dar trabajo. Lamentablemente luego se hicieron cargo las generaciones de hijos, y fueron tiempos de contratar gerentes, sabelotodos llamados Ceos, quienes llevaron adelante la empresa a pesar de las constantes crisis económicas, los desfasajes del dólar, los altos intereses y todas las circunstancias que bien conocemos los argentinos que queremos producir, pero nos encontramos con administradores de los bienes del Estado que no entienden nada de producción

Hoy el Ejecutivo nacional está ejercido por el presidente, Dr. Alberto Fernández, quien, como en todo régimen presidencialista, posee un poder absoluto en la toma de algunas decisiones; pero por sus antecedentes de trabajo, de conocimiento sobre Producción es poco lo que puede demostrar.

Al presidente le han hecho el diario para el sólo. La empresa Vicentin en noventa años ha tenido que enfrentar todos los vaivenes de nuestro país y sin embargo creció y permaneció.

En febrero de 2020 se presenta en Concurso de Acreedores, consecuencia de una lógica situación financiera. En marzo de 2020 comienza la cuarentena y en Junio de 2020. el Poder Ejecutivo Nacional -sin respaldo legislativo ni judicial- decreta la intervención, sin darle una oportunidad a una empresa señera, que ha cometido el error de invertir para producir y para dar trabajo, de arreglar su situación financiera con sus acreedores, tal como la Ley lo prevé.

No se le permite que haga lo que hacen nuestros gobernantes, siempre queriendo arreglar las deudas que supimos conseguir, como actualmente lo está haciendo el gobierno nacional, pidiendo rebajas a los acreedores y prórroga para pagar o cumplir con compromisos muchos más importantes que el de una empresa argentina.

Esta empresa nace y tiene residencia en Avellaneda y Reconquista y todo lo que hizo, lo realizó sin aportes de Capital Federal o del conurbano porteño.

Lo importante es que Vicentin no está impregnada de las acciones de políticos ni de antes ni de ahora, ni de oportunismo de Poder.

Es preocupante que el Sr. Presidente ante las manifestaciones populares, reafirma o nos ponemos de acuerdo con mi pensamiento, o el Sr. Juez (que representa a la Justicia) deja de poner trabas a la intervención o directamente expropio. ¿Tenemos noción de que esta actitud del Sr. Presidente de decidir sobre la propiedad privada con un absoluto poder, es una delegación que un presidente solamente puede tener en una guerra? Aquí se está combatiendo al Gran Capital, o sea, se define en contra del trabajo mientras en campaña prometió dar trabajo; con esta acción estaría eliminando trabajo, ¡que inconsistencia!

En la Provincia de Santa Fe, pasa algo realmente que sorprende, pero la historia no perdona. El actual gobernador en el año 1990, era ministro de la Producción y fue un artífice en la privatización de una empresa estatal, el Banco de la Provincia de Santa Fe, y ahora en la función de gobernador acepta que una empresa privada bien santafesina como el Banco, sea expropiada por el Estado Nacional. Me pregunto, esto es incongruente o es normal.

Voy a definir el Título Cuarentena, Vicentin y el cementerio. Lamentablemente esa empresa por la acción del gobierno nacional, con el simple anuncio de una posible expropiación, fue herida de muerte. ¿Por qué? Porque los productores por más que reconozcan que la empresa por sus medios puede resolver la situación, a partir de este anuncio ningún productor le lleva sus productos, por temor a perderlos en manos del Poder Ejecutivo Nacional, nadie va a llevar su producción a excepción que sean conminados a hacerlo.

Por ello opino que en un año todas las instalaciones van a ser hilachas o un cementerio y los deudos que queden serán los trabajadores.

Voy a contar parte de la historia de la Provincia de Santa Fe. En 1815 con el Liderazgo de Artigas de Uruguay, se unen Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba y Santa Fe. Representantes de estas provincias se reúnen en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y declaran la Independencia de los Pueblos Libres y Federales, con el grito de Libres de España y Buenos Aires. Luego Buenos Aires organiza la Declaración del año 1816, donde las anteriores Provincias -a excepción de Córdoba- no participan. Más tarde, cuando se organiza y se logra declarar la Constitución Nacional en 1853, oh casualidad, la Provincia de Buenos Aires no se suma y luego lo hace en 1860 con condiciones. Tomo la Declaración del año 1815 de los Pueblos del Litoral: la tenían claro, podemos organizarnos naturalmente y Vicentin es una demostración de ello y, oh casualidad, quién decide invadir a la Provincia de Santa Fe es la Capital nacional llamada Buenos Aires, con la impronta de intervenir y expropiar un activo de la Provincia de Santa Fe. Desde el nacimiento físico de Buenos Aires y su puerto, el Resto del País (o los del interior), permanentemente fuimos fustigados por el poder del Puerto de Buenos Aires. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la historia se repita?

Vicentin nació del esfuerzo de gringos del campo sin ayuda del Estado y trabajaron noventa años; ahora presentan un problema financiero y los señores de Buenos Aires se creen que son los salvadores de la Patria, son los que viven de arriba de los impuestos que paga el Pueblo del Resto del País.

Gracias Poder Ejecutivo Nacional, no nos ayuden más, que nos funden y se quedan con nuestro esfuerzo.