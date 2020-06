Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Falta responsabilidad

AMALIA ISSA

“La ministra de Salud ha dicho que el pico de contagio de coronavirus se va para arriba, y que está previsto que haya más casos en nuestra ciudad; como el de ese hombre que vino solo en una camioneta, entró como pancho por su casa, después de haber estado una semana en Bs. As.... encima no dicen bien de qué barrio es, algo que es importante saber para que la gente se cuide. Decían que era de barrio Dorrego, que es la Chaqueñada, después del barrio Policial... Digo: ¿se están haciendo los controles debidamente? Evidentemente no, porque ha entrado gente infectada, al igual que el que llegó a Santa Rosa de Calchines y que anduvo por todos lados, sabiendo que tenía el virus, tendrían que ponerlo preso... Es por eso que va a subir el pico, porque no hay cuidado verdaderamente, y hay gente, como yo, que hace más de 3 meses que nos estamos cuidando rigurosamente. A mí me parece contradictorio lo que pasa en la ciudad. Por un lado nos dicen que nos cuidemos y por el otro entra gente de Buenos Aires, de otros lugares, donde el virus se propaga vertiginosamente... Son tiempos en que cada uno debe quedarse en su casa, esperando que lleguen épocas mejores, que van a venir. ¡Ahora tendríamos que hacer la cuarentena estricta y no dejar salir a nadie a la calle ni dejar entrar a ninguna persona de otra ciudad!, ¡cierren Santa Fe!”.

Reflexión

ERCILIO FERRI

“Pregunta: ¿cómo se detenta el poder?, ¿cuánto poder se detenta? Debemos aprender que a la larga todos los problemas políticos son institucionales y se refieren más al marco legal que a las personas. De modo que el progreso hacia una mayor igualdad solo puede darse respaldado por el control institucional del poder. Acotación: democracia o fascismo”.

No se respeta el distanciamiento

VECINA DE Bº CANDIOTI NORTE

“Quiero decir que las autoridades nos recomiendan cuidarnos. Estoy totalmente de acuerdo y cumplo con todas las recomendaciones; pero lamentablemente son las autoridades las que deben controlar el cumplimiento de la prevención. En este barrio hay negocios, panaderías, pescaderías, donde algunos usan barbijos y otros no; o entran 5 ó 6 personas donde hay lugar solo para dos; la distancia, incluso en los supermercados no se cumple, los jóvenes en grupo en las veredas, sin barbijos, no dejan pasar, hay que ir por la calle, etc. En ese etc. quiero agregar el horario de 8 a 9 que fijan los supermercadistas; es imposible de cumplir para las personas mayores de 65 y la distancia no se guarda. Agradezco al diario y pido que publiquen estos mensajes, porque las autoridades dicen muchas cosas, pero en la práctica no se cumplen las medidas”.

Protestas desmedidas

GLADIS BRISTIEL

“El día 26/6, 4 ó 5 personas cortaron la avenida A. del Valle y calle French, quemando cubiertas. Fue un desastre. En un momento, traían a una vecina, una chica enferma terminal que no puede respirar, y se encontraron con esta locura. Se llamó a los bomberos, se informó a la Municipalidad, nadie hizo nada... Eran 4 pelagatos locos: ofrézcanles trabajo y disparan... Es lo que habría que hacer: darles una pala y rastrillo y que se pongan a laburar. ¿Qué quieren?: bolsones, comida, plata, planes. Pero nadie hace nada. Tenemos un Santa Fe que dar vergüenza. Pido al diario que me publique este mensaje. No puede ser esto: aquí hay personas enfermas, que están sufriendo y tenemos que estar aguantando lo que hacen estos desquiciados”.

Tablets

LILIANA 6.198.375

”Totalmente de acuerdo con la señora que dice cuál es el sentido de invertir en tablets en estos momentos. También me pregunto, de acuerdo a lo anunciado por el señor Kicillof, ¡por la compra de 5 millones 700 mil barbijos a Shangai! ¿No hay suficientes empresas, emprendedores, costureras, Pymes que están destruidas, como para confeccionar esos barbijos? ¿Cuánto nos sale este alevoso gasto? ¿Qué necesidad de traerlos de allá cuando hubo que devolver miles porque no servían? ¿Por qué no le damos trabajo a nuestra gente? Realmente nos quieren destruir. No quieren ayudarnos, no quieren al país. Solo saben emitir moneda y hacer funcionar la maquinita de imprimir. Gracias por el espacio“.