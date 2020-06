Dirigentes de Juntos por el Cambio denuncian "atropellos institucionales"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los dirigentes de Juntos por el Cambio respaldaron al ex secretario presidencial Darío Nieto, vinculado a la causa de supuesto espionaje macrista, y denunciaron “atropellos institucionales” de parte de “un sector del oficialismo”.

En un comunicado firmado por los principales referentes del espacio, Juntos por el Cambio mostró unidad en contra el oficialismo. “Desde principios de año, el kirchnerismo buscó de todas las formas posibles involucrar judicialmente a ex funcionarios de Cambiemos en causas de corrupción. Pero no encontró nada por la sencilla razón de que nuestro gobierno fue transparente y honesto”, sostiene.

En el escrito insistieron en que el gobierno nacional lleva adelante una serie de “atropellos institucionales” como la “discriminación” a las provincias gobernadas por la oposición, los superpoderes del jefe de Gabinete para manejar el presupuesto y un “intento de expropiación inconstitucional” de la cerealera Vicentin.

El texto lleva la firma de Mauricio Macri, Alfredo Cornejo, Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Maximiliano Ferraro, Miguel Ángel Pichetto, Marcos Peña, Diego Santilli, Mario Negri y Germán Garavano, entre otros.

Asimismo, a posteriori, se sumaron a la firma del escrito la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Néstor Grindetti.

En el comunicado, además, se decidió respaldar a Darío Nieto, ex secretario presidencial de Macri que fue vinculado por la el Gobierno actual en la causa de espionaje que investiga el juez Federico Villena.

“Queremos decir que estamos tranquilos, porque creemos en la integridad moral de Darío y confiamos en que la Justicia demostrará que es inocente‘, señaló el comunicado difundido hoy, titulado ‘Unidos en defensa de la verdad y la transparencia”.

El PRO, la UCR y la Coalición Cívica destacaron que están unidas “en defensa de las instituciones democráticas y en ponerle un freno a los intentos de retornar a un pasado que generó división y enfrentamiento entre los argentinos”.

“Cristina conduce”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Luciano Laspina aseguró que “la única conducción que hay en el Gobierno es la de Cristina Kirchner” y remarcó que la oposición está “haciendo esfuerzos” con la intención de “parar esta bancada kirchnerista”.

“El Kirchnerismo hoy está encabezado por Alberto Fernández pero dirigido políticamente por Cristina Kirchner”, consideró Laspina.

En ese sentido, subrayó que “es preocupante que la conductora del espacio sea Cristina Kirchner por lo que fueron sus Gobiernos y a donde nos quería llevar”.

Además, se refirió a la reestructuración de la deuda con los bonistas y las posibilidades de que la Argentina entre nuevamente en default: “Nos va a salir más barato cerrar una negociación cara con los bonistas que no llegar a un acuerdo”.

“Creo que la estrategia del ministro de Economía Martín Guzmán hasta ahora no fue buena”, expresó.

En tanto, consideró que “Roberto Lavagna es un hombre racional que le puede aportar algún equilibrio a el Presidente” y que “el Gobierno ahora no está abocándose a pensar en la etapa post pandemia”, sostuvo.



Bullrich: “Fue un gobierno transparente”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que el gobierno de Mauricio Macri “fue transparente” y que todo lo que tiene que ver con las denuncias de espionaje forman parte de “un plan de impunidad” en lugar de “hacer justicia”.

“Nuestro gobierno fue transparente, honesto y constitucionalista”, enfatizó la ex ministra de Seguridad durante la administración de Juntos por el Cambio.

Bullrich precisó que “todos los que han visto la causa dicen que es poco serio pensar que tiene que ver con el gobierno de Mauricio Macri”.

Al respecto dijo que eso “tiene que ver con una estrategia de un plan de impunidad, igualarnos más que de hacer justicia, pero no va a suceder porque la gente sabe lo que es Juntos por el Cambio”.

Seguidamente respecto al apoyo que le brindaron al ex secretario presidencial Darío Nieto, Bullrich sentenció: “Lo atacan por la por la cercanía que tuvo con Macri".

“Debemos defender a Darío (Nieto) porque no tiene nada que ver con lo que lo acusan, eso es un delirio”, agregó Bullrich.

Por otra parte, descartó diferencias internas por las supuestas ausencias en las firmas de apoyo por parte de integrantes de la alianza de Cambiemos (UCR-PRO), al destacar que el documento fue acompañado por unos 300 dirigentes de todo el país, incluidos gobernadores y representantes de los bloques legislativos.

Contagio activó protocolo en Diputados

Tras realizarse el hisopado, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Julio Sahad confirmó que dio positivo por coronavirus y encendió alarmas en el Congreso, ya que participó de manera presencial de una sesión de casi 10 horas la semana pasada.

“Quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de Covid-19 positivo. Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo”, informó el diputado, que además es el presidente del PRO riojano.

“Esta vez no fue la excepción, llegue el día sábado y me trasladé hasta el hotel para que me realicen el hisopado. Agradezco a todos los que me escribieron con preocupación. Estoy bien, no tengo ningún síntoma, estoy cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes”, agregó.

Por este motivo, desde el primer minutos de este lunes el Congreso nacional activó el protocolo para casos de contagio por coronavirus, en tanto que un grupo de especialistas está intentando conocer la cadena de contactos que tuvo el diputado.

De Pedro contra Frigerio

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, cruzó al ex titular de la cartera política en la gestión de Cambiemos, Rogelio Frigerio, por sus críticas a las medidas adoptadas por el gobierno nacional ante la pandemia de coronavirus.

“La hoja de ruta de Macri era ir en la misma dirección, pero lo más rápido posible. Menos mal que el pueblo argentino los frenó a tiempo @frigeriorogelio”, afirmó De Pedro en su cuenta de Twitter.

Agregó una declaración de Frigerio, con su fotografía, en La Nación, que dice: “Coronavirus en la Argentina. Rogelio Frigerio: Creo que después de 100 días hace falta una hoja de ruta”.

De esa forma, el ministro político del presidente Alberto Fernández cruzó a Frigerio, cuatro años ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de Mauricio Macri, quien en la nota había señalado que “hay pocas respuestas del Estado” y consideró que “se necesitan más explicaciones de por qué se pueden hacer ciertas cosas y otras no”, en el marco de la pandemia de coronavirus.