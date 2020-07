Silobolsas: "verso" para Saín; "burla" para Lucila Lehmann

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro de Seguridad dijo que los daños denunciados por productores son “un invento”. La diputada nacional por la Coalición Cívica le retrucó que esa interpretación es “una tomada de pelo a la inteligencia de los santafesinos”.

El ministro de Seguridad, Marcelo Saín, minimizó los hechos vandálicos contra los silobolsas cometidos en diferentes puntos del país, pero también en la provincia de Santa Fe. Hubo sectores y referentes de entidades ruralistas que atribuyeron esas prácticas a determinados sectores políticos vinculados con el kirchnerismo. Pero el funcionario de Omar Perotti consideró que todo ello es “un invento”. “Todo esto es un gran verso montado por Clarín; no me cabe ninguna duda -sorprendió el ministro-. Esto se inscribe dentro del marco de una campaña realmente grande”, aseveró.



Para Saín, “hay sectores de la oposición que están buscando frente al gobierno nacional cualquier hueco para producir un proceso de desestabilización; no tengo ninguna duda de eso”, insistió. “Los silobolsas están todos asegurados con lo cual acá no hay un pobre productor víctima de grupos políticos que no existen. Todo esto es un gran verso”, sostuvo. Y acotó que “acá no hay ningún tipo de expresión de autoconvocados que esté detrás de este tipo de maniobras. Ayer un dirigente de una entidad de productores me envió una serie de filmaciones de silobolsas rotos y le pedí las denuncias concretas y todavía estoy esperando que las mande. Muchos de estos casos ya fueron esclarecidos y otros se dieron en medio de conflictos entre Uatre y la patronal, no por robo de cereales”, planteó.

“Una burla”



La particular apreciación del ministro generó repercusiones inmediatas en el ámbito provincial. Fue la diputada nacional por Santa Fe, Lucila Lehmann, quien fustigó duramente al funcionario. Consultada por El Litoral, la legisladora de la Coalición Cívica interpretó que las consideraciones de Sain “son una burla”. “Las expresiones del ministro -acotó- son una tomada de pelo a los producores que invierten, producen y generan mano de obra, y que hoy están asegurando que no falte el alimento en la mesa de los argentinos. Pero además, son una burla a la inteligencia de los santafesinos”, planteó.



La diputada advirtió que “la respuesta del ministro se da en un contexcto de más de sesenta ataques a la propiedad privada con millones de dólares en pérdidas no sólo para los propietarios de las cosechas, sino también para el estado, porque el 70% de las ganancias, entre retenciones e impuestos, termina en las arcas públicas”.



Sin seguridad



Lehmann cuestionó, asimismo, la política en materia de seguridad que viene llevando adelante la provincia en términos generales. “Tenemos récord de homicidios y episodios de violencia, cuando todos estamos encerrados en nuestras casas (por la cuarentena). En este contexto, no hay presentado un sólo plan de seguridad, lo cual habla más de su incompetencia (por Sain) que de la realidad. No es la primera vez que el ministro hace comentarios desafortunados, lo cual nos hace pensar que más desafortunado es el cargo que le fue otorgado”, concluyó.

El registro de hechos, según Seguridad



Según un informe difundido por el Ministerio de Seguridad, desde febrero a la fecha, los supuestos hechos de vandalismo registrados en la provincia fueron los siguientes:



- Albarellos: denuncia sobre una “pequeña” rotura de silobolsa en el ingreso a la localidad.



- En Máximo Paz, el gerente de la cooperativa denuncia cortes en silobolsa que contenía lentejas. A través de registros fílmicos se identifica que los autores eran menores de edad.



- En Santa Isabel, Leonardo Ansaloni, quien alquila un campo allí, denuncia que “autores ignorados” les rompieron seis silobolsas de maíz.



- En Amenábar, a un productor domiciliado en zona rural le realizan la rotura de dos silobolsa de soja. El damnificado había mantenido un conflicto con trabajadores rurales.



- En San Jerónimo Sud, un productor denuncia rotura de silobolsas. Se advierte que el damnificado había mantenido una discusión con unos cazadores de la zona.



- En Carcarañá, otro productor había mantenido discusiones con personal de una cooperativa cercana a su establecimiento por situaciones particulares de compra y venta de cereal. También sufre daños en silobolsas



- En Bustinza, un productor manifiesta que autores ignorados violentaron una tranquera de ingreso y dañaron un silobolsa con perforaciones variadas. Se constató la faltante de quince toneladas de soja.



- En Frontera se denunció el robo calificado en dos silobolsas ubicados en la zona rural de Zenón Pereyra. El denunciante manifestó que dañaron los silos y le sustrajeron dos equipos completos de cereales valuados en tres millones de pesos, que no se encontraban asegurados.

Un mapeo de los daños



La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial bonaerense Luciano Bugallo y la diputada nacional Lucila Lehmann, ambos referentes de la Coalición Cívica.



El diputado provincial bonaerense, Luciano Bugallo, junto a la diputada nacional, Lucila Lehmann, han diseñado un mapa denominado “Registros de daños en Establecimientos Agropecuarios”, que señala las localidades afectadas ante los reiterativos ataques a la propiedad privada rural.



“Con Lucila Lehmann, armamos un mapa que señala las localidades sonde se han detectado ataques a la propiedad privada en el interior del país. Se agradece el aporte de datos que puedan faltar o estar mal”, señaló el legislador en sus redes sociales.

Según el color, se diferencian los tipos de daños ocasionados, tales como verde para las roturas de silobolsas, bordó para los incendios y violeta para los robos de cosechas, maquinarias o herramientas. Las zonas más afectadas por este tipo de delito, son Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.