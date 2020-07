https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 02.07.2020

Realizaron una jornada de visibilización Hoteleros y gastronómicos de todo el país reclamaron ayuda estatal y una ley de emergencia

Hoteleros y gastronómicos de todo el país desarrollaron hoy una "jornada de visibilización", con manifestaciones en redes sociales y frente a sus establecimientos, como resultado de su autoconvocatoria de la semana anterior en reclamo de apoyo estatal y una ley de emergencia nacional para el sector ante la crisis generada por el nuevo coronavirus.



La mayoría de las manifestaciones se hicieron a través de diversas redes, con la consigna convocante "Sin vos hoy, mañana quebramos" y los hashtags de reclamo #LeydeEmergenciaGastronomicaYA y #LeyDeEmergenciaYA, que se convirtió en trendic topic de Twitter al mediodía.



También difundieron vídeos, en los cuales muchos empresarios, junto a sus hijos, relataban en primera persona su situación a causa de la crisis y la incertidumbre respecto de la posibilidad de cerrar sus establecimientos.



Uno de ellos, para sintetizar la situación expresó que les dicen "no abran más. Pero nadie nos dijo ’no paguen más’. Tenemos las boletas de tasas y servicios amontonadas porque prorrogaron los plazos" ya advertía que su actividad "será una de las últimas en abrir; si no tenemos algún respaldo no vamos a poder sostenernos ni un solo mes más".



En otros casos, los propietarios y personal manifestaron frente a sus locales hoteleros o gastronómicos, y hubo algunos que circularon en movilización por las calles, como en Concordia, donde marcharon hasta la plaza central de esa ciudad entrerriana.



Entre los principales reclamos, junto a una ley de emergencia hotelera gastronómica, pide flexibilización y entrega inmediata de ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) a todas las empresas, sin distinción de cantidad de empleados; exención fiscal y de tasas municipales; prórroga de alquileres y créditos a tasa cero y flexibles para capital de trabajo.



También piden la eliminación de todas las contribuciones patronales hasta que se restablezca el funcionamiento normal del sector, reducción de tarifas de servicios públicos, reducción del IVA al 10,5 y exención de IVA al turismo Nacional.



Otros reclamos son tomar a cuenta de ganancias el gasto en turismo; una amplia moratoria que incluya deudas generadas hasta el momento de la reapertura, suspensión de las ejecuciones fiscales, exención del impuesto a los créditos y débitos bancarios y la eliminación de las comisiones de tarjetas de crédito por 12 meses luego de la apertura



Si bien la movilización fue autoconvocada, cuenta con el apoyo de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), por ser coincidentes los reclamos con los expresados en forma institucional.



Su presidenta, Graciela Fresno, dijo a Télam que "la jornada ’2J’, solicitando la ley de emergencia nacional para el sector, grafica de manera contundente la desesperación en la que está sumido el empresario hotelero y gastronómico del país".



La directiva destacó que "el sector genera 650.000 puestos de trabajo" y señaló que se encuentra "después de 100 días cerrados con un panorama a futuro absolutamente incierto".



Fresno consideró que "si bien durante los últimos días se visibilizó el reclamo, hoy miles de posteos en las redes sociales más masivas mostraron la realidad del empresario y de sus empleados".



