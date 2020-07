https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

De Barracas al Famalicao Valenzuela, figura del ascenso, pasará a jugar en Portugal

El mediocampista ofensivo Fernando Valenzuela, de destacadas labores en Barracas Central en la Primera Nacional, acordó condiciones y se integrará a préstamo al Famalicao, de la primera división del fútbol de Portugal.



“Me surgió la posibilidad de ir a Portugal y estoy feliz. Llegar al fútbol europeo siempre fue un objetivo” expresó el volante, de 23 años.



El jugador surgido en las divisiones formativas de Racing Club contó haber mantenido “conversaciones” con el también argentino Nehuén Pérez, zaguero que integra la entidad portuguesa a la que se sumará en este segundo semestre de la temporada.



“Nehuén (Perez) fue mi referencia. Tiene conocimiento del equipo y del lugar” contó Valenzuela, quien tuvo participación en el seleccionado Sub 23 argentino que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.



En ese equipo, el técnico Fernando ‘Bocha’ Batista le dio al jugador la libertad suficiente para moverse en el frente de ataque como enlace o mediapunta, según la situación de cada partido.



“Tanto en Barracas (Central) como en la Selección Sub 23 me hicieron sentir muy cómodos. No tengo más que palabras de agradecimiento para el ‘Bocha’ Batista, que siempre confió en mí”, aseguró Valenzuela.

